A Martín Menem no le entra un quilombo más: lo apuntan hasta por cómo manejan los choferes de Diputados

Por si le faltaran problemas, a Martín Menem ahora le imputan responsabilidad por la aparente imprudencia de los choferes que tiene bajo su mando en la Cámara de Diputados , uno de los cuales protagonizó un accidente que tuvo como una de las víctimas, sin consecuencias graves, a su colega libertaria Rocío Bonacci .

- Es blanco de fuego amigo por la saga de derrotas que el Gobierno sufrió en el Congreso en las últimas dos semanas;

- Le disparan imputaciones éticas por contratos celebrados por el Estado con empresas vinculadas a su familia ;

- Tiene las manos en peligro por ponerlas en el fuego por su primo Lule, también de apellido Menem , y por Karina Milei en el escándalo de las coimas desatado por Diego Spagnuolo ;

- Se metió hasta las rodillas en la ciénaga de la interna feroz que el karinismo libra con Santiago Caputo, a quien llamó "bobo" en un posteo que salió por una cuenta blue de Twitter que se le adjudica y habría usado por error para un mensaje institucional.

Rayos y centellas sobre Martín Menem

La tormenta perfecta que azota al riojano como una lluvia ácida sumó este miércoles una granizada nunca pronosticada. José Bonacci, el padre de la diputada rosarina del mismo apellido, que también viajaba en el Nissan Sentra que se salió de pista en el kilómetro 196 de la Autopista 9, se quejó de una supuesta pasividad de Menem ante las quejas de su hija por cómo manejan los choferes de la cámara.

“El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”, dijo Bonacci padre en un audio que envió a Cadena 3, según informó La Nación.

“Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara no han dado bola", agregó y remató, con la ironía de apelar a un viejo eslogan del riojano más famoso: "O sea, Menem lo hizo”.

Nota al pie: don Bonacci es un personaje. En 2021, Letra P lo identificó como El mercader de los sellos electorales por su habilidad para lucrar, en tiempos de cierre de listas, con un partido que Facundo Borrego, autor de aquella nota, describió como "un sello de goma". En su CV destaca, en verde oliva y negro betún, su pasado como embajador del Ñato Aldo Rico en Santa Fe, donde presidió el cuartel local del Modin, el team del líder carapintada.

Martín Menem, despistado

Si el conductor perdió el control del vehículo, Menem, como el Gobierno, perdió el control de su agenda en el frenesí de estas horas, rápidas y furiosas, y salió a hablar del accidente.

“El chofer estaba realizando su trabajo de día; ayer (por el martes) terminó de trabajar a las 16 horas", aportó y destacó que el hombre “tiene carné de conducir profesional” (NdR: bueno sería que no lo tuviera) y que el auto está “en excelente estado para trasladarse" y "con la VTV al día (NdR: bueno sería que no la tuviera)". Para completar, el presidente de la Cámara de Diputados refutó a Bonacci padre: aseguró que el coche viajaba "a la velocidad permitida".

En todo está la interna de La Libertad Avanza

La relación de Bonacci y Menem tiene el pasado revuelto. El presidente de la Cámara de Diputados estuvo a punto de aprovechar el escándalo de la visita de una delegación de la bancada de LLA a Alfredo Asatiz y otros represores que purgan condenas en el penal de Ezeiza, que terminó con la expulsión de la dipupatito Lourdes Arrieta, para poner en duda la continuidad de la santafesina en el bloque oficialista.

La sangre no llegó al río: Bonacci se cuadró y hoy vive en paz con Menem, pero, se ve, no puede controlar al padre, que guerrea cada vez que puede con el presidente de la Cámara, quien acaso esté haciendo suya la frase que inmortalizó Sergio Massa en mayo de 2023, cuando el Frente de Todos se cocinaba a fuego fuerte en la ebullición de su interna y advirtió: "No nos entra un quilombo más".

Segunda nota al pie: ¿Qué hace la diputada anticasta Rocío Bonacci viajando con auto y chofer pagados con recursos públicos (la nuestra, que le dicen)? ¿La tropa parlamentaria de Javier Milei sigue gozando de los privilegios que el presidente anarcocapitalista prometió cortar con la motosierra?