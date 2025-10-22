TODO ROTO

Jujuy: la interna del peronismo no frena a días de las elecciones

La Justicia rechazó una denuncia de Fuerza Patria por el uso de símbolos justicialistas. La disputa suma un capítulo a la fractura entre La Cámpora y Rivarola.

Por Letra P | Periodismo Político
Jujuy Avanza: Pascuttini con militantes

Jujuy Avanza: Pascuttini con militantes

El Juzgado Federal de Jujuy N° 1, a cargo de Esteban Eduardo Hansen, desestimó una denuncia del apoderado de Fuerza Patria, Nicolás Marañón, contra el Frente Primero Jujuy Avanza, por el uso de símbolos del PJ durante la campaña. El fallo puso un límite judicial en la interna del peronismo de Jujuy.

Notas Relacionadas
Leila Chaher y Carolina Moisés, cuando estaban en la misma vereda: hoy son rivales. 
TODO ROTO

Jujuy: con dos actos y tres sectores, el Día de la Lealtad escenifica la interna del peronismo

Por  Letra P | Periodismo Político

La denuncia apuntaba al presunto uso indebido del escudo justicialista por parte de las candidatas María Candelaria Pérez Abregú y Verónica Virginia Valente, quienes habrían combinado ese símbolo con el logo “JA” de Jujuy Avanza. El espacio cuenta con la tutela del expresidente del partido Rubén Rivarola.

El juez Hansen consideró que no existió violación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. El logo en cuestión ya había sido aprobado y publicado en el Boletín Oficial en 2023, sin objeciones del Partido Justicialista ni del frente denunciante.

Identidad justicialista y disputa simbólica en Jujuy

El dictamen del fiscal federal electoral dice que no se encontraron riesgos que induzcan a la confusión entre ambas fuerzas, ya que sus identidades políticas, dice, están “claramente diferenciadas”, aunque pertenezcan a “vertientes similares”.

resolucion-justicia-electoral

El trasfondo del reclamo tiene un fuerte componente político. Con la intervención del PJ jujeño, el sector que lleva como cabeza de lista en las próximas elecciones a Leila Chaher, busca posicionarse como su conducción legítima.

“La identidad peronista no se hereda, se demuestra con hechos”, señalaron desde el espacio del primer candidato a diputado nacional Pedro Pascuttini de cara al 26 de octubre, reforzando su mensaje de renovación dentro del electorado jujeño.

Temas
Notas Relacionadas
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, recorrió obras de agua potable en la localidad de Tilcara, en la zona de la Quebrada de Humahuaca
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Pausa electoral en Jujuy: Sadir prepara un sprint final contra los libertarios

El gobernador lidera las acciones de campaña junto a su antecesor, Gerardo Morales. Preocupación por la apatía que puede impactar en la participación.
Carlos Sadir: Provincias Unidas puede ser un paraguas nacional para el radicalismo
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Sadir: "Provincias Unidas puede ser un paraguas nacional para el radicalismo"

El gobernador de Jujuy habló con Letra P sobre los desafíos del armado federal. Javier Milei y Buenos Aires, en primera fila. La oportunidad de la UCR.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei adjudicó su primera obra pública a Mindlin y Sielecki
Llave en mano

Milei adjudicó su primera obra pública financiada con fondos privados a Mindlin y Sielecki

Por  Antonio Rossi
Pullaro, sobre Provincias Unidas: Vamos a ser garantes de la gobernabilidad, pero con diálogo político
ENTREVISTA

Pullaro, sobre Provincias Unidas: "Vamos a ser garantes de la gobernabilidad, pero con diálogo político"

Por  Adrián D'Amore  y Pablo Fornero
Agustín Rossi, el número dos en la lista de Fuerza Patria de Santa Fe.
EL SPRINT FINAL

La campaña de Agustín Rossi: asambleas junto a Caren Tepp y apuesta al núcleo duro del peronismo

Por  Agustín Vissio
Javier Milei en el cierre de campaña en Córdoba
LA ÉPICA, ¡AFUERA!

Milei cerró su campaña en Córdoba: un trámite con discurso repetido, lejos de la multitud de 2023

Por  Luis Zegarra