Batacazo de La Libertad Avanza en Jujuy: dobló al oficialismo de Carlos Sadir y se llevó dos bancas

El candidato de Javier Milei en Jujuy dio el batacazo y La Libertad Avanza se quedó con dos de los tres escaños en juego en la provincia al superar el 37% de los votos. El oficialismo del gobernador Carlos Sadir arañó los 20, una cosecha mucho más baja que la obtenida cuando ganó en mayo los comicios provinciales, y logró meter a su candidata María Inés Zigarán en la Cámara de Diputados.

Leila Chaher, de Fuerza Patria , y Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, no lograron retener sus bancas.

La Libertad Avanza logró un triunfo con el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Alfredo Gonzáles , como primer postulante. Se impuso con el 37,57% de los sufragios, superando ampliamente al oficialismo local. La participación electoral superó el 70% y evidenció un fuerte cambio en la tendencia política de la provincia.

La victoria del espacio libertario, que con el 95% de las mesas escrutadas estaba obteniendo 149.429 votos, marca un quiebre en el escenario jujeño, donde el oficialismo esperaba mantener su predominio . En segundo lugar, y en representación de Provincias Unidas , la fuerza Jujuy Crece , con María Inés Zigarán , ministra de Ambiente y Cambio Climático del gobierno de Jujuy, cosechó el 19,73%, equivalente a 78.444 votos.

Si bien la expectativa del radicalismo era conseguir dos bancas, Mario Pizarro , el secretario de Energía provincial y segundo en la lista de la UCR local, no logró su lugar en el Congreso.

Por el bando libertario, acompañará a Gonzáles en la cámara baja Bárbara Andreussi, dirigente del Movimiento Popular Jujeño y nieta del exgobernador Horacio Guzmán.

Leila Chaher y Alejandro Vilca se quedaron afuera

Chaher, la diputada camporista, y Vilca, su par del Frente de Izquierda, no lograron retener sus bancas y quedaron fuera de la Cámara de Diputados. La candidata de Fuerza Patria logró superar apenas los 15 puntos, mientras que el legislador jujeño alcanzó el 9,9%.

El peronismo en Jujuy fue dividido. Pedro Pascuttinni, candidato por el Frente Primero Jujuy Avanza, quedó casi un punto por debajo de Chaher, que encabezó la lista del PJ intervenido. Tampoco accederá a la cámara baja, pero el resultado deja picando la evidencia de que el peronismo unido podría aspirar a mejores resultados.