Jujuy: la parábola de Moisés, la senadora peronista que vota con Milei sin gobernador propio que se lo pida

El voto de la senadora por Jujuy Carolina Moisés a favor del Presupuesto 2026 , impulsado por el presidente Javier Milei , marcó una ruptura inédita dentro del peronismo en el Senado . No sólo porque fue una de las tres únicas voluntades que se despegó de su bloque: además bancó el proyecto libertario sin tener un gobernador propio que se lo exigiera.

Como si ese voto no fuera suficiente para llamar la atención, la parábola de la senadora Moisés quedó subrayada con su acompañamiento al capítulo de la iniciativa de la Casa Rosada que habilita la reducción de los recursos para la educación , tras haber acompañado dos meses antes un proyecto de declaración que repudió "el accionar inconstitucional" del Poder Ejecutivo por la falta de aplicación de la ley 27.795 de financiamiento de la educación universitaria .

La cámara alta sancionó con holgura el viernes último la ley de Presupuesto 2026 , pieza clave para la administración libertaria, que busca enviar señales de estabilidad al mercado y al Fondo Monetario Internacional . La votación general cerró con 46 votos afirmativos , 25 negativos y una abstención , mientras que el tratamiento en particular no alteró el texto original que había sido aprobado diez días antes por Diputados.

En ese contexto, la participación de Carolina Moisés , integrante del peronismo norteño, no pasó desapercibida. Su respaldo fue compartido por otros dos senadores del bloque Convicción Federal , que formalmente integra el interbloque Popular , nuevo nombre del panperonismo en el Senado: Guillermo Andrada , que responde al gobernador de Catamarca , Raúl Jalil ; y Sandra Mendoza , flamante incorporación del mandatario tucumano Osvaldo Jaldo .

Esos tres respaldos al proyecto oficial quebraron la unidad del PJ en el Senado y también mostraron las diferencias al interior esa bancada, ya que el riojano Fernando Rejal y el puntano Fernando Salino votaron con la mayoría de quienes componen el interbloque que comanda José Mayans .

De Jujuy para Javier Milei

Hasta ahora, el interbloque peronista había mantenido una postura unificada frente a los proyectos del oficialismo. Esta fue la primera vez que se evidenció una fractura interna en el Senado desde la asunción de Milei en diciembre de 2023.

El gesto político de Moisés adquirió mayor notoriedad al provenir de una provincia donde el peronismo no gobierna, por lo que su decisión de acompañar el proyecto de la Casa Rosada no puede vincularse a compromisos de gestión que expliquen una necesidad de alineamiento. A diferencia de otras figuras que respondieron a mandatarios provinciales, la jujeña actuó sin presión directa de un gobernador propio.

No obstante, Moisés ha dado muestras de acercamiento con la construcción de un peronismo no kirchnerista. Como contó este medio en octubre pasado, su intercambio de elogios con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, obedece al rechazo a la conducción del PJ en manos de Cristina Fernández de Kirchner, quien intervino el partido en ambas provincias por no seguir una línea opositora a la Casa Rosada. Por ese motivo, voces críticas de la senadora le atribuyen a su voto motivaciones políticas donde otros aducen necesidades de recursos para sus distritos.

La parábola de Moisés en el Senado

El Presupuesto 2026 se convirtió en la primera herramienta financiera elaborada por La Libertad Avanza. Los dos ejercicios previos se desarrollaron con presupuestos reconducidos, sin pasar por el filtro del Congreso.

En el capítulo más controvertido del proyecto, el segundo, que contenía los artículos más resistidos por la oposición, ya que implicaban suspender los pisos mínimos presupuestarios impuestos por ley para ciencia y educación, el oficialismo también logró imponerse, con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.

Moisés también acompañó este punto, que puede resultar vital para que Milei modifique partidas y subsane la derrota que le propinó Diputados, cuando no avaló derogar la ley de emergencia en discapacidad y el refuerzo al presupuesto universitario. Lo llamativo es que hace dos meses, la legisladora jujeña acompañó el expediente 1846/25 iniciado por su par riojana Florencia López para repudiar "el accionar inconstitucional" del Poder Ejecutivo por la falta de aplicación de la ley 27.795 de financiamiento de la educación universitaria.

"Negar hoy la aplicación de una ley que garantiza el financiamiento universitario bajo el pretexto del 'equilibrio fiscal' es traicionar la doctrina peronista y la Constitución misma. La educación no es un gasto: es la inversión más alta que puede hacer una Nación libre. No hay equilibrio posible cuando el ajuste recae sobre las aulas, los laboratorios y las esperanzas de la juventud", dice en uno de sus pasajes más encendidos el proyecto impulsado por López y acompañado por Moisés junto a otras tres senadoras peronistas.

El voto de Moisés en favor del capítulo que puede reducir la inversión educativa a nivel nacional traza una parábola que deja en offside este proyecto de declaración.