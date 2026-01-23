Jujuy: quién es el ministro de Carlos Sadir para redoblar la marcha de la minería en la provincia

El gobernador de Jujuy , Carlos Sadir , arrancó su tercer año en el cargo con la creación del Ministerio de Minería , la actividad extractiva concebida como un motor para el desarrollo de la provincia. Designó a cargo de la nueva cartera a un alfil propio, en un gabinete donde sobrevuela la tensa convivencia con su antecesor y líder radical, Gerardo Morales .

El nuevo ministro de Minería de Jujuy se llama José Gabriel Gómez . Tiene un perfil técnico y no está vinculado a la política partidaria. Es ingeniero industrial, con una trayectoria de trabajo en el sector público. Fue funcionario del área de infraestructura minera del Ministerio de Producción en el gobierno de Mauricio Macri , trabajó en el INTI y desde 2020 es funcionario de Minería de Jujuy: primero como director (2020-2023), luego como secretario (2024-2025) y ahora fue ascendido a ministro del área.

Las empresas mineras, en las que también trabajó antes de aterrizar en el Estado , miran con buenos ojos su nombramiento a pesar de no ser de su riñón, según pudo saber este medio.

“Es una decisión de alto impacto elevar el área de Minería a un rango ministerial”, resalta Gómez en diálogo con Letra P . Sin dudas es también una clara señal al sector. “La minería en Jujuy representa el 10% del producto bruto geográfico. Implica trabajo transversal, porque donde va el sector minero se desarrolla la educación, la salud. Obviamente es diferente encarar esa manera de trabajar desde un ministerio. Esto permite definir la política de Estado minera”, explica.

Para Gómez es fundamental que quede claro que no se trata de “minería sí o minería no” y se explaya: “El paradigma de la minería cambió totalmente. No tiene nada que ver ni siquiera con la minería de 30 años atrás”, en una provincia con una larga historia minera de aciertos y fuertes problemas ambientales.

Explica que el protagonismo lo tienen que tener las comunidades, las comisiones municipales y las municipalidades donde se asienta la actividad. “Nuestro rol es construir puentes de diálogo, de negociación, de transparencia y de información para mostrar cómo cada comunidad ve a la minería y cómo la quiere en sus territorios”.

Embed - Gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, acto de asunción de José Gómez, Ministro de Minería

Una de las líneas de trabajo de Gómez desde sus inicios en el área fue modernizar, transparentar y digitalizar el área, facilitando los trámites de catastro minero para lograr “liberar” más zonas para la actividad.

“Jujuy es la primera provincia del país en tener el catastro minero online”, subraya el ministro a este medio. “En 2023 lo reformamos y mejoramos y hoy es mucho más fácil, más accesible, con más información en el Juzgado Administrativo de Minas”, añade y anuncia que el mes próximo tiene previsto que todos los trámites administrativos mineros se puedan cursar de manera digital.

Seguridad jurídica en Jujuy

Otra línea de acción para Gómez es la tan mentada seguridad jurídica, área de especial interés para las empresas. “Durante 2022 trabajamos con comunidades, con la cámara minera, con todos los sectores involucrados, para la modificación del decreto reglamentario de la actividad minera. Era necesario modernizarlo, darle la importancia que hoy tienen los monitoreos ambientales. El control es muy importante”. De esta manera, se va cerrando el círculo de actores de la actividad: sector público, empresas y comunidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2008941688962576492&partner=&hide_thread=false Como adelantó Letra P en esta nota, Carlos Sadir creó el Ministerio de Minería de Jujuy https://t.co/l09oJ8KDnN



El gobernador designó a cargo de la nueva cartera a José Gómez, quien ocupaba la dirección del sector pic.twitter.com/wTbGIzWcM4 — LETRA P (@Letra_P) January 7, 2026

En Jujuy, a los proyectos de exploración de oro, cobre y tierras raras, se suman otros de litio, especialmente en Salinas Grandes, donde se localizan las comunidades indígenas más resistentes y con mayor litigiosidad judicial. Gómez tiene su mirada al respecto. “La resistencia no es de las comunidades –explica- sino de algunas personas. Vengo recorriendo y hablando mucho con la gente joven, que hoy ve en la minería una salida o una posibilidad de desarrollo, de trabajo, de progreso para sus pueblos. Son comunidades mineras hace años: trabajan y se desarrollan a través de la sal y la sal es un mineral”.

En Jujuy se explota litio, plata, plomo, zinc, cobre y se apunta a las tierras raras y, más allá de algún proyecto anterior, es la primera vez que se crea un ministerio para esta actividad. Sin dudas, es una herramienta central en el proyecto de provincia de la coalición oficialista Jujuy Crece en un sector ultracompetitivo, con Salta y Catamarca siempre pisando los talones jujeños.

El gabinete de Carlos Sadir

La llegada de Gómez al gabinete de Sadir, que “heredó” varios integrantes de la gestión Morales, suma al equilibrio inestable y las tensiones permanentes de la interna radical, en la que el exgobernador no se termina de ir y ya parece querer volver.

Consultados por este medio, voceros de la gobernación afirmaron que todos los ministros fueron elegidos por Sadir, más allá de su participación en el gobierno anterior. Sin embargo, basta mirar nombres y trayectorias para ver en el tablero que las fichas de Morales siguen estando allí.