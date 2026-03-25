Noticias de Trucholandia: el vocero perdió la voz

Javier Milei ordenó ayer un scrum en torno a Manuel Adorni , vocero presidencial y, a la vez, jefe del Gabinete de Ministros de Trucholandia . El guion, en sí mismo una demostración de extrema debilidad, correspondió una vez más a Santiago Caputo ; las internas pueden esperar cuando lo urgente es incendios.

La conferencia de prensa que el portavoz dio en el palacio presidencial de Currópolis , la capital del país, resultó en el naufragio esperable : ¿qué vocero y qué estratega serían capaces de explicar lo inexplicable ? Al final, el hombre, impotente, mostró su ofuscación, apiló sus papeles y se retiró de golpe. El vocero se quedó sin voz.

Los ministros de Economía, Toto Caputo ; Relaciones Exteriores, Pablo Quirno ; Desregulación, Federico Sturzenegger ; Seguridad, Alejandra Monteoliva ; Salud, Mario Lugones , y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal debieron poner la cara en la conferencia de prensa que Adorni brindó desde su atril de siempre.

A un costado, el asesor sin cargo ni firma aprobaba la estrategia de ataque.

Los mencionados deben haber lamentado la suerte de salir en una foto indeseada , pero es lo que toca. El apoyo del Gobierno al caído en desgracia no puede buscar más que un control de daños, la asimilación de un costo político inevitable si se quiere que la atención de la opinión pública no se concentre en estos días aciagos en un caso menos vistoso, pero más grave: el Libragate .

Este último escándalo es más oscuro en sus detalles, pero igualmente fácil de explicar: una estafa, la imprescindible promoción por parte de Milei y borradores que dan cuenta de presuntos sobornos por 5 millones de dólares al más alto nivel.

Nadie debe hacerse el distraído: la corrupción es un elemento que explica desde hace demasiado tiempo parte de la política, pero en Trucholandia, tal como se conoce al país desde que es regenteado por la extrema derecha, llama la atención la aparente instalación tanto de grandes superficies –el mencionado caso $LIBRA– como de maxikioscos como los que administraba antes de pasar a las Ligas Mayores el lobista Mauricio Novelli, quien decía comprar al entonces diputado Milei con 2000 dólares por mes y a su ya influyente hermana Karina con pagos de 200.000 pesos, y que, según datos extraídos de su teléfono, decidió duplicar "salarios" cuando el primero se convirtió en Presidente de la Nación.

¿Realidad o simples fantasías de un trepador?

El primer pecado capital

Tras una mezcla de entrevistas desastrosas y un silencio imposible de sostener, un Adorni de entrada canchero y aparentemente relajado comenzó su conferencia de prensa defendiendo su honor y negándose a dar detalles para que nadie pueda acusarlo de obstruir la causa judicial abierta en su contra. Curioso argumento legal y político: defiéndase, vocero.

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"Hola a todos. Quiero ser directo con lo que se está hablando en estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el Presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder", pretendió zanjar los cuestionamientos.

Sin embargo, a la espera de lo que disponga uno de los jueces federales más afamados de Trucholandia, Ariel Lijo, algunos afirman que los números no le cuadran.

"En su última declaración jurada, correspondiente a fines de 2024, Adorni declaró bienes por 107 millones de pesos, 76% más que en 2023, cuando asumió como vocero presidencial, aunque también crecieron sus deudas", aseveró Chequeado.

"Informó dos departamentos –uno en CABA y otro en La Plata–, un vehículo Jeep Compass adquirido en 2024, 42.500 dólares en efectivo en el país y 6.500 dólares en una cuenta en los Estados Unidos", agregó.

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Luego anunció una catarata de iniciativas a las que ningún periodista ni ciudadano de Trucholandia le prestó mayor atención.

Primer pecado capital de un vocero: su voz se devaluó.

"La conferencia de prensa fallida de Manuel Adorni, con los objetivos irreconciliables del Gobierno de reconstruir la figura de su principal gladiador mediático y correr el foco de los escándalos de corrupción que lo tienen como uno de sus máximos protagonistas, marcó una cruda realidad para el jefe de Gabinete: su tiranía ya fue. Fin", escribió Juan Rezzano en Letra P.

El segundo pecado capital

Al dar paso a las preguntas, Adorni comprobó que, de hecho, nadie le había llevado el apunte.

Una y otra vez, los periodistas presentes –en representación de medios de líneas editoriales diversas– le preguntaron por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva presidencial con cargo de avión oficial y hotel de lujo a la sociedad ajustada; por la contratación de una aeronave privada para una escapada carnavalesca a Punta del Este; por el costo de dicha excursión; por el pago del vuelo realizado por una productora que tiene negocios con la TV Pública, ente que él tiene bajo su autoridad; por la aparente ausencia de la factura que dé cuenta de la devolución de ese dinero a su amigo Marcelo Grandio –el dueño de la productora–, y por la supuesta incompatibilidad entre su ingreso austero de funcionario y su tren de vida.

Asimismo, por la aparición de propiedades familiares que, a priori, tampoco parecen proporcionales a dicho salario –escaso para alguien que se desloma por la patria– ni a los ingresos de Angeletti como coach ontológica.

