Encuesta: Juan Schiaretti retiene al 61% de sus votantes en Córdoba y vuelve a asomar para 2027

Juan Schiaretti dejó la gobernación de Córdoba hace tres años, pero los números siguen encontrándolo en carrera. Una nueva encuesta muestra que conserva en la provincia el 61% de quienes lo votaron para presidente en 2023, alcanza el 20% de las preferencias presidenciales para 2027 y sostiene una imagen positiva del 58%.

Tres datos que le ponen números a la vigencia política que Martín Llaryora volvió a explotar en las últimas semanas. El estudio pertenece a Zeta Comunicación Política , fue realizado entre el 10 y el 18 de septiembre sobre 1039 casos de toda la provincia y tiene un margen de error de +/-3 puntos.

Los resultados aparecen en un momento particular. Como contó Letra P este domingo, Llaryora volvió a mostrar a su antecesor y recuperó una fórmula conocida en el cordobesismo: recurrir al capital político acumulado por Schiaretti en momentos en que el oficialismo empieza a mirar hacia 2027.

El dato más contundente aparece cuando Zeta abre los resultados según el voto presidencial de 2023. Entre quienes eligieron a Schiaretti en aquella elección, 61% vuelve a señalar al exgobernador cuando se les pregunta quién les gustaría que fuera presidente entre 2027 y 2031.

Muy atrás aparecen Victoria Villarruel , con 12%; Axel Kicillof y Sergio Massa, con 5% cada uno; Javier Milei y Myriam Bregman, con 4%; y Patricia Bullrich , con 1%. Otro 8% no sabe o no contesta.

La pregunta mide preferencia entre dirigentes, pero permite dimensionar cuánto queda de aquel electorado que llevó a Schiaretti a obtener 665.717 votos y 28,9% en Córdoba en las elecciones generales de octubre de 2023.

Juan Schiaretti y Martín Llaryora en el homenaje a José Manuel de la Sota en Buenos Aires

Tres años después, ese núcleo muestra un nivel alto de identificación con el exgobernador y poca migración hacia las figuras nacionales incluidas en el estudio.

Entre esos mismos votantes, 51% dice que Milei es el dirigente que definitivamente no quisiera que llegue a la Presidencia en 2027. Kicillof aparece segundo, con 20%, mientras que sólo 3% menciona a Schiaretti.

El cruce resulta especialmente significativo en Córdoba, donde Milei construyó buena parte de su fortaleza electoral en 2023 y terminó arrasando en el ballotage. La medición muestra que, al menos dentro del núcleo que acompañó a Schiaretti en las generales, esa identidad se mantiene en sus rasgos propios.

Segundo detrás de Javier Milei

Cuando Zeta amplía la pregunta a todo el electorado cordobés, Schiaretti también aparece competitivo. Ante la consulta sobre qué dirigente gustaría más como próximo presidente, Milei encabeza con 28% y Schiaretti queda segundo con 20%. Bastante más atrás aparecen Villarruel y Kicillof, ambos con 10%; Bullrich con 6%; Massa con 5% y Bregman con 4%. El 17% no sabe o no contesta.

Encuesta en Córdoba le da buenos números a Juan Schiaretti

Cuando la pregunta se invierte y se consulta a quién definitivamente no les gustaría ver como presidente, apenas 2% menciona al exgobernador. Milei concentra 32% de rechazo, Kicillof 30% y Massa 18%.

La imagen que Martín Llaryora vuelve a poner en juego

La tercera pata está en la imagen. Schiaretti alcanza 58% de valoración positiva, 36% negativa y 6% no saben o no contestan. Dentro de la positiva, 18% lo califica como “muy bueno” y 40% como “bueno”.

Los números ayudan a entender una decisión política que en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, ya comenzó a hacerse visible. Llaryora volvió a recurrir a Schiaretti cuando la construcción de 2027 empieza a acelerarse pese a que la oposición agita el clima de cambio tras casi tres décadas de gestiones cordobesistas.

Juan Schiaretti y Martín Llaryora en la inauguración de un espacio público en Córdoba

Schiaretti conserva reconocimiento, un núcleo electoral identificable y niveles de rechazo considerablemente menores que otras figuras nacionales medidas. Incluso, la diferencia con el propio gobernador también resulta llamativa. Llaryora mantiene 52% de imagen positiva y 43% negativa, mientras Schiaretti llega al 58% y registra 36% de rechazo.

Esos números pueden explicar por qué, aun después del recambio generacional que llevó a Llaryora al poder en 2023, el exgobernador sigue siendo una pieza disponible en el tablero. La incógnita es dónde jugará, aunque la única respuesta que se escucha es que "hará todo lo que pueda para la reelección de Llaryora".