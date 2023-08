La jueza Figueroa no renuncia y CFK quiere tratar su pliego después de las primarias

La camarista Ana María Figueroa continuará en su cargo después del próximo miércoles, cuando cumpla 75 años de edad y el Senado aún no haya aprobado el pliego para que siga cinco años más en funciones. Según la interpretación que hacen en el Frente de Todos , puede permanecer igual porque el trámite para su continuidad está iniciado e identificaron al menos 10 casos similares en el que no hubo renuncias.

"Hay un límite de edad, pero la Constitución no dice que hay que renunciar cuando se llega", repetían este miércoles senadores del Frente de Todos que salían del despacho del bloque del PJ a la tarde, después de que se frustrara el llamado a sesión para tratar 75 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales, entre ellos el de Figueroa.

La continuidad de la camarista es el mayor interés de Cristina Fernández de Kirchner , porque instruye la causa Hotesur-Los Sauces, en la que está investigada por presunto lavado de activos. Su pliego para seguir cinco años fue dictaminado hace dos meses por la mayoría oficialista de la Comisión de Acuerdos, que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti , pero no fue aprobado tras dos intentos de sesionar, el 12 de julio y este jueves, cuando ni siquiera se llegó a convocar.

En el primer caso no hubo cuórum, porque nunca fueron al recinto el aliado Alberto Weretilneck y los exoficialistas Edgardo Kueider y Guillermo Snopek . Esta semana los dos últimos sí estaban dispuestos a ayudar, luego de negociar leyes y condiciones en sus provincias, pero el gobernador electo de Río Negro se mantuvo firme y nunca viajó a Buenos Aires .

Soportó una fuerte presión del senador Martín Doñate , de La Cámpora, y su aliado en los comicios locales que lo consagraron por tercera vez en el Ejecutivo provincial. La vicepresidenta ordenó a su dirigido resolver el problema, pero no fue posible.

La ausencia del gobernador electo imposibilitaba abrir el recinto y la negociación se canceló a las 19, cuando la oficialista chaqueña Inés Pillati Vergara pedía certezas para viajar, porque tenía que atender un problema de salud familiar. No pudieron dársela y la sesión se cayó.

Si bien la vicepresidenta pidió hacer un nuevo intento para sesionar después de las primarias, en la bancada empezaron a buscar una salida para evitar un nuevo fracaso en plena etapa electoral. En el equipo de juristas que atienden estos asuntos surgió la posibilidad de proponer que Figueroa continúe en su lugar y que el pliego para prorrogar su cargo se trate cuando se configure una mayoría.

"El proceso para su continuidad se inició antes de que cumpliera 75 años y su audiencia también fue previa. No hay una regulación temporal de cuándo tiene que terminar el trámite", fue la interpretación que se escuchó en la oficina del segundo piso del palacio. "Cristina ya lo sabe, pero aún así quiso insistir con la sesión", se lamentaron quienes pueden hablar con ella. Las interpretaciones más paranoicas responsabilizaban a Alberto Fernández por haber enviado el pliego y ocasionar un problema evitable.

Sigue y a la espera

En el Senado aseguran que Figueroa tiene decidido no renunciar y remarcan que uno de los 10 antecedentes similares es el de la camarista penal Silvia Mora, esposa del ex juez Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados.

La continuidad de Mora fue pedida en 2019 por Mauricio Macri, pero recién se aprobó en febrero de 2021, cuando ya tenía 76 años y Recondo era vicepresidente del Consejo de la Magistratura. En la misma sesión se avaló la continuidad del camarista del Tribunal Oral en lo Penal Económico Luis Alberto Más, que tenía 76 años y seguía firmando fallos.

Con estos casos, la camarista continuará al menos hasta que se produzca el recambio presidencial, tiempo suficiente para que el oficialismo intente una nueva sesión que la ratifique. "Somos kirchneristas y vamos a insistir otra vez", bromeaban cerca de la vicepresidenta este viernes.

Llegar al cuórum no será fácil, porque Weretilneck está decidido a no ocupar su banca hasta que se defina la elección para Diputados, donde su partido provincial compite por la reelección de Luis Di Giácomo, sin compañía de una boleta presidencial. Enfrenta a la lista de Sergio Massa, las de los dos aspirantes presidenciales de Juntos por el Cambio y la de Javier Milei.

"Nosotros somos un partido provincial y negociamos con el poder nacional. Si en las primarias hay un escenario claro, tomaremos una posición. Si no, seguiremos en una posición neutral", se escudan.

En definitiva, la suerte de Massa será clave para el futuro de los pliegos judiciales, porque además de ablandar al rionegrino, una buena elección del ministro de Economía puede apaciguar a Snopek, quien es candidato a diputado en la interna oficialista de Jujuy. Si se queda sin futuro, será complicado negociar su voto.

El miércoles, mientras se caía la sesión, Snopek le acercó a la vicepresidenta un pedido de organizaciones de pueblos originarios para realizar una sesión especial que trate un repudio a la reforma constitucional del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Son las mismas que al día siguiente fueron a Diputados a buscar respaldo para tratar un proyecto que investigue la represión durante esos debates.

La otra esperanza del oficialismo es que Massa logre el retorno del correntino Carlos Espínola, la única de las cuatro figuras exoficialistas que se fue en febrero y no volvió a hablar con sus excompañeros. El ministro fue uno de los artífices para garantizar la boleta del Frente de Todos en 2021, que le permitió ser reelecto, pero en esta campaña el correntino se sumó al equipo del precandidato Juan Schiaretti. No tiene previsto retornar.