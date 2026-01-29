Biocombustibles

Córdoba: Accastello y De Rivas le exigen a Javier Milei incentivos para un negocio que mueve U$S 700 millones

Los intendentes reiteraron el reclamo para subir el corte al bioetanol. El debate en el Congreso, frenado. Autopista nueva, bonus track de la cumbre peronista.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Eduardo Accastello y Guillermo de Rivas, intendentes peronistas de Córdoba

Eduardo Accastello y Guillermo de Rivas, intendentes peronistas de Córdoba

Notas Relacionadas
Martín Llaryora y Daniel Passerini en campaña por Provincias Unidas
Exclusivo

Encuesta en Córdoba: Llaryora concentra el 35% de intención de voto y gana en cinco escenarios posibles

Por 
Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

En Córdoba, la bioagroindustria es fuerte y es un punto que el gobierno de Martín Llaryora plantea desde que asumió. Fuentes del sector de los boicombustibles confiaron a Letra P que el volumen del negocio es de unos US$ 700 millones anuales. Se trata de una producción de 1.200 millones de litros a un valor de 0,6 dólares por litro.

La dupla de intendentes peronistas decidió reponer este tema después de la presentación del 58° Festival Internacional de Peñas, que se realizará en la localidad cabecera del departamento General San Martín.

Los reclamos de Eduardo Accastello y Guillermo de Rivas

Accastello y De Rivas ya vienen ensayando contactos para aumentar el eco de los reclamos del municipalismo cordobés a la Casa Rosada. Sin embargo, la iniciativa sorprende en un momento donde Llaryora elige no tensionar con Milei, pero se las ingenia para colar la agenda.

El riocuartense exigió la recuperación de la traza de la 158 que, como anticipó Nicolás Albera en Letra P, la Nación reactivará los trabajos después de las presiones de un grupo de autoridades municipales del departamento San Justo, al este de la provincia. De Rivas espera lo mismo en el sur, su área de influencia.

accastello de rivas rio cuarto

Accastello se detuvo en el pedido de ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%. “Nos comprometimos a impulsar el bioetanol como motor de empleo y desarrollo sustentable. Avanzar en un mayor corte de biocombustibles E15 que permitiría fortalecer nuestras economías regionales, cuidar el ambiente y crear trabajo local, como ya ocurre en otros países de la región”, explicó el intendente de Villa María, quien fue ministro de Producción e Industria durante el último gobierno de Juan Schiaretti.

La propuesta tácita a Javier Milei

A los reclamos de debate de una agenda productiva, Accastello y De Rivas agregaron la necesidad de avanzar con una autopista que conecte San Francisco, Villa María y Río Cuarto, tres ciudades clave del cordón productivo provincial. El objetivo es mejorar la conectividad logística, reducir los tiempos de traslado y elevar los estándares de seguridad vial.

Además, coincidieron en que la obra tendría un impacto directo en la competitividad de las economías regionales y en la generación de nuevas oportunidades de inversión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guillederivas/status/2016567772507955313&partner=&hide_thread=false

“Cuando las ciudades trabajan juntas, la región crece”, expresó Accastello, al poner en valor la articulación entre municipios como una herramienta clave para mejorar la producción y proyectar un futuro anclado en el desarrollo.

Las dos gigantes del agropower del sur de Córdoba

Tanto Villa María como Río Cuarto ocupan un lugar estratégico dentro de la cadena productiva del bioetanol, pero su capacidad requiere de incentivos para explotar al máximo.

Como contó este portal, en Villa María funciona la planta Asociación de Cooperativas Argentinas (AcaBio), ubicada sobre las rutas 9 y 2, que produce las 24 horas y recibe un promedio de 150 camiones diarios de maíz para su procesamiento.

