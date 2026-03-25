CASTA PROPIA

Operativo otro tema: Javier Milei repuso a Manuel Adorni como vocero con una batería de maniobras distractivas

El jefe de Gabinete volvió al atril de las conferencias para descartar su renuncia y retomar la agenda en medio del escándalo. Respaldo total y coucheo.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Operativo otro tema: Javier Milei repuso a Manuel Adorni como vocero con una batería de maniobras distractivas

Operativo otro tema: Javier Milei repuso a Manuel Adorni como vocero con una batería de maniobras distractivas

Tras casi 60 días sin brindar conferencias de prensa, el vocero Manuel Adorni volvió al atril de la Casa Rosada, escenario que le resultó especialmente favorable durante sus primeros dos años en la gestión de Javier Milei. Su reaparición se produce en un contexto marcado por una caída en su imagen y credibilidad por sus viajes al exterior y su patrimonio. Con este regreso, busca no solo ratificar su lugar dentro de la Jefatura de Gabinete, sino también retomar la iniciativa en la agenda política.

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De hecho, se multiplicaron los intercambios en grupos de WhatsApp ministeriales, llamadas y reuniones reservadas hasta minutos antes de la conferencia de Adorni. A diferencia de otras intervenciones, el funcionario ingresó a la sala acompañado por varios integrantes del gabinete, que ocuparon la primera fila habitualmente destinada a la prensa acreditada.

Para que no quedaran dudas del respaldo de la cúpula libertaria también estuvieron presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien junto a Adorni es uno de los principales hombres de confianza de Karina Milei, y el estratega presidencial Santiago Caputo, que volvió a controlar la narrativa de defensa tras las dos primeras fallidas entrevistas del jefe de Gabinete, una con Eduardo Feinmann y otra con Luis Majúl.

Javier Milei marcó el pulso de la conferencia de Manuel Adorni

En medio de cuestionamientos por sus viajes al exterior y su patrimonio, el jefe de Gabinete se defendió de las denuncias mediáticas y judiciales al asegurar que su declaración jurada está “impecable”. Como parte de su estrategia, también apuntó contra el periodismo y afirmó que su renuncia siempre estuvo a disposición del Presidente, aunque aclaró que nunca se evaluó su salida del cargo.

“Desde el 10 de diciembre de 2023, mi renuncia está a disposición del Presidente y corre para todos los funcionarios”, respondió Adorni ante la consulta de Letra P. A su lado, fuentes de la Casa Rosada insistieron en que, para el oficialismo, “el caso está cerrado”. “Fuimos a respaldar a Manuel y a poner el foco en lo que realmente nos importa, que son las medidas y proyectos del Gobierno”, agregó una voz habitual en la Quinta de Olivos.

Si bien el resto del gabinete se fue del salón de conferencias sin dar declaraciones públicas, dieron muestras de respaldo con sus presencias Toto Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), además de figuras claves de segundas líneas como Ignacio Devitt y Macarena Alifraco.

Algunas de las personas que estuvieron detrás de la estrategia de defensa reconocieron que le pidieron al jefe de Gabinete hacer referencia al tema, acusar a la oposición de "desestabilizar" al Gobierno y copar buena parte de su primera intervención con menciones de la gestión. "Tuvimos una actitud innecesariamente defensiva y culposa durante estas semanas, y necesitábamos pasar al frente. Manuel estuvo más agresivo, realmente muy bien", comentó un hombre con despacho en Casa Rosada.

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El jefe de Gabinete retomará las reuniones y las conferencias

Con la intención de que se deje de hablar del avance de la causa que lo tiene como protagonista, sumado a los escándalos en torno al caso $Libra, la mesa política también decidió darle volumen nuevamente al rol de la Jefatura de Gabinete. Por eso, el funcionario karinista se reunirá este miércoles a solas con Sturzenegger y, luego, con el ministro Juan Bautista Mahiques (Justicia).

La ronda de encuentros continuará el jueves con Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano) y la jefa de bloque de la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, quien levantó ciertas suspicacias internas con su ausencia este mediodía. Adorni cerrará esta primera tanda el viernes con Caputo y Monteoliva.

La propuesta también incluye retomar las conferencias de Adorni con mayor regularidad. La última que dio a solas, en su calidad del vocero favorito del Presidente, fue el 30 de diciembre del año pasado, mientras que el 6 de febrero de este año bridó otra, aunque con temas limitados. En esta última oportunidad lo hizo junto a Quirno, pero sólo para hablar del acuerdo comercial con Estados Unidos.

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