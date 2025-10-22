Jujuy: la interna del peronismo no frena a días de las elecciones

Jujuy Avanza: Pascuttini con militantes

El Juzgado Federal de Jujuy N° 1, a cargo de Esteban Eduardo Hansen, desestimó una denuncia del apoderado de Fuerza Patria, Nicolás Marañón, contra el Frente Primero Jujuy Avanza, por el uso de símbolos del PJ durante la campaña. El fallo puso un límite judicial en la interna del peronismo de Jujuy.

La denuncia apuntaba al presunto uso indebido del escudo justicialista por parte de las candidatas María Candelaria Pérez Abregú y Verónica Virginia Valente, quienes habrían combinado ese símbolo con el logo “JA” de Jujuy Avanza. El espacio cuenta con la tutela del expresidente del partido Rubén Rivarola.

El juez Hansen consideró que no existió violación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. El logo en cuestión ya había sido aprobado y publicado en el Boletín Oficial en 2023, sin objeciones del Partido Justicialista ni del frente denunciante.

Identidad justicialista y disputa simbólica en Jujuy El dictamen del fiscal federal electoral dice que no se encontraron riesgos que induzcan a la confusión entre ambas fuerzas, ya que sus identidades políticas, dice, están “claramente diferenciadas”, aunque pertenezcan a “vertientes similares”.

resolucion-justicia-electoral

El trasfondo del reclamo tiene un fuerte componente político. Con la intervención del PJ jujeño, el sector que lleva como cabeza de lista en las próximas elecciones a Leila Chaher, busca posicionarse como su conducción legítima. “La identidad peronista no se hereda, se demuestra con hechos”, señalaron desde el espacio del primer candidato a diputado nacional Pedro Pascuttini de cara al 26 de octubre, reforzando su mensaje de renovación dentro del electorado jujeño.