No negó una casa en un country de Exaltación de la Cruz y dijo vivir en un departamento de Caballito.

En tanto, se sabe que su mujer canceló en agosto de 2024 un crédito que le había otorgado en 2008 el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) por otra vivienda, ubicada en Parque Avellaneda.

"Efectivamente, sí vivo en el barrio de Caballito; también tengo para contarte que el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Claramente es falso, pero de todas maneras todo lo que tiene que estar declarado está declarado. Lo demás, que se mezclen declaraciones juradas, tiempos de presentación, organismos públicos y todo lo demás, corre por cuenta de todos los que han dicho cualquier barbaridad, durante estos últimos diez días", dijo el vocero en su conferencia de prensa, que transcribo, sin corrección de detalles de gramática, para ser fiel a la transcripción oficial.

"Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré; en tal caso, lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar, parece que hay que explicar lo obvio", añadió, enrevesado y arrojándole un ladrillo a su contador.

Lo de Caballito aún no está claro, pero la casa del country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz fue adquirida por Angeletti en noviembre de 2024 –otra vez ese año de prosperidad–, por lo que, de acuerdo con lo que dispone la ley de Ética Pública, debió constar en la declaración jurada del funcionario presentada el año pasado, dado que su cónyuge era entonces monotributista. Sin embargo, entre muchas dudas que dejó sin respuesta, no aclaró que eso haya quedado debidamente registrado.

El primer bienio de la era Milei parece haber sido un tiempo sin par de movilidad social ascendente.

"Está todo impecable", llegó a manifestar, no sin exigir a los presentes que le pidieran disculpas. "Apenas sos un periodista, no sos un juez", descalificó en otro tramo, pareciendo no entender ni siquiera cuál es su métier: responderles a los hombres y mujeres de prensa.

Quien había ingresado sonriente y confiado, pasó a la ira e, impotente, terminó dando por finalizada la rueda de modo abrupto.

Segundo pecado capital de un vocero: se quedó sin palabras.

Con las botas puestas

El gobierno de Trucholandia está decidido a soportar el vendaval y se resigna a pagar todos los costos políticos que haga falta para evitar que una caída del vocero precipite males mayores.

La reacción no es novedosa y, antes de las últimas elecciones, el propio Presidente ya la había ensayado en defensa de José Luis Espert señalado por aportes de campaña y dádivas del presunto narcotraficante Fred Machado. Milei puso las manos en el fuego por El Profe, pero una primera minoría social decidió apagar la llama en las urnas para evitar que se las quemara. ¿Por será qué al jefe de Estado le cuesta tanto soltar el lastre y, en lugar de eso, juega su suerte arrojándose una y otra vez sobre granadas sin chaveta?

La diferencia respecto de octubre es que hoy la economía es un desastre menos disimulable, la inflación sube en lugar de bajar, las empresas se esfuman, los puestos de trabajo se pierden o se precarizan, la plata no alcanza y las encuestas ya acusan recibo unánimemente de la realidad.

El relato no funciona y los intentos de torcer esa evidencia se revelan rápidamente como torpezas. Para refutar una presunta leyenda que adjudicó al kirchnerismo –agota ya la falta de creatividad para inventar demonios–, Sturzenegger posteó un gráfico sobre la evolución de la cantidad de empresas operativas a través del tiempo.

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El Coloso no notó que el mismo mostraba –contra su aseveración– caídas y –peor– que omitía incluir al sector más afectado, el de aquellas con menos de cinco trabajadores, universo que representa nada menos que al 70% de los empleadores del país.

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Cabecita de novio…

¿Todo pasa?

Adorni no es hoy una mochila menos pesada que la que representó Espert, pero su decapitación sería dolorosa para la extrema derecha gobernante por muchas razones.

Una, por ser un hombre por cuya honradez responde Karina Milei, lo que acaso no sea mucho decir.

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Dos, porque era la apuesta oficial para dar el salto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el año próximo sin tener que recurrir a la cuentapropista Patricia Bullrich.

Tres, porque su eyección podría envalentonar a una oposición que, de a poco, se va dando forma, y podría hacer reclamos más arriba en la pirámide del poder.

La estrategia de echar a correr muchas iniciativas para cambiar la agenda no funciona en lo inmediato, por lo que habría que prestar atención a la posibilidad de que se eche mano a alguna extravagancia o a alguna idea verdaderamente inaceptable como placebo de emergencia.

Mientras, se confía en que el mero paso del tiempo, ciertas connivencias comunicacionales, el conocido siga-siga judicial y el silencio sin fisuras de la Argentina republicana colaboren con la causa.

Por eso, el propio Adorni anunció que concurrirá al Congreso para dar cuenta de la gestión el próximo 29 de abril.

El mandato del artículo 101 de la Constitución, según el cual el jefe de los ministros debe acudir una vez por mes alternando las dos cámaras del Poder Legislativo, no suele ser cumplido de manera prolija, pero llama la atención que el actual saltee olímpicamente marzo y paute su aparición recién para el Día del Animal.

Para no quedarse fuera de la fiesta, Milei prometió darle su apoyo desde un palco.

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¿Alcanzará con el tiempo para curar todas estas heridas?

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.