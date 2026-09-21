Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
SALUD

Crece la polémica por una disposición de la ANMAT sobre aranceles a medicamentos de alto costo

Pacientes denuncian que se eliminaron exenciones vigentes y que la falta de un mecanismo de pago paralizó trámites de importación compleja.

Por Letra P | Periodismo Político
Crece la polémica por una disposición de la ANMAT sobre aranceles a medicamentos de alto costo.
Crece la polémica por una disposición de la ANMAT sobre aranceles a medicamentos de alto costo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comenzó a aplicar un arancel a la importación de medicamentos de alto costo y dispositivos médicos de alta complejidad. Según denunciaron pacientes, la medida paralizó trámites de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y encendió alarmas en el sistema de salud privado y sindical.

Notas Relacionadas
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
AVANZA LA CAUSA

Fentanilo adulterado: indagaron a las exfuncionarias de la ANMAT y la INAME detenidas

Por  Letra P | Periodismo Político

La medida surge de la Disposición 5461/2026, que establece una tasa sobre el despacho a plaza calculada sobre el valor FOB de la mercadería. La alícuota general es del 1,5% y se reduce al 1,25% para operaciones de mayor volumen. El esquema fija topes de $ 5 millones para productos médicos y $ 12 millones para especialidades medicinales.

La normativa entró en vigencia el 1° de septiembre. Según las denuncias, la ANMAT, bajo la órbita del Ministerio de Salud, a cargo del ministro Mario Lugones, notificó de manera interna que no aceptará nuevas solicitudes de exención y que las ya otorgadas quedaron sin efecto. El pago de la tasa pasó así a ser un requisito para continuar los expedientes.

Denuncian trámites paralizados

El problema es que todavía no se habría definido el procedimiento ni el código de pago operativo para abonar el nuevo arancel. Como consecuencia, de acuerdo con los pacientes afectados, quedaron frenados trámites iniciados por particulares y familias de personas con discapacidad, sin un canal específico para resolver los expedientes pendientes.

La medida alcanza especialmente a las importaciones de mayor valor y complejidad, entre ellas los dispositivos médicos Clase III y IV y distintos tratamientos de alto costo. Según plantean los sectores afectados, se trata de insumos que, en muchos casos, no cuentan con alternativas de producción nacional.

Entidades vinculadas al sector también advirtieron que la disposición podría entrar en contradicción con la Resolución 1388/97 del Ministerio de Economía, que contempla exenciones de tasas para la importación de medicamentos y bienes destinados al tratamiento o la rehabilitación de personas con discapacidad.

ANMAT vincula el nuevo esquema con la desregulación

La ANMAT argumenta que el nuevo esquema forma parte del proceso de desregulación iniciado en 2025. A partir de esos cambios, el organismo dejó de intervenir sobre productos médicos de bajo riesgo, correspondientes a las clases I y II, y concentró su actuación y los aranceles en aquellos de mayor complejidad y valor.

La decisión también suma presión financiera sobre las obras sociales y las prepagas, que atraviesan un escenario de mayores costos en las prestaciones. El debate coincide, además, con la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027, que prevé modificaciones vinculadas con el Nomenclador de Prestaciones Básicas establecido por la Ley 24.901.

Temas
Notas Relacionadas
Silvana Giudici, de La Libertad Avanza. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Muertes por Fentanilo: LLA expone a Lugones y negocia una ley para trazar medicamentos

La comisión de Salud avanzó con un debate. El oficialismo busca acordar con el PJ. Más responsabilidad para el Anmat, que tiene dos exfuncionarias procesadas.
Javier Milei y Mario Lugones. 
LA POSTA DEL CONGRESO

Los negocios detrás del ajuste salvaje en discapacidad

El presidente, el ministro de Salud y Toto Caputo sacudieron el congreso con al recorte a la discapacidad. Los negocios en juego. Los aliados que se van.

Las Más Leídas

Más Sobre Sociedad

También te puede interesar

Crece la polémica por una disposición de la ANMAT sobre aranceles a medicamentos de alto costo.
SALUD

Crece la polémica por una disposición de la ANMAT sobre aranceles a medicamentos de alto costo

Por  Letra P | Periodismo Político
La ECAP lanzó sus actividades con un seminario en la Facultad de Derecho de la UBA.
A SALA LLENA

La ECAP lanzó sus actividades con un seminario en la Facultad de Derecho de la UBA

Por  Letra P | Periodismo Político
Alejandro Vilches renunció a Secretaría de Discapacidad. 
FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONARON

En medio de las tensiones por el presupuesto del área, renunció Vilches a la Secretaría de Discapacidad

Por  Letra P | Periodismo Político
El candidato que denunció fraude se bajó y evitó la interna de La Libertad Avanza en Concordia.
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

No habrá internas de La Libertad Avanza en Concordia: el candidato que denunció fraude en 2025, se bajó

Por  Laura Terenzano