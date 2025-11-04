Jujuy: el PJ volvió a patear su interna sin fin y fijó fecha para votar en febrero de 2026

Jujuy: el PJ volvió a patear su interna sin fin y se votará en febrero de 2026

La crisis del PJ de Jujuy se profundizó tras la derrota electoral del 26 de octubre. Dividido en facciones y en medio de una batalla abierta, la intervención del partido decidió postergar las elecciones internas que debían celebrarse en dos semanas para el 15 de febrero de 2026, prolongando así una disputa que ya venía escalando con acusaciones cruzadas entre Leila Chaher , Carolina Moisés y Rubén Rivarola .

El miércoles pasado, la intervención del PJ local había aplazado la fecha límite para la presentación de listas . La interna, que debía definirse el 16 de noviembre próximo, fue oficialmente suspendida mediante una resolución fechada el 2 de noviembre por los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez .

Las elecciones legislativas dejaron al justicialismo sin representación : los tres escaños en juego quedaron en manos de La Libertad Avanza y del radicalismo que responde al gobernador Carlos Sadir. La única banca que defendía el PJ era la de la camporista Chaher, quien finaliza su mandato en diciembre.

Chaher encabezó la lista de Fuerza Patria y logró un 15,5% de los votos, pero fue superada por los candidatos del oficialismo y la ultraderecha. A solo medio punto quedó Pedro Pascuttini , presidente de la Cámara del Tabaco , postulado por el espacio Frente Primero Jujuy Avanza , que responde a Rubén Rivarola , el expresidente del PJ provincial intervenido en 2023 por orden del entonces titular del PJ Alberto Fernández .

La diputada nacional Leila Chaher, candidata a renovar su banca por Fuerza Patria en Jujuy

Dividido, el peronismo no logró sumar ninguna banca y los resultados reavivaron la interna por la conducción del partido.

Disputa por la conducción y acusaciones cruzadas

El sector que responde a la senadora Moisés apuntó contra Chaher por la derrota. La acusan de no querer resolver la interna partidaria. La diputada, en cambio, culpa a Rivarola de armar una lista por afuera, en complicidad con el gobierno radical, y dividir al peronismo.

carolina moises.webp La senadora del peronismo de Jujuy Carolina Moisés

Rivarola fue tajante tras los comicios electorales y apuntó contra la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, y exigió la normalización del Partido Justicialista jujeño.

Ahora, la interna entre Chaher, con el apoyo de Rivarola, frente al sector de Moisés, es una incógnita. El aplazo electoral abre camino a nuevas negociaciones para lograr un acuerdo de unidad.

El camino hacia la normalización

La fecha fijada por Fernández y Menéndez para las elecciones justicialistas es el 16 de febrero próximo. Además, el nuevo cronograma para los actos preelectorales establece que el 23 de enero vencerá el plazo para presentar modelos de boletas, el 26 del mismo mes será el día para su aprobación y el 4 de febrero la fecha límite para la presentación del modelo de boletas. Las listas ya fueron oficializadas.

El peronismo jujeño, sumido en una crisis de conducción, enfrentará su proceso interno en medio de tensiones sin resolver y con tres polos que no dan señales de reconciliación.