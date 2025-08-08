Martín y Lule Menem, bajo la lupa: paliza en el Congreso y Javier Milei a la intemperie

La seguidilla de tropiezos legislativos del oficialismo reavivó las críticas internas hacia Martín y Lule Menem , responsables de las negociaciones políticas en el Congreso . Según fuentes de la Casa Rosada , su estrategia habría debilitado la defensa parlamentaria de Javier Milei , al priorizar disputas territoriales antes que acuerdos en el recinto.

En la última sesión, La Libertad Avanza sufrió un revés completo: las doce votaciones previstas terminaron con victorias opositoras. Entre ellas, se aprobaron incrementos a jubilaciones , una nueva moratoria, partidas extra para discapacidad y proyectos para ampliar los presupuestos en universidades y del hospital Garrahan. “El oficialismo no logra frenar nada”, admitió un legislador aliado.

Mandatarios como Gustavo Sáenz , Raúl Jalil , Martín Llaryora , Ignacio Torres y Alfredo Cornejo participaron, con votos o ausencias estratégicas, de la seguidilla de derrotas. Dirigentes críticos de la gestión Menem creen que el comportamiento de los gobernadores conlleva doble mensaje: al Presidente, para que cambie sus interlocutores, y a sus operadores, para que midan las consecuencias de tensionar con las provincias.

A esto se sumó el rechazo a cuatro decretos delegados impulsados por Federico Sturzenegger , entre ellos el que disponía el cierre de Vialidad Nacional. Según un funcionario del área económica, la decisión “golpea el corazón del superávit fiscal” que sostiene el plan de Luis Caputo.

EL LEÓN SE COMIÓ AL GATO La Libertad Avanza tendrá boletas violetas en las 24 jurisdicciones En la mitad del territorio, la tropa amarilla se alinea sin chistar Caso por caso https://t.co/sftQ4IYhqb @CesarPuchetaok pic.twitter.com/pPAN2sQuM8

“La estrategia política de los Menem llevó al oficialismo a priorizar las bancas de concejales y legisladores provinciales por sobre los acuerdos en el recinto”, dispara alguien con acceso cotidiano a la Casa Rosada.

La sombra del caso $LIBRA

La creación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA encendió nuevas alarmas en el oficialismo. Con el cambio de reglamento y la designación de autoridades, este cuerpo tendrá la facultad de convocar al Presidente y a la secretaria general, incluso por vía coercitiva.

En la Casa Rosada reconocen que se trata de “un frente incómodo en un momento de debilidad política”.

En despachos libertarios confían en que un buen resultado en las elecciones de octubre devuelva margen de maniobra. Sin embargo, conocedores de la rosca legislativa señalan que, incluso en ese escenario, el oficialismo apenas tendría el número para sostener vetos presidenciales. El camino para aprobar reformas centrales -tributaria, laboral o previsional- luce empinado.

Para un dirigente de la coalición gobernante, el problema excede el resultado electoral: “Si no se reconstruyen puentes con los gobernadores, ni el mejor triunfo en las urnas servirá para gobernar”.