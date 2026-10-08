Consejo de la Magistratura: malestar entre abogados porque solo el candidato de Gil Lavedra fue al congreso de FACA

Alberto Biglieri , el primer candidato de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía que acompaña el excamarista Ricardo Gil Lavedra , fue el único que asistió este jueves al panel dedicado a la representación de la profesión y los desafíos del Consejo de la Magistratura organizado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Universidad Abierta Interamericana (UAI) en Rosario .

El faltazo de los postulantes de las otras tres nóminas que competirán el próximo 20 de octubre por las cuatro sillas que representan a los abogados en el organismo que selecciona y remueve a los jueces provocó un profundo malestar en el encuentro convocado en el marco del III Congreso sobre las Funciones del Consejo de la Magistratura. Al caer la tarde del jueves la molestia por la situación ya inundaba los chats de los letrados de varias jurisdicciones.

“Lamento que los otros candidatos se hayan bajado del encuentro. Había colegas y organizaciones de la abogacía que vinieron a escucharnos a todos. Lo que más me preocupa no es que no hayan debatido conmigo. Es que dejaron sin respuesta a quienes hicieron el esfuerzo de venir hasta acá para conocer qué propone cada lista”, expresó Biglieri como primera respuesta a la inasistencia de representantes de las otras tres listas en competencia.

Biglieri asistió al congreso en el marco de su recorrida por las provincias y pocos días después del encuentro que mantuvo con el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , con quien analizó la situación de la Justicia y los principales ejes de su espacio.

“Santa Fe tiene una tradición jurídica e institucional muy importante y para nosotros es fundamental escuchar qué está pasando acá. El Consejo no puede mirar la Justicia solamente desde Buenos Aires. Las realidades del interior tienen que formar parte de sus decisiones”, sostuvo Biglieri para explicar la importancia de visitar las provincias para reflejar la realidad federal de la abogacía.

En el panel del congreso organizado por FACA y UAI, Biglieri planteó como uno de los ejes de su exposición la importancia de la experiencia profesional en la selección de magistrados, la necesidad de que se recupere la confianza en el sistema judicial, concursos transparentes, menos vacantes y tribunales más eficientes.

Con todo, el corolario fue una reflexión acerca de la ausencia de sus colegas de las otras listas. “Dice mucho sobre la vocación de construir de cara a los colegios, a la abogacía, a nuestra querida profesion. La representación no se gana con discursos, se demuestra con hechos. Si hoy dejan una silla vacía frente a los abogados, ¿qué pueden esperar esos mismos colegas cuando necesiten que alguien esté presente para defender a la profesión dentro del Consejo?”, reflexionó.

“Nosotros venimos recorriendo el país con otra idea. Escuchar, responder y explicar qué vamos a hacer. Porque para representar a los abogados, primero hay que estar frente a ellos”, concluyó Biglieri.

La agenda de Alberto Biglieri en Rosario

Durante su visita a Rosario, Biglieri tiene previsto un encuentro en la Facultad de Derecho de la UNR y una reunión con autoridades del Colegio de Abogados de Rosario. Cerrará la jornada participando de la presentación de la Lista 3 en la Casa del Foro.

La relación con los colegios profesionales ocupa un central en el planteo electoral de Unidad en Defensa de la Abogacía. Biglieri sostuvo que la representación de los abogados debe continuar después de la elección y traducirse en una presencia permanente en las instituciones profesionales.

“La representación de los abogados no puede terminar el día de la elección. Tiene que seguir en cada colegio, escuchando los problemas del ejercicio y llevando esas prioridades al lugar donde se toman las decisiones”, afirmó el candidato.

La elección de los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación se realizará el próximo 20 de octubre. Se elegirá a cuatro representantes del sector, en una disputa en la que la Lista 3 buscará ocupar tres de las bancas.

Biglieri aseguró que su espacio cuenta con un equipo con experiencia profesional e institucional, una integración federal y respaldo en distintos puntos del país. La propuesta tiene como ejes la defensa del ejercicio profesional, la independencia y una representación activa de la abogacía en el Consejo.

La lista cuenta, además, con el respaldo del exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra y reúne abogados de distintas provincias y generaciones. En Rosario, el candidato busca reforzar esa estructura electoral con una agenda centrada en el funcionamiento de la Justicia, la selección de magistrados y las demandas de los profesionales del derecho.