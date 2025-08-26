CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Ley del Talión: una cuenta adjudicada a Martín Menem rompió la tregua con Santiago Caputo

Praetor del León tuiteó como si fuera el titular de Diputados y sembró dudas sobre quién la maneja. Fuertes críticas al asesor, a quien se le adjudican usuarios truchos.

Por Letra P | Periodismo Político
Martín Menem.

Martín Menem.

Un tuit que parecía escrito por Martín Menem, pero desde una cuenta que no era la del presidente de la Cámara de Diputados, sumó otro capítulo de enredos al Karinagate. "Por problemas de agenda no pude estar anoche en lo de (Luis) Majul, hoy sí estaré", posteó una cuenta, hasta este martes, de poca repercusión, pero que enseguida alimentó la interna libertaria.

Notas Relacionadas
Karina Milei y Diego Spagnuolo.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Karina Milei bajo la lupa: ¿cómo impacta en las urnas el escándalo Diego Spagnuolo?

Por  Marcelo Falak

El usuario Praetor del León no sólo había tuiteado la justificación del riojano para la ausencia en el el programa de LN+, en anteriores posteos criticaba a Santiago Caputo y Agustín Romo, referentes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio enfrentado de forma interna con los Menem, tanto Martín como Lule, apuntando por Diego Spagnuolo como integrante del ecosistema de supuestos pedidos de coima.

De la Pax armada al praetor

Hasta ahora, ambos bandos habían sellado una tregua, en la previa de las elecciones del 7 de septiembre. Sin embargo, la irrupción de esta cuenta volvió a encender los recelos mutuos.

image

El praetor (pretor), en la antigua Roma, era un funcionario judicial con amplia autoridad en casos de equidad.

"El problema lo tiene el infante que se hizo la cirugía estética", tuiteó esa cuenta la semana pasada, en referencia al asesor presidencial. "Pregunta abierta a las "nenas del cielo" (por las Fuerzas del Cielo), ¿van a seguir las ordenes del infante mejorado con cirugía o van a bancar el proyecto?", dice otro mensaje que en la Casada Rosada causó malestar.

La ley del Talión para Santiago Caputo

Sería un caso de ley del Talión, ojo por ojo, diente por diente, ya que al propio Caputo se le han atribuido cuentas anónimas similares, como @MileiLibertador (desactivada) y @MileiEmperador (activa), pero nunca se hizo cargo de ellas de forma pública.

Hasta este mismo martes, Karina Milei seguía a esta cuenta. Le dio unfollow cuando Praetor del León se volvió tendencia, a partir de una desmentida que intentó hacer el propio Menem.

image

"No tengo nada que ver con esa cuenta", respondió al tuit que destapó la polémica el presidente de Diputados. También calificó de "operación BERRETA" que se lo asociara con con ella.

Fue el periodista de TN y Blender, Manu Jove, el primero en marcar que esa cuenta había subido un mensaje como si fuera el propio Martín Menem. También en el pasado subió fotos y videos privados del presidente de la cámara baja.

En la Casa Rosada, cerca de Caputo, descuentan que tienen algo que ver con esa cuenta. La opción que más resuena es que la administra Sharif Menem, que trabaja en el Congreso y es sobrino del subsecretario de Gestión Institucional. Cerca del asesor lo niegan.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Karina Milei bajo la lupa por el escándalo Spagnuolo: ¿cómo impacta en la imagen del Gobierno?

Cuatro analistas evalúan para Letra P el impacto del escándalo del pago de coimas a la hermana de Javier Milei en la legitimidad de la gestión y las elecciones.
Guillermo Francos y Karina Milei. 
CORRUPCION EN LA ERA LIBERTARIA

Francos volvió a quebrar el silencio del Gobierno: "Karina Milei está siendo atacada de manera injusta"

Es el vocero designado para hablar del escándalo de la ANDIS. Relacionó el caso al "periodo electoral". El Presidente sigue sin hablar.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei en Junín: ni una palabra del Karinagate, kirchnerismo Nunca Más y fantasma del fraude
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Milei en Junín: ni una palabra del Karinagate, kirchnerismo Nunca Más y denuncia de fraude electoral presunto

Por  María Martha San Martín
Lule Menem.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Lule oscurece

Por  Juan Rezzano
Buenos Aires: El escándalo por las coimas envalentona al peronismo
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Buenos Aires: el Karinagate envalentona al peronismo de cara al 7 de septiembre

Por  Macarena Ramírez
El Gobierno respalda a Lule Menem y Martín Menem.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El Gobierno cree que el Karinagate le complica las elecciones y pone en marcha el operativo defensa

Por  Pablo Lapuente