Córdoba: Accastello y De Rivas le exigen a Javier Milei incentivos para un negocio que mueve U$S 700 millones

El intendente de Villa María , Eduardo Accastello , y su par de Río Cuarto , Guillermo De Rivas , mantuvieron este miércoles un encuentro institucional, que cerró con alto contenido político: el reclamo a Javier Milei por el estado de la ruta 158 en Córdoba y un pedido de ampliación del corte de bioetanol .

La dirigencia cordobesista transita con cuidado la línea crítica al gobierno nacional porque parte de su electorado banca la política libertaria . Es por esto que el camino a desandar combina necesidades objetivas, pero también propuestas.

En Córdoba, la bioagroindustria es fuerte y es un punto que el gobierno de Martín Llaryora plantea desde que asumió. Fuentes del sector de los boicombustibles confiaron a Letra P que el volumen del negocio es de unos US$ 700 millones anuales . Se trata de una producción de 1.200 millones de litros a un valor de 0,6 dólares por litro.

La dupla de intendentes peronistas decidió reponer este tema después de la presentación del 58° Festival Internacional de Peñas , que se realizará en la localidad cabecera del departamento General San Martín.

Accastello y De Rivas ya vienen ensayando contactos para aumentar el eco de los reclamos del municipalismo cordobés a la Casa Rosada . Sin embargo, la iniciativa sorprende en un momento donde Llaryora elige no tensionar con Milei, pero se las ingenia para colar la agenda.

El riocuartense exigió la recuperación de la traza de la 158 que, como anticipó Nicolás Albera en Letra P, la Nación reactivará los trabajos después de las presiones de un grupo de autoridades municipales del departamento San Justo, al este de la provincia. De Rivas espera lo mismo en el sur, su área de influencia.

Accastello se detuvo en el pedido de ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%. “Nos comprometimos a impulsar el bioetanol como motor de empleo y desarrollo sustentable. Avanzar en un mayor corte de biocombustibles E15 que permitiría fortalecer nuestras economías regionales, cuidar el ambiente y crear trabajo local, como ya ocurre en otros países de la región”, explicó el intendente de Villa María, quien fue ministro de Producción e Industria durante el último gobierno de Juan Schiaretti.

La propuesta tácita a Javier Milei

A los reclamos de debate de una agenda productiva, Accastello y De Rivas agregaron la necesidad de avanzar con una autopista que conecte San Francisco, Villa María y Río Cuarto, tres ciudades clave del cordón productivo provincial. El objetivo es mejorar la conectividad logística, reducir los tiempos de traslado y elevar los estándares de seguridad vial.

Además, coincidieron en que la obra tendría un impacto directo en la competitividad de las economías regionales y en la generación de nuevas oportunidades de inversión.

Articulación regional para el desarrollo del interior cordobés



Hoy mantuvimos una reunión de trabajo con el intendente de Villa María, @AccastelloEdu, para avanzar en una agenda común entre dos ciudades clave del interior productivo cordobés. pic.twitter.com/PQ0JRhsg55 — Guillermo De Rivas (@guillederivas) January 28, 2026

“Cuando las ciudades trabajan juntas, la región crece”, expresó Accastello, al poner en valor la articulación entre municipios como una herramienta clave para mejorar la producción y proyectar un futuro anclado en el desarrollo.

Las dos gigantes del agropower del sur de Córdoba

Tanto Villa María como Río Cuarto ocupan un lugar estratégico dentro de la cadena productiva del bioetanol, pero su capacidad requiere de incentivos para explotar al máximo.

Como contó este portal, en Villa María funciona la planta Asociación de Cooperativas Argentinas (AcaBio), ubicada sobre las rutas 9 y 2, que produce las 24 horas y recibe un promedio de 150 camiones diarios de maíz para su procesamiento.

AcaBio opera hace más de una década con una red de 137 cooperativas agropecuarias y 50.000 productores de Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Fue fundada por dos cooperativas cordobesas, la Unión Agrícola, de Leones; y La Vencedora, de Hernando.

bio4 río cuarto biocombustibles.jpg Planta de Bio4 en Río Cuarto, en el sur de Córdoba

Por su parte, Río Cuarto cuenta con la planta Río4, uno de los principales emblemas productivos del sector. Con base en el asociativismo de productores, Manuel Ron se interesó en el modelo estadounidense -que tenía a los farmers como protagonistas- para darle valor agregado al maíz en Río Cuarto, una ciudad alejada de los puertos y donde los costos de transporte impactaban de lleno en la rentabilidad.

El emprendedor desarrolló la idea en 2006 y tentó a importantes productores agropecuarios de la zona. La empresa productora se puso formalmente en marcha en 2012, con el respaldo de 28 personas asociadas. Desde entonces, fueron diversificando las inversiones, llegando a niveles de facturación anuales de U$S 100 millones de dólares.

El horizonte de la discusión en el Congreso

En el marco del reclamo que motorizaron los gobernadores de la Región Centro, la Liga Bioenergética -formada por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán- presentó un proyecto para elevar el corte a través de la senadora cordobesa, Alejandra Vigo.

El gobierno libertario bochó la propuesta argumentado que esta iniciativa tendría un impacto en la suba de las naftas en el orden del 10%, entre otros argumentos que chocarían contra la eficiencia y la libertad de mercado.

Gy7Y3JLWoAAt1dZ Alejandra Vigo, senadora por Córdoba.

Consultadas fuentes libertarias sobre las perspectivas de que se produzca este debate en el nuevo ciclo legislativo la respuesta fue categórica: “Es poco probable, hay mucha resistencia”.

Como dato general, la bioagroindustria, si se explotara de manera plena, podría generar U$S 91.000 millones anuales en concepto de exportaciones en 2030. Son datos que se desprenden del informe nacional que elaboró la Fundación Multiplicar, propiedad de Roberto Urquía, dueño de la Aceitera General Deheza.