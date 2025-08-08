REBELIÓN EN EL NIDO DE RATAS

Martín y Lule Menem, bajo la lupa: paliza en el Congreso y Javier Milei a la intemperie

Un sector del gobierno apunta contra los riojanos por detonar el blindaje que protegía al Presidente. Seguidilla de derrotas, pelea con gobernadores y listas.

Por Letra P | Periodismo Político
Martín Menem, con Lule Menem y Adrián Pagán.&nbsp;

Martín Menem, con Lule Menem y Adrián Pagán. 

La seguidilla de tropiezos legislativos del oficialismo reavivó las críticas internas hacia Martín y Lule Menem, responsables de las negociaciones políticas en el Congreso. Según fuentes de la Casa Rosada, su estrategia habría debilitado la defensa parlamentaria de Javier Milei, al priorizar disputas territoriales antes que acuerdos en el recinto.

Notas Relacionadas
Mal día para Martín Menem y La Libertad Avanza. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Golpe a Milei: la oposición reactivó la investigación de $LIBRA y volteó decretos de Sturzenegger

Por  Mauricio Cantando

En la última sesión, La Libertad Avanza sufrió un revés completo: las doce votaciones previstas terminaron con victorias opositoras. Entre ellas, se aprobaron incrementos a jubilaciones, una nueva moratoria, partidas extra para discapacidad y proyectos para ampliar los presupuestos en universidades y del hospital Garrahan. “El oficialismo no logra frenar nada”, admitió un legislador aliado.

Gobernadores, a la ofensiva

Mandatarios como Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Martín Llaryora, Ignacio Torres y Alfredo Cornejo participaron, con votos o ausencias estratégicas, de la seguidilla de derrotas. Dirigentes críticos de la gestión Menem creen que el comportamiento de los gobernadores conlleva doble mensaje: al Presidente, para que cambie sus interlocutores, y a sus operadores, para que midan las consecuencias de tensionar con las provincias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1953923975794331745&partner=&hide_thread=false

A esto se sumó el rechazo a cuatro decretos delegados impulsados por Federico Sturzenegger, entre ellos el que disponía el cierre de Vialidad Nacional. Según un funcionario del área económica, la decisión “golpea el corazón del superávit fiscal” que sostiene el plan de Luis Caputo.

“La estrategia política de los Menem llevó al oficialismo a priorizar las bancas de concejales y legisladores provinciales por sobre los acuerdos en el recinto”, dispara alguien con acceso cotidiano a la Casa Rosada.

La sombra del caso $LIBRA

La creación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA encendió nuevas alarmas en el oficialismo. Con el cambio de reglamento y la designación de autoridades, este cuerpo tendrá la facultad de convocar al Presidente y a la secretaria general, incluso por vía coercitiva.

En la Casa Rosada reconocen que se trata de “un frente incómodo en un momento de debilidad política”.

En despachos libertarios confían en que un buen resultado en las elecciones de octubre devuelva margen de maniobra. Sin embargo, conocedores de la rosca legislativa señalan que, incluso en ese escenario, el oficialismo apenas tendría el número para sostener vetos presidenciales. El camino para aprobar reformas centrales -tributaria, laboral o previsional- luce empinado.

Para un dirigente de la coalición gobernante, el problema excede el resultado electoral: “Si no se reconstruyen puentes con los gobernadores, ni el mejor triunfo en las urnas servirá para gobernar”.

Temas
Notas Relacionadas
La oposición tiene los votos para rematar la agenda contra Javier Milei y pide apurar la sesión
EL NIDO DE RATAS, EN LLAMAS

Senado: la oposición tiene los votos para rematar la agenda contra Milei y pide apurar la sesión

En UP quieren abrir el recinto en 15 días. Universidades y la emergencia pediatría, adentro. LLA no puede proteger los decretos de Sturzenegger.
Javier Milei en La Matanza con los candidatos de las ocho secciones electorales bonaerenses.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Con un acto en La Plata, Milei vuelve a poner el cuerpo en la campaña bonaerense

Las campañas de quienes aspiran a ocupar una banca en la Legislatura local. Tuits, entrevistas y actos en la previa de las elecciones 2025.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.
EXCLUSIVO

Hay cuarta vía en Buenos Aires: Monzó y Stolbizer anotan Encuentro, su frente para competir en octubre

Por  José Maldonado
Sin el PRO, la pelea porteña se polariza entre libertarios y peronistas
ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

Con el PRO diluido, la pelea porteña se polariza entre LLA y un peronismo con riesgo de fugas

Por  Francisco Basualdo
Gustavo Sáenz gobernador de Salta. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Gustavo Sáenz se provincializa ante la vuelta de Urtubey al PJ y la confianza libertaria

Por  César Pucheta
El cierre de alianzas de Santa Fe se pareció a un cierre de listas. Maximiliano Pullaro y el peronismo no tuvieron fisuras y La Libertad Avanza espera.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: Pullaro y el peronismo cerraron sus frentes sin fisuras y empieza la rosca para la pelea con LLA

Por  Lucio Di Giuseppe