CASTA PROPIA

Volvió Manuel Adorni: "todo impecable", ataque a periodistas y su renuncia "a disposición" de Javier Milei

El jefe de Gabinete denunció "operaciones políticas y mediáticas" para dañar al Gobierno y confrontó a la prensa. Los viajes al exterior y su patrimonio.

Por Letra P | Periodismo Político
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Letra P | Pablo Lapuente
Pablo Lapuente

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Y quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”, dijo el jefe de Gabinete en el inicio de su conferencia.

Los cruces con la prensa acreditada en la Casa Rosada

Visiblemente molesto, el funcionario denunció "una operación mediática y política en todo este tema en pos de dañar el Gobierno" y se dedicó a confrontar con cada periodista que le preguntaba por su viaje en un jet privado a Punta del Este o su situación patrimonial. “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”, le respondió al periodista Jonathan Heguier.

“Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediáticapara dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”, agregó.

La renuncia de Manuel Adorni, en manos del Presidente

"Desde el 10 de diciembre de 2023, mi renuncia está a disposición del Presidente, y corre para todos los funcionarios", dijo cuando el periodista Pablo Lapuente, de Letra P, le consultó si no pensó en poner su dimisión a disposición de Javier Milei.

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El jefe de Gabinete redobló las críticas contra parte de la oposición, en especial el kirchnerismo: “No me voy a sentar a que nos den clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI ni los empresarios y periodistas que los ayudaron”.

Como muestra de un fuerte respaldo político, la conferencia contó con la presencia de gran parte del Gabinete, incluyendo a Toto Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y figuras clave como el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La vuelta de las conferencia de prensa de Adorni se dio después de semanas marcadas por la polémica en torno a sus viajes a Estados Unidos y Punta del Este, la participación de su esposa en la comitiva oficial y la difusión de una propiedad que no figuraba en su declaración jurada.

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