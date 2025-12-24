Jujuy: Carlos Sadir metió mano en su gabinete sin romper el equilibrio con Gerardo Morales

Recuperar iniciativa política, calmar las pujas internas dentro de la alianza gobernante y poner proa hacia el '27. Esas son algunas de las razones por las que el gobernador de Jujuy , Carlos Sadir , pisó el acelerador de los cambios de gabinete a horas de la Nochebuena y una semana después de que el oficialismo cumpliera diez años en el gobierno.

En el arbolito del poder de la “Tacita de Plata” aparecen los deseos de enfrentar el año entrante sin mayores sobresaltos políticos. El Grinch de la Puna, sin embargo, aparece vestido de violeta y amenaza con alterar planes desde un debutante bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura .

Los cambios en el gabinete de Sadir reavivaron los rumores sobre las internas en el oficialismo, aunque las decisiones del gobernador parecen ratificar la estrategia de cerrar filas con su antecesor, Gerardo Morales , y evitar fisuras. La lista de nombres designados suma perfiles técnicos y políticos, pero con un denominador común: hombres y mujeres que forman parte de los equipos de gestión de la coalición Jujuy Crece desde los tiempos del exgobernador . Quienes apuestan a una ruptura, por ahora, deberán esperar.

Sadir realizó cambios en áreas críticas: Salud, Educación y Medio ambiente. Las dos primeras remociones buscan oxigenar la gestión. El último es un cambio obligado por la salida de María Inés Zigarán , quien asumió como diputada el 10 de diciembre y se sumó al bloque de Provincias Unidas . En las próximas semanas, incluso quizás antes de fin de año, podría darse un cuarto movimiento en otra tecla sensible para la administración jujeña: se proyecta la creación de un Ministerio de Minería .

Leandro Álvarez ocupará el lugar de Zigarán. Se hizo cargo del ministro de Ambiente y Cambio Climático, una cartera que enfrenta una agenda compleja por los reclamos de ambientalistas y comunidades por el avance de las mineras en la Puna jujeña. Hasta el lunes, estaba a cargo del consorcio que gestiona los residuos urbanos en Jujuy (GIRSU).

Desde hoy se incorporan al gabinete, Daniela Teseira, ministra de Educación; José Manzur, ministro de Salud; Leandro Álvarez, ministro de Ambiente; Diego Cussel, fiscal de Estado; y Facundo Luna, procurador. pic.twitter.com/lmzFOirJiV

Dos nombres (no tan) nuevos

José Manzur asumió como ministro de Salud en lugar de Gustavo Bouhid. El flamante funcionario es psicólogo y estaba el frente del Instituto de Seguros de Jujuy. Comenzó su actividad pública como secretario de Adicciones durante la gestión de Morales en 2016. Desde ese cargo, enfrentó una fuerte polémica con profesionales, organismos de derechos humanos y la oposición por la aplicación de un protocolo que habilitaba las terapias electroconvulsivas. La resolución tuvo que ser derogada en el medio de un escándalo nacional. En los últimos tiempos se despegó del moralismo y empezó a caminar más cerca del mandatario.

teiseira Daniela Teseira quedó a cargo del ministerio de Educación en Jujuy.

Daniela Teseira quedó a cargo del Ministerio de Educación. Reemplaza a Miriam Serrano, una funcionaria muy reconocida en el ámbito académico y de políticas educativas. La nueva funcionaria también tiene un perfil técnico con más de 30 años de trayectoria en San Pedro de Jujuy. En 2019, el Ministerio de Educación de la Nación la distinguió como “Maestra Ilustre”. En las elecciones del 26 de octubre resultó electa concejal de su ciudad, pero renunció para jurar en el gabinete de Sadir.

Más cambios en Jujuy

La oleada de cambios que dispuso Sadir, en acuerdo con Morales y también con el aliado peronista del gobierno jujeño, Rubén Rivarola, incluyó al área legal del gobierno provincial.

Diego Cussel asumió como fiscal de Estado y Facundo Luna, como procurador del Tesoro. El primero se desempeñó en el Ministerio Público, donde tuvo a su cargo varias denuncias en contra de la gestión de Morales. Comenzó su actividad política en el peronismo. El nuevo jefe de abogados de la provincia, en tanto, es hijo de Guido Luna, quien preside la estratégica comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados de Jujuy.