Consejo de la Magistratura: quién es quién en las cuatro listas que pelearán para representar a los abogados

Este lunes venció el plazo para presentar las listas de aspirantes para las elecciones de abogados del Consejo de la Magistratura de la Nación . En los comicios, que se celebrarán el próximo 20 de octubre, se renovarán los cuatro representantes del sector en el organismo para los próximos cuatro años.

Para competir por esos cuatro puestos en el órgano que interviene en la selección y remoción de jueces, se inscribieron cuatro listas. Después de semanas de negociación , el peronismo no logró alinearse detrás de una única nómina e irá dividido, al igual que el radicalismo. La Libertad Avanza , en tanto, impulsará por primera vez un candidato propio para el organismo judicial

La Libertad Avanza competirá con la lista Abogados por la Libertad , que encabeza el letrado Luis Alberto Palomino , presidente del bloque de concejales del partido de Javier Milei en Vicente López. Se trata del principal referente del sello violeta en el terruño que gobierna Soledad Martínez y un hombre del riñón de Sebastián Pareja , diputado y mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

Según indicaron fuentes de LLA, Palomino integra la mesa judicial del sello mileísta en la provincia de Buenos Aires y su postulación cuenta con el aval de la Casa Rosada. En la lista, lo acompañan Valeria Fredes , docente de la Universidad de Morón y exvicepresidente del INTI; Martín Javier Buscemi, abogado de San Rafael, Mendoza, y Alicia María Susana Colazo, abogada matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

La nómina de Abogados por la Libertad -según confirmaron en el partido violeta- también cuenta con el aval de algunos dirigentes del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Ni el partido de Mauricio Macri ni el radicalismo se encolumnan de manera homogénea detrás de este espacio.

Luis Alberto Palomino es un hombre del riñón de Sebastián Pareja y cuenta con el aval de Karina Milei

Rumbo a la elección del 20 de octubre, LLA tiene previsto realizar periódicamente actos en diversos distritos para conseguir respaldo para la candidatura de Palomino. Esperan realizar dos eventos por semana -uno en la provincia de Buenos Aires y otro en las provincias- para posicionar a su aspirante.

El cronograma de actividades comenzó la semana pasada con una presentación en Mar del Plata de la que participó el diputado Alejandro Carrancio y continuará este miércoles con una reunión en la ciudad de Buenos Aires para lanzar formalmente su espacio. Será a las 11:30 en la Confitería La Ideal.

La lista de Daniel Angelici

La UCR respalda, en su mayoría, la lista que impulsa Daniel "Tano" Angelici, histórico aliado del expresidente Mauricio Macri e integrante de la mesa chica del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El empresario radical impulsa la nómina Unidad en Defensa de la Abogacía, que encabeza Alberto Biglieri. Es abogado y docente de la Universidad de Lomas de Zamora y, actualmente, oficia como interventor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a nivel nacional.

Biglieri cuenta con una amplia trayectoria en organismos judiciales: integró la Comisión Directiva del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad y el Consejo de la Magistratura porteña. Hoy se desempeña como conjuez de la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

Daniel Angelici respalda la candidatura de Alberto Biglieri para el Consejo de la Magistratura de la Nación

Además de Angelici, su candidatura cuenta con el respaldo de Hernán Rossi, presidente de la UCR en la ciudad de Buenos Aires y la agrupación Abogados en Acción, que responde al liderazgo de Jimena De La Torre, que este año deberá abandonar su cargo como consejera de la Magistratura. De La Torre se muestra alineada detrás del titular del PRO a nivel nacional y se desempeñó como jefa de gabinete de la AFIP durante la gestión de Mauricio Macri.

Su agrupación logró colocar a la segunda candidata de la lista: Claudia Sarmiento. Se trata de la principal exponente sanjuanina de la entidad. "Claudia es abogada y tiene una amplia trayectoria profesional y en la gestión pública", afirmaron en Abogados en Acción tras la oficialización de su postulación.

Sarmiento representa la continuidad del "proyecto que durante estos cuatro años defendió con firmeza a la abogacía dentro del Consejo de la Magistratura, de la mano de Jimena de la Torre", subrayaron en ese espacio y añadieron que se trata de un proyecto que puso en agenda los honorarios de los letrados, "defendió el ejercicio profesional y trabajó por una Justicia más ágil, transparente y con más oportunidades para los abogados de todo el pais",

La lista se completa con las candidaturas de Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jaminka Diana Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza.

El peronismo, dividido

Pese a los esfuerzos por acordar una lista de unidad, el peronismo no alcanzó un consenso para la presentación de candidatos a consejeros y su respaldo se bifurcará entre dos nóminas: Abogacía Unida y Dignidad Profesional, por un lado, y Abogacía Federal por el otro.

El primer espacio cuenta con el apoyo del senador Mariano Recalde y el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos. La nómina lleva como primera candidata a la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, quien preside el Colegio de Abogados de Villa María.

La decisión de Olmos de impulsar la candidatura de Demarchi se alinea con su estrategia electoral rumbo a los comicios nacionales de 2027. El titular de la AGN viene promoviendo, junto a otros dirigentes como Victoria Tolosa Paz, una alternativa peronista federal que permita trascender la interna entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Juan Manuel Olmos es el principal impulsor de la cordobesa Itatí Demarchi

Demarchi estará acompañada por un representante del cuerpo de abogados del AMBA. En la lista presentada, quedó secundada por Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal e integrante del Consejo de la Magistratura porteño. La lista la completan Julia Toyos, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, y Andrés Abramovich, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe.

La otra lista en la que talla el peronismo está encabezada por el abogado de La Plata, Fernando Levene. Su postulación cuenta con el apoyo de Diego Molea, quien buscará retener su representación en el organismo judicial. En la estructura vigente cuenta con representación a través de María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Bajo el sello Abogacía Federal confluyeron también el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y los sectores de la UCR que responden a Maximiliano Abad y Miguel Piedecasas. La lista de candidatos se completa con Sandra Silvina París (secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata), Eduardo Awad, (presidente de Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina) y Myriam Beatriz Londero (extitular del Colegio de Abogados de Córdoba).