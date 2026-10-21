Con pocos nombres lanzados, el peronismo apuesta a que las PASO ordenen la oferta para el Concejo de Rosario

Con pocos nombres definidos y varias disputas internas por resolver, el peronismo de Santa Fe se encamina a definir en las PASO la conformación de su lista de candidatos al Concejo de Rosario en 2027. La estrategia permitiría ordenar a los distintos sectores del PJ y evitar candidaturas por fuera del frente que debiliten su desempeño electoral.

En 2027, el electorado rosarino elegirá a 15 de sus 28 ediles. En diciembre de ese año, vencen los mandatos de cinco concejales del panperonismo: María Fernanda Rey (Bloque Justicialista), Mariano Romero (Peronista), Agustina Gareis y Julián Ferrero ( Ciudad Futura ) y Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular). Además, expirará el mandato de Leonardo Caruana (Frente Amplio por la Soberanía), quien tuvo bastantes coincidencias legislativas con el peronismo .

En un escenario electoral que se prevé de tercios, la definición de la nómina de candidatos por el frente que agrupa a peronistas y aliados será determinante para el futuro político de más de un edil.

Pese a eso, en la carrera por el Concejo existen más dudas que certezas en el justicialismo, ya que, a menos de cuatro meses del cierre de listas, pocos dirigentes hicieron públicas sus intenciones de competir.

En todos los campamentos del peronismo rosarino, la dirigencia habla de la necesidad de recurrir a las PASO como herramienta para zanjar viejas diferencias y ordenar lugares en la lista definitiva de candidatos a concejales. El mantenimiento de las primarias provinciales fue uno de los pocos acuerdos entre los distintos sectores durante el debate de la reforma del nuevo Código Electoral santafesino.

Dirigentes del peronismo santafesino reunidos en la sede de la departamental de Rosario

“Seguramente habrá varias listas”, dijo un dirigente del peronismo allegado a la conducción partidaria proyectando el escenario electoral en Rosario. “Uno puede procurar que haya la menor cantidad de listas, pero no hay herramienta para impedir que alguien presente su propuesta”, agregó respecto del número de aspirantes del PJ en la categoría de concejales.

Los nombres del peronismo para Rosario

En la nómina de contendientes por una banca en el Palacio Vasallo aparecen solamente dos nombres por el peronismo. Por un lado, como contó Letra P, Sonia Martorano podría ser la apuesta del exgobernador Omar Perotti para competir en la ciudad más poblada de la provincia.

“Vamos a estar a disposición de lo que Perotti necesite”, dijo Martorano en una entrevista reciente sobre la posibilidad de jugar políticamente en Rosario. La exministra de Salud es la única diputada del sector del exgobernador con arraigo en Rosario. Además, conserva el nivel de conocimiento que adquirió durante su paso por el gabinete de la última gestión peronista en Santa Fe.

Además de la doctora, está en carrera el concejal Mariano Romero, del Movimiento Evita. Pese a que aún no se lanzó, en su partido reconocen off the record que el edil tiene prácticamente asegurada una nueva candidatura en 2027.

Este viernes presento la 2da edición de "Las válvulas de escape de los sectores populares" en la Feria del Libro de Rosario. Me acompañan @mochifede y @ludeponti en el panel. pic.twitter.com/89zRctAIJk — Mariano Romero (@Mariano_Romero5) October 7, 2026

Cuatro años atrás, en su debut electoral, Romero resultó vencedor en las PASO del peronismo para el Concejo. Este antecedente entusiasma a los del Evita de cara a la próxima disputa política en Rosario. “No sólo ganamos esa interna, sino que también sacamos más votos que Caren Tepp, que ya tenía varias elecciones en el lomo”, dijeron con inocultable entusiasmo cerca del concejal a Letra P.

El enigma Ciudad Futura

Mientras persisten las incógnitas sobre la lista de concejales, la candidatura a intendente parece estar resuelta. El concejal de Ciudad Futura Juan Monteverde asume desde hace rato su intención de volver a competir por el Palacio de los Leones.

Como contó en más de una ocasión este medio, distintas tribus del justicialismo santafesino -el Frente Renovador, el espacio de intendentes Vamos y la Corriente Nacional de la Militancia de Agustín Rossi- ya cerraron filas con Ciudad Futura y apoyarán una nueva candidatura de Monteverde por el Ejecutivo rosarino.

Sin embargo, CF aún no mostró sus cartas para el Concejo de cara al año que viene. “Nuestra prioridad es ganar la intendencia y estamos trabajando para eso. Cualquier estrategia se verá en función de eso, pero aún no hay nada”, reconocieron a este medio colaboradores de Monteverde.

La definición de Ciudad Futura será crucial para el armado del peronismo rosarino. De cara al año que viene, el partido de centroizquierda deberá resolver si arma una lista entera con nombres propios para la primaria o si confluye junto a otras tribus justicialistas en una lista de composición más heterogénea.

La otra necesidad: contener aventuras por afuera del sello

En el justicialismo saben que, en un escenario electoral de tercios, las candidaturas por fuera del frente pueden resultar costosas. Tanto los dirigentes provenientes del propio PJ como las figuras progresistas afines al espacio podrían restarle votos decisivos a la alianza panperonista.

En ese grupo de dirigentes se encuentra, por ejemplo, el concejal Leonardo Caruana. Si bien mantiene una alianza táctica con el PJ y CF en el trabajo legislativo, el otrora funcionario socialista no descarta competir por la intendencia de la ciudad en 2027. Aunque no le cierra la puerta a una confluencia con el justicialismo y Ciudad Futura, Caruana por ahora se reserva el derecho a la autodeterminación.

“Me gustaría que estén adentro. Pero falta mucho”, comentó un dirigente de la plana mayor del peronismo a este medio respecto de un posible acercamiento del Frente Amplio por la Soberanía al espacio peronista en Rosario.

Además del exsecretario de Salud, dos dirigentes peronistas con pasado en el Concejo podrían disputar votos al justicialismo. Tanto el periodista Lisandro Cavatorta como el abogado Roberto Sukerman compitieron por una banca en el Concejo rosarino en 2025 por afuera del armado oficial del PJ.

Si bien ninguno logró ingresar al Palacio Vasallo, ambas candidaturas sumaron más de 36.000 votos, una cifra para nada despreciable en una elección reñida.

Aunque ambos se mantuvieron alejados de la actividad política en el último año, ninguno de los dos rechaza la idea de volver a competir electoralmente.