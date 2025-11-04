TODO ROTO

Jujuy: el PJ volvió a patear su interna sin fin y fijó fecha para votar en febrero de 2026

La disputa por la conducción del PJ provincial sumó un nuevo espisodio. Los interventores decidieron aplazar las elecciones para el año que viene.

Por Letra P | Periodismo Político
Jujuy: el PJ volvió a patear su interna sin fin y se votará en febrero de 2026

Jujuy: el PJ volvió a patear su interna sin fin y se votará en febrero de 2026

La crisis del PJ de Jujuy se profundizó tras la derrota electoral del 26 de octubre. Dividido en facciones y en medio de una batalla abierta, la intervención del partido decidió postergar las elecciones internas que debían celebrarse en dos semanas para el 15 de febrero de 2026, prolongando así una disputa que ya venía escalando con acusaciones cruzadas entre Leila Chaher, Carolina Moisés y Rubén Rivarola.

Notas Relacionadas
Rubén Rivarola, extitular del Partido Justicialista de Jujuy
TODO ROTO

Crisis del PJ en Jujuy: tras la derrota del 26-O, patearon el cierre de listas para una interna sin fin

Por  Letra P | Periodismo Político
WhatsApp Image 2025-11-04 at 17.25.22
La diputada nacional Leila Chaher, candidata a renovar su banca por Fuerza Patria en Jujuy

La diputada nacional Leila Chaher, candidata a renovar su banca por Fuerza Patria en Jujuy

Chaher encabezó la lista de Fuerza Patria y logró un 15,5% de los votos, pero fue superada por los candidatos del oficialismo y la ultraderecha. A solo medio punto quedó Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco, postulado por el espacio Frente Primero Jujuy Avanza, que responde a Rubén Rivarola, el expresidente del PJ provincial intervenido en 2023 por orden del entonces titular del PJ Alberto Fernández.

Dividido, el peronismo no logró sumar ninguna banca y los resultados reavivaron la interna por la conducción del partido.

Disputa por la conducción y acusaciones cruzadas

El sector que responde a la senadora Moisés apuntó contra Chaher por la derrota. La acusan de no querer resolver la interna partidaria. La diputada, en cambio, culpa a Rivarola de armar una lista por afuera, en complicidad con el gobierno radical, y dividir al peronismo.

carolina moises.webp
La senadora del peronismo de Jujuy Carolina Moisés

La senadora del peronismo de Jujuy Carolina Moisés

Rivarola fue tajante tras los comicios electorales y apuntó contra la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, y exigió la normalización del Partido Justicialista jujeño.

Ahora, la interna entre Chaher, con el apoyo de Rivarola, frente al sector de Moisés, es una incógnita. El aplazo electoral abre camino a nuevas negociaciones para lograr un acuerdo de unidad.

El camino hacia la normalización

La fecha fijada por Fernández y Menéndez para las elecciones justicialistas es el 16 de febrero próximo. Además, el nuevo cronograma para los actos preelectorales establece que el 23 de enero vencerá el plazo para presentar modelos de boletas, el 26 del mismo mes será el día para su aprobación y el 4 de febrero la fecha límite para la presentación del modelo de boletas. Las listas ya fueron oficializadas.

El peronismo jujeño, sumido en una crisis de conducción, enfrentará su proceso interno en medio de tensiones sin resolver y con tres polos que no dan señales de reconciliación.

Temas
Notas Relacionadas
Jujuy Avanza: Pascuttini con militantes
TODO ROTO

Jujuy: la interna del peronismo no frena a días de las elecciones

La Justicia rechazó una denuncia de Fuerza Patria por el uso de símbolos justicialistas. La disputa suma un capítulo a la fractura entre La Cámpora y Rivarola.
Javier Milei junto a Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi, candidatos electos en la Provincia de Jujuy
ARGENTINA VOTA

Batacazo de La Libertad Avanza en Jujuy: dobló al oficialismo de Carlos Sadir y se llevó dos bancas

Alfredo Gonzáles se impuso con más del 37% de los votos y le propinó otra derrota a Provincias Unidas. Zigarán estará en Diputados. Vilca y Chaher, ¡afuera!

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River
Fútbol con rosca

River: Di Carlo recompone con Tapia y preside una CD con vínculos con LLA, el PRO y el PJ

Por  Francisco Aristi
Victoria Villarruel en el Senado
CONGRESO EN LLAMAS

Villarruel pierde el control: la tropa libertaria pide plata y el gremio amenaza con tomar el Senado

Por  Mauricio Cantando
Cristina Fernández Kirchner y Victoria Tolosa Paz 
SAN JOSÉ 1111

CFK cerró una vieja grieta: se reunió con Pepe Albistur y Tolosa Paz

Por  Gabriela Pepe
Javier Milei se siente bien con su gabinete en refacción. 
CONTENIDO EXCLUSIVO

Milei Hnos.: foto y película del poder

Por  Marcelo Falak