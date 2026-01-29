Javier Milei inició el nuevo régimen focalizado de subsidios a la energía con un guiño a la clase media

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur y beneficios transitorios a la clase media que moderarán el impacto en los bolsillos y en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC .

El esquema oficial, que comenzó a regir con carácter retroactivo desde el 16 de enero, presenta tres datos salientes. En primer lugar, se eliminan los tres niveles de la segmentación tarifaria residencial que estaban vigentes desde mediados de 2022 y quedan en pie sólo dos categorías de usuarios: los hogares de “altos ingresos” y aquellos que continúan recibiendo subsidios estatales.

En segundo término, los usuarios que permanecen dentro del universo subsidiado se verán beneficiados con una rebaja en el precio de la energía eléctrica . Esa baja oscila entre el 11% y el 22% para los hogares de bajos recursos que integraban el ex nivel N2 y entre el 28% y el 57% para los sectores medios que formaban parte del segmento N3.

Por el contrario, los hogares que pierdan la condición de subsidiados enfrentarán subas significativas. En el caso de los ex N2, el valor del kilovatio hora (kWh) registrará un aumento promedio del 112%, mientras que para los ex N3 el encarecimiento será del 66%.

De esta manera, el debut del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados deja como principales beneficiarios a los hogares de clase media que logren mantener la asistencia estatal y que, de manera transitoria, pagarán menos por los kWh incluidos dentro de los cupos bonificados. Aun así, para quienes queden excluidos del sistema, el ajuste tarifario será considerablemente menor en el caso de los sectores medios que el que deberán afrontar los hogares de menores ingresos que pierdan el subsidio.

Las tarifas fijadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) incorporan además una particularidad clave: no se aplican sólo hacia adelante, sino que rigen de manera retroactiva para los consumos registrados desde el 16 de enero. En febrero, en tanto, volverán a modificarse con la entrada en vigencia de un nuevo esquema de precios.

enre.jpeg El interventor designado por Javier Milei en el ENRE relaja los controles

El nuevo régimen de SEF, impulsado por la administración libertaria, establece que sólo podrán mantener una parte de sus consumos subsidiados los hogares cuyos ingresos familiares no superen el equivalente a tres canastas básicas totales (CBT). Actualmente, ese umbral se ubica en torno a los $3,92 millones mensuales. Hasta ahora, el límite era de 3,5 CBT, lo que, actualizado, equivalía a unos $4,5 millones.

Además, el Gobierno decidió conservar vigentes varios de los criterios de exclusión que ya regían en el esquema anterior. Entre ellos figuran ser titular de más de un inmueble, poseer aeronaves o embarcaciones de lujo, contar con vehículos de escasa antigüedad o haber realizado compras de moneda extranjera.

En principio, los usuarios N2 y N3 que ya estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migrados de manera automática al nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). De todos modos, podrán actualizar su situación económica en cualquier momento si consideran que los datos declarados ya no reflejan su realidad.

Fuentes de la Secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, aclararon que la información consignada por los usuarios en carácter de declaración jurada será filtrada y cruzada con las bases de datos de distintos organismos oficiales. Ese proceso de verificación servirá para confirmar o rechazar la continuidad de la asistencia tarifaria estatal.

Menos kWh subsidiados y bonificación con fecha de vencimiento

Otro punto relevante del nuevo régimen para el servicio eléctrico es la modificación de los bloques de consumo subsidiados. Hasta ahora, los usuarios N2 contaban con un tope bonificado de 350 kWh mensuales durante todo el año, mientras que los N3 tenían un límite de 250 kWh. Con el SEF, esos cupos se unifican.

A partir de ahora, el consumo máximo subsidiado será de 300 kWh mensuales en los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. En tanto, durante marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el límite se reducirá a apenas 150 kWh. Toda la energía que supere esos umbrales se facturará al precio pleno correspondiente a los usuarios de altos ingresos.

Para amortiguar el impacto del nuevo esquema, el Gobierno incorporó una bonificación extraordinaria del 25% sobre los consumos base de los beneficiarios del SEF. Ese descuento adicional se irá reduciendo de manera gradual, a razón de aproximadamente 2% mensual, hasta diciembre de 2026, cuando quedará eliminado por completo.

Las nuevas tarifas retroactivas aprobadas por el ENRE no alteraron los valores de los cargos fijos que habían sido establecidos el 1° de enero para todos los usuarios residenciales. Tampoco modificaron los precios del kWh que pagan los hogares de altos ingresos, que -según el último relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet- ya cubren cerca del 95% del costo real de la energía.

Cuánto baja y cuánto sube la luz según el consumo

En el caso de Edesur, los cambios más notorios surgen al comparar los nuevos cargos variables de los usuarios que conservan subsidios con las tarifas que venían abonando los ex N2 y N3. Entre quienes continúan dentro del régimen subsidiado, se registran distintos escenarios según el nivel de consumo.

Dentro de la categoría R1, que comprende hasta 150 kWh mensuales, un hogar N2 que pagaba $53,90 por kWh pasará a abonar $44,46. En el caso de un N3, el precio caerá de $68 a $44,46, siempre que no se supere el cupo bonificado.

En la categoría R3, correspondiente a consumos de entre 401 y 500 kWh mensuales, el valor del kWh para un N2 subsidiado bajará de $63,98 a $54,54. Para un hogar N3, la reducción será de $78,15 a $54,54.

En el escalón más alto de consumo, la categoría R6, que agrupa a los usuarios que demandan más de 700 kWh por mes, un hogar N2 verá caer el precio del kWh subsidiado de $90,49 a $81,04, mientras que en el caso de un N3 la baja será de $104,65 a $81,04.

Por el contrario, los usuarios N2 y N3 que pierdan los subsidios y pasen a pagar las tarifas plenas de los hogares de altos ingresos enfrentarán aumentos sustanciales. En la categoría R1, el incremento será del 112% para los N2 -de $53,90 a $115,29- y del 66% para los N3, que pasarán de $68,07 a $115,29.

En la franja R3, los N2 deberán afrontar una suba del 95%, con un salto de $63,98 a $125,37, mientras que los N3 tendrán un aumento del 60%, de $78,15 a $125,37. En la categoría R6, un hogar N2 que pierda el subsidio pagará el kWh un 67% más caro, al pasar de $90,49 a $151,87, mientras que para un N3 el incremento será del 45%, de $104,65 a $151,87.