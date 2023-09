Se sumaría al temario una reforma al proyecto aprobado en Diputados para rescatar deudores UVA -también en discusión- y la regulación de la ley de alquileres temporales, dictaminada este jueves con respaldo del Frente de Todos y la UCR, que no logró sumar la firma de sus aliados del PRO.

No hay dos sin tres

La vicepresidenta intentó dos veces aprobar los 75 pliegos para nombrar a titulares de juzgados, fiscalías y defensorías federales. La primera fue el 12 de julio y se quedó sin cuórum en el recinto, porque el oficialismo no logró acordar a tiempo con Snopek, Kueider y Weretilneck.

Las autoridades del oficialismo volvieron a negociar una sesión el 9 de agosto. Creían tener cerrados a los dos primeros, pero el gobernador electo se negó a viajar desde Río Negro, donde estaba en plena campaña electoral junto a sus candidatos legislativos, que compiten con boleta corta en la provincia contra las listas apadrinadas por los tres presidenciables.

Durante esas recorridas, el rionegrino anticipó que no apoyará el pliego de la camarista Figueroa para que continúe cinco años más en el cargo, luego de haber cumplido el 9 de agosto la mayoría de edad de 75 años para ocupar un juzgado. "Ella tiene decidido seguir, pero yo estoy decidido a no votar su continuidad", señaló Weretilneck.

A Cristina le interesa especialmente ese pliego, porque Figueroa instruye la causa Hotesur-Los Sauces, en la que la exmandataria es investigada junto a sus hijos por presunto lavado de activos. Sin embargo, luego de fracasar dos veces en su intento de aprobarlo, la vicepresidenta abandonó las roscas legislativas y le encargó al secretario de Justicia, Juan Martín Menna, gestionar la continuidad de la camarista hasta que su pliego fuera tratado alguna vez.

#Senado | El Gobierno le reclamó a Rosatti sostener a la camarista Figueroa



La nota fue enviada por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, cercano a la vicepresidenta



— LETRA P (@Letra_P) August 15, 2023

Fuentes de la bancada oficialista confirmaron a Letra P las negociaciones para aprobar los 74 pliegos, pero aclararon que no hay nada cerrado. Destacaron que con el retorno a las conversaciones de Espínola, el voto de Weretilneck tal vez no sea necesario. Sin embargo, si el gobernador electo de Río Negro se alía a los federales no tendrán otra opción que escucharlo.

Entre los otros 74 pliegos, hay 28 dictaminados el año pasado y 46 en mayo último. La primera tanda tiene varios que fueron apoyados por senadores de Juntos por el Cambio, mientras que los últimos -a los que se sumó el de Figueroa-, sólo pasaron el filtro de la Comisión de Acuerdos con el voto de la mayoría oficialista.

En JxC nunca quisieron tratarlos en el recinto porque confiaban en recuperar el gobierno en diciembre y revisarlos uno por uno. Es lo que hizo la administración del Frente de Todos en febrero de 2020, cuando la reciente mayoría oficialista le devolvió casi 200 pliegos al Poder Ejecutivo para una minuciosa inspección. Sólo algunos volvieron a debatirse.

Además, si hay una sesión, ingresarán formalmente otros 17 pliegos, varios con nombres cercanos a figuras del kirchnerismo. En ese caso, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti podría convocar a audiencias en la Comisión de Acuerdos para que sean dictaminados y queden listos para tratarse en el recinto.

Alquileres, cerca de una acuerdo

Antes de debatir pliegos judiciales, la próxima semana podría definirse un consenso entre el Frente de Todos y la alianza entre federales y Weretilneck para proponer una nueva versión de la ley de alquileres, distinta a la actual y también a la aprobada la semana pasada en Diputados, por impulso de Juntos por el Cambio.

#LeyDeAlquileres | Cómo se gestó el acuerdo para evitar que se beneficiara Milei

— LETRA P (@Letra_P) August 26, 2023

En el plenario de comisiones del martes, el oficialismo reclamó tres modificaciones a la nueva reforma: aceptar la baja de contratos de tres a dos años sólo para viviendas (no a los comerciales), aumentar el plazo mínimo incorporado para actualizar los valores (que es de cuatro meses) y colocar un índice para definir aumentos máximos. JxC los dejó sólo como opción.

Los nuevos aliados del oficialismo estarían dispuestos a aceptar estos cambios. Proponen que no pueda haber aumentos antes del primer semestre del contrato y que se calculen con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que es la variación salarial medida por el Ministerio de Trabajo.

En el oficialismo hay una propuesta para utilizar el índice Hogar, que toma la evolución del coeficiente de variación salarial (que mide la evolución de los haberes formales e informales) y le pone tope si crece por encima de la inflación. Las negociaciones continúan.