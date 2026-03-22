Corrupción, inflación y guerra delinean 2027

Lo local y lo internacional se entrelazan en estos días cruciales para definir el rumbo de la Argentina de Javier Milei en los próximos meses, tramo que no es cualquiera: el punto de llegada será la parada inmediatamente previa al año electoral .

Los escándalos de corrupción en el Gobierno son graves e inocultables, excepto para un sector amplio de la política que se empeña en ignorarlos. Para peor, la economía no arranca y preocupa más a Toto Caputo que al Presidente, quien –podría pensarse– correría riesgo de un desmoronamiento personal si se permitiera dudar de los dogmas que lo mantienen en pie.

En ese sentido, la inminencia del medio siglo del 24-M nos obliga a pensar en la salud de una democracia que no se interrumpirá por un golpe de Estado al estilo del de 1976, pero que, sinceramente, no goza de buena salud .

Desde afuera, la guerra en Irán y en una región circundante cada vez más amplia le pone presión al precio del petróleo y, con eso, a los combustibles y al IPC en la Argentina . El rasgo más destacado de los cisnes negros es que, al final, siempre se presentan y que el país que zamarrea la extrema derecha gobernante nunca tuvo esos escenarios bajo consideración.

Todo lo que hay que saber

Los vuelos de Adorni Air costaron el doble de lo que se admitió, los pagos no están registrados –como había afirmado– a su nombre, parecen haber sido facturados cuando el escándalo se hizo público, extienden una sombra sobre eventuales dádivas de una productora conchabada en la TV Pública y obligan a mirar ciertos descalces entre ingresos y nivel de vida, sobre todo tras la aparición de una propiedad no declarada a nombre de su esposa.

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Pese a eso, Javier y Karina Milei lo sostienen contra viento y marea, porfía que se asemeja a la que sostuvo a José Luis Espert en la previa de las legislativas de octubre, la que no resultó suicida sólo porque una primera minoría de los bonaerenses decidió que, por esa vez, podía permitirse una pausa en su autopercepción republicana y honestista.

Por otro lado, y aunque ayer mismo surgieron nuevas revelaciones, del Libragate se sabe ya todo lo que hace falta. Un lobista –Mauricio Novelli– que realizó pagos de "salarios" por 2000 dólares a Milei antes y después de su llegada al Congreso, y de 4000 tras su arribo a la Casa Rosada.

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Al tener el mandatario funciones de Estado, eso constituye delito, lo que alcanza también a la otra socia de Milei Hermanos desde que es secretaria general de la Presidencia. Asimismo, una estafa con criptomonedas de la que el Presidente fue partícipe más que necesario, fundamental con su promoción. Y miles de damnificados, miles de mentiras y una obstrucción de justicia por la que el fiscal Eduardo Taiano debería pagar.

Una vez más: todo está sobre la mesa y si bien los entresijos de las estafas con criptoactivos pueden ser difíciles de entender y mensurar para la gente de a pie, hay algunos puntos sencillos: estafa, posible –probable– participación de Milei y aparente coima de 5 millones de dólares. Sólo hay que querer mirar.

Ojos abiertos, ojos cerrados

Sobre Adorni Airlines y $LIBRA esta vez hay que reconocer que el periodismo hizo los deberes con investigación y análisis desde medios de líneas editoriales tan diversas como El Destape, ElDiarioAr, C5N, La Justa, La Nación, Clarín y, claro, Letra P, entre otros.

También miles y miles de usuarios en las redes sociales y hasta medios y periodistas partidarios del Gobierno que, aunque fuera a su manera, no pudieron dejar de mencionar la mugre.

La política, salvo el cristinismo, el kicillofismo y la izquierda combativa, sólo sumó aportes solitarios. El PRO, la UCR y los provincialismos gauchitos para la aprobación de leyes de bajísimo consenso social –la patria republicana– hicieron más que lo posible por tapar.

El Círculo Rojo empresarial, que acaso tema perder lo que perderá de cualquier modo, fue otro que calló.

Todo eso lleva a preguntarse por el estado de la democracia justo cuando se avecina el medio siglo del último golpe cívico-militar.

El 24-M en el foco de Letra P

A ese abismo se asomó Letra P con una producción especial y profunda que te invitamos a leer.

