León XIV pone el diálogo en el centro de su visita y suma un desafío para Javier Milei

El Vaticano confirmó el programa de la visita de León XIV a la Argentina y dejó expuesto el mensaje que acompañará su paso por el país. Con un lema centrado en la reconciliación, el papa recorrerá espacios vinculados al trabajo, la pobreza y la convivencia democrática, en una agenda que inevitablemente dialogará con el gobierno de Javier Milei .

La venida del papa, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, aparece presentada como una oportunidad para enfrentar una herida que el propio documento preparatorio identifica con nombre argentino: la grieta. La referencia remite tanto a la tradición bíblica como a la encíclica Magnifica humanitas, en la que León XIV contrapone la lógica de Babel con la reconstrucción de una comunidad fundada en el bien común.

El lema elegido para la visita es "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien". En la explicación oficial, la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ) sostiene que ambas frases condensan la identidad del "discípulo misionero": primero recibir, después salir al encuentro del otro.

El documento también recupera otra expresión latina asociada al pontificado, In Illo uno unum ("En Él, uno solo"), para plantear que la unidad constituye un anhelo inscrito en el corazón humano.

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La referencia adquiere un tono particularmente argentino cuando recuerda el relieve del frente de la catedral metropolitana, donde aparece representado el reencuentro entre José y sus hermanos como símbolo de reconciliación. "La grieta es una herida que duele", resume el texto.

La idea dialoga con el número 16 de Magnifica humanitas, en la que León XIV propone reconstruir una Jerusalén capaz de incorporar "a los pobres, los enfermos, los migrantes y los pequeños" como parte del tejido social.

El logo: una cruz hecha de personas

La identidad visual acompaña esa narrativa. El logo muestra figuras humanas de distintos tamaños y tonalidades de celeste que, reunidas, forman una cruz mediante el uso del espacio negativo.

La elección busca transmitir que nadie queda afuera y que el centro sigue siendo Cristo, mientras el movimiento de las figuras sugiere un pueblo que camina unido hacia adelante.

La explicación oficial aclara que no pretende representar literalmente cada origen, sino ofrecer un símbolo donde distintas personas puedan reconocerse como parte de una comunidad compartida.

Una agenda construida alrededor del trabajo y las periferias

La recorrida también habla. El domingo 8 de noviembre, tras aterrizar en Aeroparque, León XIV irá al monumento al General San Martín, será recibido en la Casa Rosada y mantendrá su primer encuentro con Milei antes de dirigirse al Palacio Libertad para reunirse con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Al día siguiente comenzará lejos del centro político. Visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y llegará a la Universidad Católica Argentina (UCA) para mantener un encuentro con el mundo del trabajo, uno de los ejes que más desarrolló en su encíclica sobre inteligencia artificial, empleo y dignidad humana.

La jornada terminará con reuniones junto a otras confesiones religiosas, el Episcopado y los equipos sinodales.

El martes viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales antes de regresar a Buenos Aires para la vigilia con jóvenes.

El cierre tendrá otra carga simbólica. Antes de partir hacia Lima, León XIV visitará un complejo penitenciario federal y encabezará la misa de despedida en Luján, el principal santuario mariano del país.

La hoja de ruta de León XIV

Domingo 8: llegada a Buenos Aires, San Martín, Casa Rosada, reunión con Javier Milei y encuentro con autoridades.

Lunes 9: Claypole, misa en Palermo, encuentro con el mundo del trabajo en la UCA, diálogo interreligioso y Vísperas con el Episcopado.

Martes 10: viaje a Córdoba, misa en la Escuela de Aviación Militar y encuentro con agentes pastorales.

Miércoles 11: visita a una cárcel, misa en Luján y partida hacia Lima.

El diálogo como mensaje antes de noviembre

Más allá del protocolo, la secuencia elegida refuerza una línea que la Iglesia argentina ya venía trabajando en la Semana Social de Córdoba, el Foro Confluencia y la plataforma Poliedro para formar nuevos dirigentes.

La apuesta consiste en reinstalar el diálogo como herramienta frente al conflicto político y social, recuperando incluso el antecedente del Diálogo Argentino impulsado por Jorge Bergoglio durante la crisis de 2001.

Cuando León XIV llegue al país, esa conversación ya estará planteada.

El Vaticano decidió que su visita no empiece con un gran acto multitudinario, sino recorriendo trabajo, periferia, cárcel, juventud y encuentro entre distintos. La hoja de ruta parece pensada para que cada escala funcione como un capítulo del mismo mensaje: una invitación a reconstruir vínculos en un país atravesado por las fracturas.