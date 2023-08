Silenzio stampa. Desde el domingo a la noche, cuando convocó a la construcción de una nueva mayoría para dar vuelta la derrota histórica que el peronismo acababa de sufrir, Sergio Massa está guardado. El thriller financiero que siguió al batacazo de Javier Milei, que no le permite sacarse el traje y ponerse las zapatillas -¡suéltame, ministro!-, no es el único cepo que traba el regreso a la cancha del frontman de Unión por la Patria: el reseteo de la campaña para no tropezar con las mismas piedras que en el proceso pre-PASO y el reperfilamiento del producto principal demoran la largada. En ese debate, que ahora incluye voces silvestres que sugieren la conveniencia de una renuncia al cargo, emerge un clamor desde las entrañas del massismo: que vuelva Massa.