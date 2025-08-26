Ley del Talión: una cuenta adjudicada a Martín Menem rompió la tregua con Santiago Caputo

Un tuit que parecía escrito por Martín Menem , pero desde una cuenta que no era la del presidente de la Cámara de Diputados, sumó otro capítulo de enredos al Karinagate. "Por problemas de agenda no pude estar anoche en lo de (Luis) Majul , hoy sí estaré", posteó una cuenta, hasta este martes, de poca repercusión, pero que enseguida alimentó la interna libertaria .

El usuario Praetor del León no sólo había tuiteado la justificación del riojano para la ausencia en el el programa de LN+, en anteriores posteos criticaba a Santiago Caputo y Agustín Romo, referentes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio enfrentado de forma interna con los Menem, tanto Martín como Lule, apuntando por Diego Spagnuolo como integrante del ecosistema de supuestos pedidos de coima.

Hasta ahora, ambos bandos habían sellado una tregua, en la previa de las elecciones del 7 de septiembre. Sin embargo, la irrupción de esta cuenta volvió a encender los recelos mutuos.

El praetor (pretor), en la antigua Roma, era un funcionario judicial con amplia autoridad en casos de equidad.

"El problema lo tiene el infante que se hizo la cirugía estética", tuiteó esa cuenta la semana pasada, en referencia al asesor presidencial. "Pregunta abierta a las "nenas del cielo" (por las Fuerzas del Cielo), ¿van a seguir las ordenes del infante mejorado con cirugía o van a bancar el proyecto?", dice otro mensaje que en la Casada Rosada causó malestar.

La ley del Talión para Santiago Caputo

Sería un caso de ley del Talión, ojo por ojo, diente por diente, ya que al propio Caputo se le han atribuido cuentas anónimas similares, como @MileiLibertador (desactivada) y @MileiEmperador (activa), pero nunca se hizo cargo de ellas de forma pública.

Hasta este mismo martes, Karina Milei seguía a esta cuenta. Le dio unfollow cuando Praetor del León se volvió tendencia, a partir de una desmentida que intentó hacer el propio Menem.

image

"No tengo nada que ver con esa cuenta", respondió al tuit que destapó la polémica el presidente de Diputados. También calificó de "operación BERRETA" que se lo asociara con con ella.

Fue el periodista de TN y Blender, Manu Jove, el primero en marcar que esa cuenta había subido un mensaje como si fuera el propio Martín Menem. También en el pasado subió fotos y videos privados del presidente de la cámara baja.

En la Casa Rosada, cerca de Caputo, descuentan que tienen algo que ver con esa cuenta. La opción que más resuena es que la administra Sharif Menem, que trabaja en el Congreso y es sobrino del subsecretario de Gestión Institucional. Cerca del asesor lo niegan.