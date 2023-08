Como explicó Letra P, el caso de Mora es el más apuntado en el kirchnerismo, porque se trata de la esposa del exjuez Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados. La nota de Mena llegó después que Rosatti recibiera un pronunciamiento de otros camaristas para que no le permita ejercer a Figueroa, quien ratificó que continuará, pero no firmará fallos. La embestida en su contra tiene, además, un planteo de los consejeros cercanos a la oposición que pidieron abrir el concurso para reemplazar a Figueroa. Rosatti debe definir en estos días su decisión.

Pliegos pendientes

Con los resultados de las primarias, Cristina Kirchner tiene más dificultades en conseguir cuórum, porque el senador y gobernador electo de Río Negro Alberto Weretilneck, seguirá sin participar de las sesiones después del cuarto puesto en las elecciones legislativas de Juntos Somos Río Negro, su partido provincial. De repetirse los guarismos del domingo en octubre, perdería la banca que ocupa Luis Di Giácomo.

Sí puede ayudar al jujeño Guillermo Snopek, que ganó al interna para ser candidato a diputado, y fue uno de los rebeldes que impidió el cuórum en los dos intentos de sesionar. El otro era el entrerriano Edgardo Kueider, quien pedía el dictamen de una ley para reducir el costo de las tarifas eléctricas y la consiguió.

En el oficialismo preocupa además si se tratarán los otros 74 pliegos, entre los que hay 28 aprobados el año pasado, en muchos casos con la firma de Juntos por el Cambio. Los otros 47 llegaron este año y fueron dictaminados sin una firma opositora.

Hasta ahora, JxC se resiste a participar de una sesión para aprobar pliegos, con la esperanza de tener una mayoría en diciembre y votar a discreción, que de repetirse los resultados de las primarias no será posible.

Además, hay otros 17 pliegos enviados que recién serán tratados cuando haya una sesión y tengan ingreso formal. Hay candidaturas vinculadas al gobernador Axel Kicillof y al ministro del Interior Eduardo de Pedro Con el trámite formal de su ingreso, la presidenta de la comisión de Acuerdos, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, podrá convocar a las audiencias para dictaminarlos y tratarlos en el recinto. Es otro de los objetivos de este miércoles.

