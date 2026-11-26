Javier Milei y Toto Caputo le cortan las alas al dólar (imagen generada con IA).

Para el consultor José Norte Sosa , el desafío de Javier Milei de cara a 2027 es que la gente sienta una mejora en su economía cotidiana, hoy marcada por turbulencias financieras y la recesión confirmada a partir de la caída de la actividad en dos trimestres consecutivos.

Norte Sosa es doctor en Ciencia y Tecnología y especialista en inteligencia artificial y bigdata. En diálogo con Letra P , advirtió que el peronismo todavía busca una figura capaz de unificarlo y que hay espacio para una tercera vía, aunque aún no ve a nadie en condiciones de ocuparlo.

La charla con el director de Reputación Digital se produjo en el marco de la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política , que se desarrolla en esta ciudad .

—¿Cuáles son los principales desafíos de Milei en el camino a la reelección?

¿Qué siente la gente y qué escenarios surgen en redes? Fue la pregunta que me hice desde @reputacion_dig y que llevé a la @CumbreCP en México. También hablamos de detectar trolls y campañas de ataque para escuchar mejor a la ciudadanía. @divoskus @CumbreOnline @repdigmex … pic.twitter.com/rd13Xs38oe

—Su principal desafío es cumplir las promesas que todavía tiene pendientes y hacer que la gente viva un poco mejor. El año que viene, la discusión va a pasar por las tarifas, los salarios y si la plata alcanza para llegar a fin de mes .

—¿Qué pasa con el peronismo y con Axel Kicillof? ¿Son rehenes de su propia interna?

—Todavía no hay una figura lo suficientemente fuerte como para que todo el peronismo se ponga detrás. Está Axel Kicillof, se habla de Sergio Massa y hay gobernadores y exgobernadores con aspiraciones presidenciales. El peronismo está desmembrado y necesita un liderazgo que pueda enfrentar a Milei.

—¿Cómo se perfilan Kicillof y Massa en esa disputa?

—En nuestros estudios, cuando miramos a Patricia Bullrich y a Milei, vemos más intensidad a favor de Milei. Entre Kicillof y Massa, la vemos a favor de Kicillof. Va a haber mucha rosca, pero no creo que el peronismo se ordene antes de fin de año.

La promesa eterna de una avenida del medio

—¿Hay lugar para una tercera vía en un escenario tan polarizado?

—Puede haberlo si combina una mirada libertaria más moderada con presencia del Estado y una propuesta para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la infraestructura y la industria. Pero si la plata alcanza para llegar a fin de mes, creo que Milei puede ganar en primera vuelta.

—¿Puede aparecer otro outsider, como Milei en su momento?

—Sí, pero tendría que tener un mensaje propio y mucha potencia para comunicarlo. Milei no se va a quedar de brazos cruzados si aparece alguien que le dispute el poder. Hoy no veo a nadie con esa fuerza. Queda por ver qué está pensando Mauricio Macri.