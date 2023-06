La jueza Figueroa defendió su continuidad en Casación y reivindicó su imparcialidad 

La magistrada justificó sus dichos sobre la vicepresidenta en que "no es habitual que se cite a ocho declaraciones indagatorias el mismo día", como hizo el fallecido juez Claudio Bonadío. "No es razonable. Si alguien me computa que en alguna oportunidad se trató a un ciudadano de esa manera, le agradecería que lo acerque", desafió la magistrada a Tagliaferri.

Respecto a la causa Hotesur-Los Sauces, Figueroa sostuvo que "es absolutamente mentira que tengo un voto y no lo doy. Estamos en período de debate con mis dos colegas (Diego Barroetavaña y Daniel Petrone). Hasta el lunes estuvimos charlando sobre el tema, pero llegar a un consenso con temas tan graves no es tan sencillo", se defendió.

Causas armadas

La hipótesis de la oposición es que la jueza demora el consenso con los otros dos jueces por su presunta cercanía a CFK. "No tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para darle el fallo (de Hotesur-Los Sauces) a cambio de este acuerdo (para seguir de jueza)", le aclaró a Tagliaferri.

Figueroa se mostró más molesta cuando el riojano Julio Martínez, de la UCR, le preguntó si pedía su continuidad para proteger a la vicepresidenta. "El problema que nos suscita y que no nos gusta a los jueces es que muchas veces los conflictos de la política se judicializan y nos llegan a nosotros cuestiones, causas armadas, u otras de distintos tenores que debieron resolverse en el ámbito de la política y no en el Poder Judicial", respondió, evitando dar ejemplos.

"Si hay algo que nadie me puede objetar de mi persona, señor senador, es mi imparcialidad. No conozco ni dónde funciona el Instituto Patria, ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo de ninguna índole”, dijo Figueroa al completar su respuesta. Tampoco acepto la propuesta de Martínez de excusarse de la causa Hotesur-Los Sauces por el voto que le dará el oficialismo a su pliego. "No es la oportunidad procesal".

La jueza también se defendió por las comparaciones con Eugenio Zaffaroni, quien a los 75 años se jubiló de la Corte Suprema. "Se sentía tan idóneo que luego fue cinco años juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que estoy en condiciones y por eso me presento. Sino, no lo hubiera hecho", argumentó.

Mayans salió en defensa de la magistrada. "Para nosotros es un honor tenerla a usted acá. El papa Francisco tiene 80 años, y el presidente de los Estados Unidos (Joe Biden) se va a postular de nuevo y tiene 80 años. (El exjuez de la Corte Carlos) Fayt tenía 95 y decían: ‘qué brillante Fayt’. ¡Y ya ni hablaba!", ejemplificó.

Los otros debates

Los senadores de la Comisión de Acuerdos tienen 48 horas para definir las firmas de los dictámenes y, según se prevé, algunos de los 47 pliegos no pasarían el filtro del Frente de Todos a raíz de las impugnaciones recibidas y las defensas durante las audiencias, como las que intentaron este martes el candidato a camarista de Jujuy Diego Matteucci y la aspirante a jueza de esa provincia Carina Gregoraschuk.

Este miércoles la pasó mal Hernán Papa, candidato a vocal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal, impugnado por el gremio UEJN por supuestos maltratos al personal. Consultado por las oficialistas Lucía Corpacci y Juliana Di Tullio, Papa no supo explicar si había realizado la capacitación en perspectiva de género, conocida como "Ley Micaela".

Veintidós pliegos propuestos son para ocupar vacantes de la Justicia Federal de la Ciudad y, como anticipó Letra P, la senadora Tagliaferri recordó la demora en traspasar competencias a la órbita de la Justicia ordinaria de la Ciudad, por lo que muchos de esos cargos podrían extinguirse. En tanto, el oficialista Oscar Parrilli consultó sobre las facultades que debería preservar la Nación y abrió otro debate.

Por caso, Juan Manuel Domínguez, propuesto como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, advirtió que la competencia de su fuero no sólo es ordinaria sino también "cuando se está demandado el Estado Nacional, sus reparticiones autárquicas y las empresas públicas con componente nacional", o se revistan "materias sindicales del Ministerio de Trabajo”.