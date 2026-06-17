Agustín Rossi les marca la cancha a Perotti y Traferri: pide que las PASO zanjen la interna del PJ de Santa Fe

El diputado nacional por Santa Fe, Agustín Rossi, espera que el peronismo santafesino se ordene mediante una PASO
El diputado Agustín Rossi confía en que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027 ordenen la interna del peronismo de Santa Fe. Pretende que todas las tribus compitan por adentro del partido, pero advierte que ningún sector puede imponer condiciones al resto.
Las internas a cielo abierto del peronismo de Santa Fe
La conducción institucional del PJ de Santa Fe está en manos del espacio de Rossi y del grupo de senadores departamentales liderado por Armando Traferri. Esta representación fue determinante a la hora de confeccionar la lista del justicialismo en la última elección nacional para la Cámara de Diputados, instancia para la que fueron suspendidas las PASO.
Perotti.Rossi
Agustín Rossi y Omar Perotti, en las vísperas de otro posible enfrentamiento en Santa Fe.
El resultado final de aquella nómina generó el malestar de algunas tribus peronistas que quedaron excluidas del armado. Desde entonces, el Movimiento Evita y los espacios de Omar Perotti y del senador Marcelo Lewandowski, entre otros, comenzaron a reclamarle a la conducción una mayor apertura institucional del PJ.
La plana mayor del partido relativiza la importancia que tendrá el partido en la definición de candidaturas del peronismo para la elección de gobernador en Santa Fe el próximo año. “El partido tuvo un rol importante en 2025 porque no había PASO. El año que viene, quien quiera ser candidato a gobernador puede serlo sin tener que pedir permiso”, apuntan dirigentes de alto perfil dentro del peronismo a Letra P.
“Lo lógico y razonable es que todos compitan por dentro del partido”, señalan cerca de Agustín Rossi. “Los que quieran jugar por afuera están en todo su derecho, pero ningún peronista tiene derecho a poner condiciones sobre la participación de otros para definir su propia permanencia dentro del frente”, añaden sin dar nombres propios.
En la Corriente Nacional de la Militancia, espacio de Rossi, señalan una y otra vez la experiencia electoral de 2025. Recalcan que en aquel año, distintos actores, o bien compitieron por afuera del sello partidario obteniendo magros resultados, como Marcelo Lewandowski, o bien se alistaron en otros frentes, como Roly Santacroce y Enri Vallejos, intendentes de Funes y Reconquista, respectivamente, que prestaron su apoyo a Provincias Unidas.
Desde la óptica de la tribu rossista, esto afecta la legitimidad de esos espacios para reclamar una mayor participación en el proceso electoral venidero.
Al mismo tiempo, afianzan su vínculo con otros actores que no descartan pelear en una interna peronista por la gobernación, como el diputado massista Diego Giuliano y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini.
Los tres espacios se mantienen cerca del concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, quien es el hombre del trinomio para competir nuevamente por la intendencia de Rosario en 2027.