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Hay de todo: un estudio basado en seis focus groups que la consultora PRISMA realizó en exclusiva para el sitio y que da cuenta de los matices sugestivos que cruzan un rechazo mayoritario al autoritarismo, el legado económico del Proceso y su cría que resucita hoy, la conexión internacional del actual deterioro de las instituciones, el rol de los medios y, entre más material, numerosas columnas de figuras institucionales que tienen mucho para aportar a la discusión.

El punto de partida a 2027

Si, tras este trance complejo, espera el escenario 2027, corresponde analizar el punto de partida.

Este está hecho de una caída aún no dramática, pero bien perceptible de Milei en las encuestas. Eso no debería sorprender: es el propio Presidente con sus escándalos, sus políticas, sus desvíos institucionales, su versión particular de los hechos y sus desbordes emocionales el actor más eficaz en deshonrar la investidura que detenta. El fin de semana, en la Hungría del extremista de derecha Viktor Orbán, lo demostró una vez más.

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Esa incomodidad popular está hecha de una inflación en alza, gestada ya a lo largo de nueve meses; de jubilaciones y salarios atrasados por política de Estado; de la cuasiplena certeza de que marzo arrojará, para peor, un número superior al 3%; del frío helado de la actividad; del aumento del desempleo; del sobreendeudamiento de familias y empresas que ya presiona sobre los balances de los bancos; del descalabro de la industria; de la saturación –y menor rentabilidad– de la economía de plataformas tan alabada por Milei y Federico Sturzenegger y de la creciente percepción de que esto no va ni para atrás ni para adelante.

Toto Caputo viene de reconocer que la desinflación "se ralentizó" y que no puede "forzar a los argentinos a tener pesos", mientras que el Presidente pasó para fines del año que viene su promesa de pulverizar la inflación que, se suponía, iba a empezar con cero "en agosto a más tardar". En realidad, el primer trimestre se llevará la práctica totalidad de la meta anual que consta en el Presupuesto.

La disyuntiva crucial de YPF

El cisne negro de la guerra en Irán se suma a un plan económico ya claramente disfuncional que la precedió. El conflicto no arruina lo que iba bien, sino que empeora lo que iba mal. El precio de las naftas es el vector de contagio de lo externo a lo doméstico.

Claro que un crudo de Brent en torno a 110 dólares ayudará a que el excedente comercial se robustezca –acaso hasta 11.000 millones de dólares en el año–, lo que es bueno para el país. Pero complica todavía más el frente inflacionario, tanto por lo que sucede en los surtidores como por su derrame, logística mediante, a los precios de los alimentos y muchos otros de la economía nacional.

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Un dato extra pasa, por ahora, indebidamente por debajo de los radares: el encarecimiento del gas natural debido a la agitación global y a los ataques sufridos por el productor top, Catar, por parte de República Islámica, lo que ya provocó un salto superior al 40% de los fertilizantes derivados de ese recurso. El campo argentino importa dos tercios de los fertilizantes que utiliza y la siembra de trigo está a punto de comenzar. Lo que estará en juego en el futuro cercano son exportaciones, pero también el precio del pan.

Volviendo a la sensible cuestión de las naftas, el gasoil y otros combustibles, los precios crecieron 13% desde el inicio de la guerra. De acuerdo con la consultora Eco Go, una suba del 10% le impone al IPC 0,38 puntos porcentuales extras. Marzo está jugado en términos de inflación. ¿Y abril? ¿Y el mantra de la causalidad exclusivamente monetaria del fenómeno?

Horacio Marín "está en el medio de dos exigencias. De un lado, la de formar parte de un gobierno liberal para el cual el mercado debe resolver todas las cuestiones. La otra es la relación con el consumidor, con el que la gerencia de YPF sostiene que tiene un contrato moral", escribió Pablo Fernández Blanco en La Nación.

El ceo de la petrolera de bandera "juntó a tres de sus cabezas y encapsuló las tensiones en una fórmula matemática. Todos los días, recibe un correo electrónico de las gerencias de Finanzas, Estrategia y Downstream (refinación y ventas) que aplica una cuenta predefinida para fijar los precios. Contempla el precio del crudo al valor que lo compró la empresa, el porcentaje que le debe adquirir a terceros sobre el total que usa y el margen de utilidad", añadió el periodista. Es el llamado micropricing.

