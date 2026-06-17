Agustín Rossi les marca la cancha a Perotti y Traferri: pide que las PASO zanjen la interna del PJ de Santa Fe

El diputado nacional por Santa Fe, Agustín Rossi, espera que el peronismo santafesino se ordene mediante una PASO

El diputado Agustín Rossi confía en que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027 ordenen la interna del peronismo de Santa Fe . Pretende que todas las tribus compitan por adentro del partido, pero advierte que ningún sector puede imponer condiciones al resto.

La conducción institucional del PJ de Santa Fe está en manos del espacio de Rossi y del grupo de senadores departamentales liderado por Armando Traferri . Esta representación fue determinante a la hora de confeccionar la lista del justicialismo en la última elección nacional para la Cámara de Diputados, instancia para la que fueron suspendidas las PASO.

El resultado final de aquella nómina generó el malestar de algunas tribus peronistas que quedaron excluidas del armado. Desde entonces, el Movimiento Evita y los espacios de Omar Perotti y del senador Marcelo Lewandowski , entre otros, comenzaron a reclamarle a la conducción una mayor apertura institucional del PJ .

Agustín Rossi y Omar Perotti, en las vísperas de otro posible enfrentamiento en Santa Fe.

La plana mayor del partido relativiza la importancia que tendrá el partido en la definición de candidaturas del peronismo para la elección de gobernador en Santa Fe el próximo año. “El partido tuvo un rol importante en 2025 porque no había PASO. El año que viene, quien quiera ser candidato a gobernador puede serlo sin tener que pedir permiso”, apuntan dirigentes de alto perfil dentro del peronismo a Letra P .

Como viene contando Letra P , Omar Perotti amenaza con jugar por afuera en 2027 si el partido no se abre para todos los espacios que hoy se consideran relegados. El exgobernador reconstruye su vínculo con las demás tribus peronistas, pero sostiene que su límite es el senador por San Lorenzo, Armando Traferri . De la misma manera, pero a la inversa, el sanlorencino afirma que con Perotti “no va ni a la esquina” .

“Lo lógico y razonable es que todos compitan por dentro del partido”, señalan cerca de Agustín Rossi. “Los que quieran jugar por afuera están en todo su derecho, pero ningún peronista tiene derecho a poner condiciones sobre la participación de otros para definir su propia permanencia dentro del frente”, añaden sin dar nombres propios.

Según pudo saber Letra P, pese a que hubo intentos del rossismo por recomponer el vínculo con el rafaelino, no ha habido diálogos recientes entre los dos pesos pesados del justicialismo santafesino.

Los planes del espacio de Agustín Rossi para 2027

En la Corriente Nacional de la Militancia, espacio de Rossi, señalan una y otra vez la experiencia electoral de 2025. Recalcan que en aquel año, distintos actores, o bien compitieron por afuera del sello partidario obteniendo magros resultados, como Marcelo Lewandowski, o bien se alistaron en otros frentes, como Roly Santacroce y Enri Vallejos, intendentes de Funes y Reconquista, respectivamente, que prestaron su apoyo a Provincias Unidas.

Desde la óptica de la tribu rossista, esto afecta la legitimidad de esos espacios para reclamar una mayor participación en el proceso electoral venidero.

Con miras al año próximo, la Corriente ya anotó en la carrera por la gobernación a Germán Martínez, mano derecha de Rossi y jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RossiAgustinOk/status/2065835721353462144?s=20&partner=&hide_thread=false Con @juanmonteverde intendente, Rosario va a cambiar desde abajo hacia arriba: desde cada barrio, con organización y participación popular.



Participamos de la segunda asamblea de consejeros barriales porque estamos convencidos de que la salida se construye entre todos. La salida… pic.twitter.com/BTgHR72Yrq — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) June 13, 2026

Al mismo tiempo, afianzan su vínculo con otros actores que no descartan pelear en una interna peronista por la gobernación, como el diputado massista Diego Giuliano y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini.

Los tres espacios se mantienen cerca del concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, quien es el hombre del trinomio para competir nuevamente por la intendencia de Rosario en 2027.