AcaBio opera hace más de una década con una red de 137 cooperativas agropecuarias y 50.000 productores de Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Fue fundada por dos cooperativas cordobesas, la Unión Agrícola, de Leones; y La Vencedora, de Hernando.

bio4 río cuarto biocombustibles.jpg
Planta de Bio4 en Río Cuarto, en el sur de Córdoba

Planta de Bio4 en Río Cuarto, en el sur de Córdoba

Por su parte, Río Cuarto cuenta con la planta Río4, uno de los principales emblemas productivos del sector. Con base en el asociativismo de productores, Manuel Ron se interesó en el modelo estadounidense -que tenía a los farmers como protagonistas- para darle valor agregado al maíz en Río Cuarto, una ciudad alejada de los puertos y donde los costos de transporte impactaban de lleno en la rentabilidad.

El emprendedor desarrolló la idea en 2006 y tentó a importantes productores agropecuarios de la zona. La empresa productora se puso formalmente en marcha en 2012, con el respaldo de 28 personas asociadas. Desde entonces, fueron diversificando las inversiones, llegando a niveles de facturación anuales de U$S 100 millones de dólares.

El horizonte de la discusión en el Congreso

En el marco del reclamo que motorizaron los gobernadores de la Región Centro, la Liga Bioenergética -formada por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán- presentó un proyecto para elevar el corte a través de la senadora cordobesa, Alejandra Vigo.

El gobierno libertario bochó la propuesta argumentado que esta iniciativa tendría un impacto en la suba de las naftas en el orden del 10%, entre otros argumentos que chocarían contra la eficiencia y la libertad de mercado.

Gy7Y3JLWoAAt1dZ
Alejandra Vigo, senadora por Córdoba.

Alejandra Vigo, senadora por Córdoba.

Consultadas fuentes libertarias sobre las perspectivas de que se produzca este debate en el nuevo ciclo legislativo la respuesta fue categórica: “Es poco probable, hay mucha resistencia”.

Como dato general, la bioagroindustria, si se explotara de manera plena, podría generar U$S 91.000 millones anuales en concepto de exportaciones en 2030. Son datos que se desprenden del informe nacional que elaboró la Fundación Multiplicar, propiedad de Roberto Urquía, dueño de la Aceitera General Deheza.

Temas
Notas Relacionadas
Natalia de la Sota y Sergio Massa en la campaña presidencial 
Desafío 2027

Con Llaryora moviendo hilos en el PJ nacional, De la Sota y Massa le escapan a la unidad en Córdoba

La diputada trabaja para consolidar su bloque. El exministro de Economía priorizará el armado del Frente Renovador en la provincia. La trama de desconfianzas.
Leonel Chiarella en la Casa de la UCR Córdoba
La interna boinablanca

Chiarella reunió a la UCR de Córdoba en un acto marcado por ausencias pesadas y fisuras a la vista

El santafesino pidió un partido cercano a la gente y protagonista. De Loredo envió emisarios. Radicales con peluca, ausentes. Conclusiones de pasillo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Leonel Chiarella se reunió con Córdoba con dirigentes jóvenes de la UCR.
ADELANTE, RADICALES

Chiarella emprende una gira federal y vende una UCR con dos desafíos mayúsculos

Por  Pablo Fornero
Los gobernadores de Jujuy, Tucumán y Salta contra la transportadora eléctrica Transnoa
CRISIS ENERGÉTICA NORTEÑA

Gobernadores de Jujuy, Tucumán y Salta denuncian a la transportadora eléctrica Transnoa y le reclaman a Milei

Por  Francisco Aristi
Paolo Rocca, El Señor de los Caños, nuevo villano favorito de Javier Milei.
DISCUSIÓN 2027

Los nuevos enemigos de Milei: ¿todo es lo que parece?

Por  Marcelo Falak
Toto Caputo espera una mejor tasa para volver a los mercados de deuda
NO TE LA PIERDAS, CAMPEÓN

Deuda: advierten que la ventana en los mercados puede durar poco, pero Caputo quiere que la tasa baje

Por  Lorena Hak