Apertura de sesiones: la oposición lleva críticas a Llaryora por la deuda y lo acusa de federalismo trucho

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , encabezará la apertura de sesiones con una oposición crítica. Nadie espera anuncios disruptivos, sino la ratificación de un rumbo que considera equivocado. En la tribuna, estará sentado Luis Juez ; también Rodrigo de Loredo , aunque no fue invitado formalmente por Protocolo de la Legislatura y posiblemente Gabriel Bornoroni , que hace esperar su confirmación.

El discurso inaugural del 148° período de sesiones ordinarias será este domingo 1 de febrero, día en el que el mandatario trasladará la estructura política provincial a la ciudad de Laboulaye , en el extremo sur de la provincia.

El referente de la UCR, Rodrigo de Loredo , pese a no haber sido invitado por no tener cargo en la función pública ni ser autoridad en su espacio político, asistirá acompañado por legisladores y autoridades municipales.

En ese contexto, el radical -que ya se calzó el traje contrincante en la pelea para la gobernación - solo podría presenciar el discurso de Llaryora en calidad de acompañante de otro invitado, aún con el riesgo de no poder ingresar al recinto, detallaron fuentes de la Unicameral.

Rodrigo de Loredo junto a los legisladores provinciales de la UCR Rodrigo de Loredo acompañará al bloque de la UCR a la apertura de sesiones en Laboulaye

Distinto es el caso del jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados y espada de Javier Milei en Córdoba, que sí fue invitado. Sin embargo, Bornoroni dilata la confirmación oficial de su asistencia.

"Estoy enfocado en las sesiones extraordinarias", respondió a sus interlocutores de ocasión. Una clara señal de distanciamiento, frialdad y escasez de diálogo que impera entre el Centro Cívico.

Luis Juez y el Frente Cívico, presentes

Por su parte, el líder del Frente Cívico, Luis Juez, confirmó su presencia. Llega a Laboulaye con el pecho inflado tras haber logrado frenar la compra de drones para la Policía desde el Tribunal de Cuentas, el tema que dominó la agenda semanal.

No irá solo. Acompañará a su tropa legislativa durante la ceremonia ¿Alguna sorpresa en puerta? No se descarta.

luis juez bloque legislatura.jpeg Luis Juez y el bloque del Frente Cívico de la Legislatura de Córdoba

Sus alfiles en la Legislatura ya calientan el ambiente. Nancy Almada fue lapidaria: "Vamos a perder dos horas para escuchar las mismas mentiras que el año pasado".

La legisladora juecista asegura que la expectativa es "cero" y apunta al corazón del relato llaryorista. "De todo el show de 2025 no cumplió nada. ¿Cuántas empresas se radicaron en el norte? Quieren vender un federalismo que no cumplen", disparó.

El foco de la crítica de la UCR

El radicalismo, por su parte, lleva una lista de reclamos que van desde la macroeconomía provincial hasta la crisis de servicios. Matías Gvozdenovich, jefe de la bancada de la UCR, puso el foco en la sostenibilidad financiera. "Me preocupa la toma de deuda a futuro en dólares y la falsa rebaja de impuestos", dijo. Además, remarcó la desconexión con el interior profundo: "No se ven planes de viviendas y hay localidades sin agua que no aparecen en los anuncios importantes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanteVRossi/status/2016334902677979379&partner=&hide_thread=false El @gobdecordoba debe respetar el control de legalidad efectuado por el Tribunal de Cuentas. Lo que no puede hacer la oposición en aplaudir al gobierno de @JMilei la compra de manera directa a Dinamarca de aviones F 16 sin proceso licitatorio internacional. — Dante Rossi (@DanteVRossi) January 28, 2026

En una línea similar, el radical Dante Rossi, de Construyendo Córdoba, anticipó un discurso de autocelebración. "Es un gobierno que no escucha y cree que sus políticas son las únicas posibles. Va a ratificar el rumbo sin hablar del gasto excesivo en las agencias, ni del ajuste del 8% a los jubilados y el aumento del APROSS", disparó Rossi, recordándole al oficialismo la derrota en las legislativas pasadas. "No reconocen que deben cambiar, por eso perdieron por 14 puntos", les facturó.

Libertarios y la Izquierda, unida por la crítica a Martín Llaryora

Desde la vereda libertaria apuntan, sin vueltas, a la figura del gobernador. Gregorio Hernández Maqueda no anduvo con vueltas. "No hay expectativa más que ver un intento por conectar con una clase media que ya le picó el boleto como un tipo peligroso y falso", la picanteó el exlilito.

Gregoria Hernández Maqueda.jpg Gregorio Hernández Maqueda, legislador del bloque Mejor Futuro

En referente del Partido Libertario, Agustín Spaccesi, coincidió en el desencanto: "Vamos de frustración en frustración. Llaryora prometió seguridad y diálogo, no cumplió. Prometió ajuste en el Estado, pero no sucedió".

La izquierda, representada por Luciana Echevarría (FIT Unidad), prevé una sintonía fina con el ajuste nacional. "Se diferenciará solo con su muletilla de 'tanto mercado como sea posible', pero para ellos el Estado está para hacer negocios con ciertas obras", analizó.

El PRO, atento

En un tono más institucional, pero no menos crítico, en el PRO -integrado por Oscar Agost Carreño e Ignacio Sala- confirmaron asistencia bajo la premisa de "buscar los puntos flacos" y contrastar datos, aunque sin esperar grandes novedades.

En línea con Echevarría, el exdiputado cree que el discurso será en “modo campaña, copiando cosas a Milei” y con críticas a la oposición por los drones.

Con estos condimentos, la apertura de sesiones trasciende a un acto institucional para convertirse en el primer round oficial de la pelea por el poder en 2027. En Laboulaye no se inaugura un período legislativo; se inaugura el ring.