El problema, completó, es que "la estrategia tiene algo de acuciante, porque nació con fecha de vencimiento. Supone que el conflicto entra en una fase de desescalada en marzo. De lo contrario, el dispositivo estallará y habrá que subir los precios de manera sensible, con los contratiempos que eso puede ocasionar para un Gobierno que busca bajar la inflación".

Vale recordar que el capital de YPF es mixto, que la empresa tiene accionistas privados, deudas por honrar y que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, combo que le impide hacer lo que quiera con sus precios.

Parte de guerra: semana cuatro

"Cuatro o cinco semanas", dijo Donald Trump que duraría la "excursión" en Irán al comienzo de las hostilidades, el 28 de febrero. La guerra ya está en su cuarta semana y, por las noticias, parece en fase de profundización más que de desmonte.

El fin de semana fue dramático:

El estrecho de Ormuz sigue bloqueado , Trump le pidió ayuda a la OTAN para abrirlo y los exaliados le respondieron que esta guerra es sólo suya y de Israel, no de ellos.

, Trump le pidió ayuda a la OTAN para abrirlo y los exaliados le respondieron que esta guerra es sólo suya y de Israel, no de ellos. El ataque israelí a instalaciones petroleras iraníes provocó una respuesta furiosa de la República Islámica contra equivalentes de Catar, Arabia Saudita y otros vecinos del Golfo.

Trump le dio el sábado a Teherán 48 horas para que abra esa vía, por la que normalmente transita el 20% del petróleo del mundo, bajo amenaza de atacar todas sus instalaciones eléctricas. La repuesta fue que eso dispararía represalias masivas contra infraestructura crítica en toda la región. De concretarse, esa escalada pordría llevar al crudo por encima de los 150 dólares. Y que sea lo que Dios quiera.

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El jefe de la Casa Blanca coquetea con la idea de una retirada, pero no termina de confirmar el paso y, con eso, deja la puerta abierta a un conflicto más largo. Dice que, junto a Israel, destruyeron totalmente las Fuerzas Armadas iraníes, sus arsenales misilísticos e instalaciones de lanzamiento, así como su capacidad de enriquecer uranio. ¿Qué espera entonces?

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y, con eso, deja la puerta abierta a un conflicto más largo. Dice que, junto a Israel, destruyeron totalmente las Fuerzas Armadas iraníes, sus arsenales misilísticos e instalaciones de lanzamiento, así como su capacidad de enriquecer uranio. ¿Qué espera entonces? El del uranio es un problema que centra buena parte de l as negociaciones indirectas que ya se llevan a cabo , reveladas por el sitio Axios. Por ahora, frío…

, reveladas por el sitio Axios. Por ahora, frío… En tanto, Irán –que sufrió entre el sábado y ayer un castigo durísimo– estrenó un misil de alcance desconocido que llegó a la isla de Diego García en el océano Índico –que alberga una base británico-estadounidense–. El dato es que dicho rango le permitiría alcanzar también las principales ciudades europeas. Curioso: esa atribuación la hizo Occidente y Teherán negó que el dispositivo fuera suyo.

Más relevante, consiguió en sábado lo que parecía imposible: saturar el sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro en Tel Aviv y Jerusalén, hacer que ciudades más pequeñas queden inermes y volcar sobre estas sus últimos ataques. Así, unas 150 personas resultaron heridas –varias de gravedad– en el sur de Israel, en Arad y, más sensible, en Dimona, ciudad que alberga el complejo nuclear del Estado judío .

. Según reveló la prensa israelí, colonos desataron pogromos en pueblos de Cisjordania , donde atacaron a palestinos y quemaron viviendas, incluso con familias adentro. ¿Detenidos? No.

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, donde atacaron a palestinos y quemaron viviendas, incluso con familias adentro. ¿Detenidos? No. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) dijo no haber registrado en la zona de Dimona aumentos de radiación en aire, ¿pero por qué el fuego de Irán cayó sobre edificios y no sobre esa infraestructura que quedó temporalmente indefensa? ¿Porque no quiso o porque no pudo? Inquietante.

Se vienen días decisivos para que conozcamos el escenario sobre e que se montará la pelea grande de 2027.

Que tengas un muy buen día. Hasta el miércoles.