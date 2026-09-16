Jorge Macri cerró su gira por Estados Unidos con foco en inversiones y financiamiento

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , cerró este miércoles en Washington la misión oficial de la Ciudad de Buenos Aires en Estados Unidos , con una agenda centrada en inversiones, desarrollo y financiamiento para proyectos estratégicos. La visita incluyó reuniones con autoridades empresariales, diplomáticas y del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ).

Durante la jornada, Jorge Macri mantuvo encuentros con las principales autoridades para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce) y el U.S.-Argentina Business Council. También se reunió con el embajador argentino en ese país, Alec Oxenford , y con el presidente del BID, Ilan Goldfajn .

La delegación estuvo integrada además por el diputado Cristian Ritondo ; el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny ; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo . La comitiva participó de las distintas reuniones institucionales previstas en la capital estadounidense.

En la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la delegación se reunió con Neil Herrington , vicepresidente senior de la organización; Anne McKinney , vicepresidenta; y Lesly Rubio , directora ejecutiva del U.S.-Argentina Business Council. Allí analizaron la relación económica bilateral y las posibilidades de ampliar el comercio, la inversión y los vínculos entre empresas de ambos países.

La organización empresarial representa al sector privado estadounidense ante la Casa Blanca, el Congreso y organismos internacionales. En ese esquema, el U.S.-Argentina Business Council funciona como un espacio de articulación entre compañías de Estados Unidos y autoridades argentinas.

“Buenos Aires tiene un rol central en la relación económica entre Argentina y Estados Unidos. Queremos profundizar el vínculo con las empresas estadounidenses y generar las condiciones para que puedan invertir, crecer y generar empleo en la Ciudad”, sostuvo Jorge Macri durante la actividad.

Financiamiento del BID para proyectos estratégicos de Buenos Aires

El jefe de Gobierno también mantuvo un encuentro con el embajador Oxenford y fue recibido por Goldfajn, presidente del BID. En esa reunión, las partes analizaron la capacidad de inversión de la Ciudad de Buenos Aires y alternativas de cooperación para distintos proyectos de infraestructura y modernización.

Jorge Macri destacó ante las autoridades del organismo multilateral la situación fiscal porteña y la posibilidad de sostener inversión pública mediante recursos propios, acceso al mercado de capitales y financiamiento internacional. La agenda incluyó proyectos vinculados con la modernización digital del sistema de salud, el transporte, la movilidad y las políticas de adaptación al cambio climático.

El encuentro con el BID también abordó alternativas de asistencia técnica, estructuración de proyectos y acceso a recursos para iniciativas relacionadas con la resiliencia urbana y la gestión de recursos hídricos. Según lo planteado durante la misión, el objetivo es sumar herramientas que permitan acelerar obras y transformaciones en la Ciudad de Buenos Aires. La escala en Washington marcó el cierre de la visita oficial de Jorge Macri a Estados Unidos.