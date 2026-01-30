Apertura de sesiones: con el delito a la baja, Llaryora ratificará a Quinteros como hombre fuerte del gobierno

Apertura de sesiones: Martín Llaryora profundizará su política de seguridad pese a los contrapuntos con la oposición en Córdoba

Martín Llaryora llegará este domingo a Laboulaye con una carta marcada en el mazo para su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura: las estadísticas oficiales de cierre de 2025 que le permitirán no solo defender, sino ratificar el rumbo de su política de seguridad en Córdoba y la gestión de Juan Pablo Quinteros .

Es que mientras la oposición afila los cuchillos por el bloqueo a la compra de drones en el Tribunal de Cuentas, en los despachos principales del Centro Cívico se respira un aire de confianza en el frente más sensible: la inseguridad.

Lejos de esconder el tema bajo la alfombra tras una semana de fuego cruzado con el juecismo, el gobernador ha decidido salir a jugar a la ofensiva. El respaldo de las políticas de seguridad y "blindaje" a su ministro no será retórico, sino estadístico.

El informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia (COPEC) ofrece el argumento perfecto para sostener que la política integral en seguridad es el camino que continuará recorriendo y profundizando el cordobesismo.

El dato que Llaryora se prepara para exponer ante el cuerpo legislativo surge de la "Evolución mensual de robos y hurtos" de 2025. Según el documento oficial, la curva del delito mostró un comportamiento descendente sostenido, que es música para los oídos del oficialismo.

El año comenzó con un pico alarmante en enero de 9.000 hechos registrados, pero cerró en diciembre con el valor más bajo del período: 5.975 casos. Se trata de una caída de más del 33% entre el inicio y el final del año.

Durante diciembre de 2025 se registraron 14.555 hechos presuntamente delictivos en la provincia de Córdoba. Los delitos contra la propiedad volvieron a concentrar la mayor parte de los casos, con 8.481 hechos (58,3%), aunque el dato central del informe es la caída sostenida de los robos y hurtos, que sumaron 5.975 casos, el registro mensual más bajo de todo el año y una baja interanual del 26,8%

En materia de muertes violentas, diciembre cerró con cinco homicidios dolosos, lo que representa una disminución del 58,3% respecto del mismo mes de 2024. Las muertes viales dejaron 32 víctimas fatales, con una baja interanual del 28,9%, aunque con un repunte frente a noviembre. En contraste, los suicidios mostraron un comportamiento inverso: se contabilizaron 35 casos, con un aumento del 16,7% interanual, concentrados mayoritariamente en varones de entre 25 y 44 años

Llaryora policia.jpg Martín Llaryora dedicará un largo aparatado a su política de seguridad en la apertura de sesiones

Para la narrativa oficial, este gráfico es la prueba de que el despliegue territorial, las Guardias Urbanas y el uso de armas no letales han logrado contener la marea delictiva, incluso en un contexto de crisis económica nacional que suele disparar los índices hacia arriba.

El rumbo de Martín Llaryora

La lectura política que hacen cerca del gobernador es lineal: si los números bajan, el ministro sigue contando con el respaldo y el modelo se endurece. En el Panal, como se denomina al Centro Cívico, confiaron a Letra P que Llaryora ratificará ese rumbo: "En general vemos que la política integral de seguridad viene dando resultados alentadores, así que todo va en línea con profundizar esa política".

Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses.

Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad.



— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) January 25, 2026

Esa frase no solo confirma que Juan Pablo Quinteros sigue siendo el alfil de confianza para manejar un área sensible, sino que busca desarticular el discurso de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes pintan una provincia liberada al crimen. Llaryora buscará contrastar con datos de gestión.

Seguridad, apuesta cordobesista

El informe del COPEC le sirve al Ejecutivo para redoblar la apuesta en la polémica de la semana. Si con el equipamiento actual se logró bajar la curva de robos, el uso de la tecnología, sin bloqueo, sería un logro cantado.

En línea con el ministro de Vinculación y Gestión Institucional Miguel Siciliano, quien expresó: “Control sí, obstrucción no”, Llaryora intentará girar la carga de la prueba. Al mostrar estos resultados, Llaryora buscará transformar el rechazo del Tribunal de Cuentas a la compra de drones no en un acto de control administrativo, sino en un "boicot" a una política que -papeles en mano- muestra resultados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miguelsiciliano/status/2015777421698449437&partner=&hide_thread=false CONTROL SÍ, OBSTRUCCIÓN NO



— Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) January 26, 2026

El gobernador se apuntalaría en que la seguridad no es un gasto, sino una inversión, y que poner palos en la rueda a la modernización es atentar contra esa curva descendente que tanto costó conseguir.

Este domingo habrá ratificación de rumbo, exhibición de estadísticas y un respaldo cerrado a Quinteros, el ministro que, al menos en los Excel del COPEC, logró domar la curva del delito.