En los próximos sesenta días, Axel Kicillof va a poner su agenda a disposición de Sergio Massa . De acá a octubre, cada vez que el ministro candidato quiera hacer una actividad en Buenos Aires , el gobernador va a estar ahí al lado, abrazado para la foto, pidiendo el voto para la boleta completa de Unión por la Patria (UP). A la par del trabajo por su reelección, va a convertirse en el militante número uno de la candidatura presidencial de Massa .

"Ahora tenemos rivales que antes no teníamos. Antes era 'la derecha'. Ahora tienen nombre y apellido", dicen cerca de Kicillof. No lo van a admitir, pero creen que Grindetti es un rival conveniente para ellos, mejor que Santilli. No solo porque "hizo perder" en Lanús a la boleta de JxC, sino porque "tiene en contra" la gestión del club Independiente. "Competimos con un candidato al que todos los hinchas de Independiente putean", chicanean en La Plata.