Las cinco preguntas que Manuel Adorni sigue sin responder

Manuel Adorni preparó su regreso al atril de vocería, después de casi dos meses de su última conferencia de prensa, junto a Santiago Caputo , el mismo que intervino la defensa de José Luis Espert antes del naufragio de la candidatura a diputado del economista. El Jefe de Gabinete avisó que respondería cinco preguntas, que no tenía "nada que esconder", pero que no hablaría de las causas judiciales que lo involucran. ¿Qué es lo que sigue sin aclarar?

Visíblemente enojado, el exvocero dio por terminada la conferencia abruptamente , más preocupado por desmentir que no había recibido el apoyo del resto del gabinete de Javier Milei (posconferencia se motorizó la campaña de respaldo con la sesión de fotos de sus pares que lo acompañaron, junto a un tuit de Karina Milei que fue difundido por canales oficiales).

"Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada", se defendió el ministro coordinador. Según su última presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA), correspondiente al periodo 2024, su primer año completo como funcionario público, Adorni poseía el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (no identifica el barrio) de 115 metros cuadrados y el 100% de otro en La Plata, que escrituró en 2016.

Como contó Letra P , en 2008, gracias a un crédito del Instituto de la Vivienda porteño (IVC) -el organismo que La Libertad Avanza pretende cerrar- que obtuvo la esposa de Adorni, Bettina Angeletti , el matrimonio compró su primer departamento de 52 metros cuadrados, ubicado en Parque Avellaneda.

¿Qué otras propiedades tiene? El jefe de Gabinete se limitó a desmentir una en la provincia. "Me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares", se quejó.

No dijo nada, en cambio, de la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, cuyas expensas, que rondan los 700 mil pesos, están a nombre de su esposa y en el garaje fue registrado el Jeep Compass Sport que compró en 2024. Según publicó La Nación, los registros catastrales indican que fue Angeletti quien la adquirió en 2024.

En la conferencia, Adorni esquivó varias veces contestar de quién es esa casa: apenas ensayó como argumentos que "todo lo que tiene que estar declarado, está declarado" y que el periodismo confunde en qué organismos deben presentarse qué tipos de declaraciones juradas.

casa adorni La casa en un country que se le adjudica a Manuel Adorni.

Las presentaciones que hacen los funcionarios ante la OA no son las mismas que realizan en la ARCA. Y hasta un cambio que realizó la administración de Cristina Fernández de Kirchner podría usar Adorni a su favor y, llamativamente, no lo hace. En 2013, se modificó la ley 25.188 para limitar el acceso público al patrimonio de cónyuges e hijos menores de edad, que siguen siendo declarados, pero a partir de entonces quedan en un anexo reservado que sólo pueden ver organismos de control.

Si la casa de Exaltación de la Cruz es de Angelleti, el dato bien podría estar bajo resguardo, pero, en su defensa, Adorni dio a entender que su declaración jurada 2025 -puede presentarla hasta mediados de año- va a despejar todas las dudas. Si esa vivienda es suya, surgirán otros interrogantes. El principal: cómo pudo pagarla si en 2024 tenía ahorrados únicamente u$s 48.720, a los que habría que descontarle lo que abonó en el viaje a Punta del Este.

2- ¿Cómo pagó el viaje a Punta del Este?

En la conferencia, Adorni insistió en que él pagó por los cuatro asientos que llevaron al matrimonio y sus dos hijos a Punta del Este en carnaval. En TV había dicho que había abonado 3600 dólares. Sin embargo, según consta en la causa judicial, figura que las facturas del vuelo privado figuran a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, amigo del exvocero.

Ante la consulta de Letra P, remarcó que no se trataba de una dádiva, ya que él había pagado. La lectura es simple: él viaja en un jet costeado por una productora que realiza contenidos para la TV Pública, canal que Adorni administraba como secretario de Comunicación y Medios.

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Si él dice que pagó, ¿cómo lo hizo? ¿Le dio los 3600 dólares a Grandio para que él, por cuestiones de beneficios impositivos, emitiera una factura "A" por el vuelo a través de la productora, que a su vez el periodista deportivo contó que le vendió a su hijo y de la cual ahora es un empleado? Es algo que dan a entender en la Casa Rosada tras su conferencia. Ahora bien, ¿cómo le dio esa plata: cash, transferencia, un cheque? ¿Hay registros de la transacción o hay que creer en su palabra?

3- ¿Cuántas "esposas" viajaron con la comitiva a Estados Unidos?

En su primera justificación pública, al trascender que Angeletti había viajado con la comitiva presidencial, Adorni prefirió el ataque a la defensa. "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe (sic)”, fue la frase más recordada, pero en esa misma entrevista el ministro coordinador dijo que "otras esposas" también habían viajado, en un intento por naturalizarlo y, de paso, socializar la polémica.

Una se conoció: la del canciller Pablo Quirno. Se rumoreó que también había viajado la pareja de Juan Pablo Carreira, el tuitero conocido como Juan Doe, pero el responsable de la Oficina de Respuesta Oficial lo negó desde su cuenta privada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2036860019635826859&partner=&hide_thread=false LLUEVEN LAS OPERETAS.



Durante la última semana se multiplicaron las mentiras descaradas, las campañas de difamación y las operaciones mediáticas sobre supuestos conflictos, renuncias y cambios inexistentes en el Gobierno. Estas son tan solo algunas de las operetas de los últimos… pic.twitter.com/NWZH8obQSN — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 25, 2026

Tampoco queda claro quién invito a Angeletti a subir al ARG01: Adorni dijo en un primer momento que había sido "presidencia" (debería ser Karina Milei) y luego afirmó que había sido "el Presidente".

4- ¿No es paradójico que LLA quiera eliminar el IVC?

Este tema no surgió en la conferencia, pero hasta ahora Adorni no tuvo que responder esta pregunta incómoda. Sucede que, al menos hasta ahora, Karina Milei no sólo sostiene al jefe de Gabinete en su cargo, sino, también, como su elegido para competir por la jefatura de Gobierno porteño.

Si bien fue El Jefe quien pidió la cabeza de Espert apenas el economista quedó en el ojo del huracán por su relación con Fred Machado, ahora la hermana presidencial no apela al pragmatismo. No sólo organizó el operativo respaldo de la semana pasada, que obligó al gabinete a tuitear en respaldo del ministro coordinador, sino que este miércoles reforzó su apoyo irrestricto con otro posteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2036861638192648644&partner=&hide_thread=false Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni pic.twitter.com/JO2XTpm2d1 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 25, 2026

El dato del crédito del IVC se conoce desde comienzos de 2024, pero la semana pasada volvió a resonar por la pelea política entre Jorge Macri y LLA por el Instituto. Se suma, así, a otras contradicciones que atraviesan a Adorni, como el hecho de proponer cerrar los medios del Estado y que uno de sus amigos tenga pantalla en la TV Pública.

5- ¿Piensa en renunciar?

Ante la consulta de Letra P, Adorni puso el casete: todos los ministros tienen la renuncia a disposición del Presidente desde el momento de su jura. El exvocero evitó contestar lo más simple, que si cree que el escándalo (él dice que son operaciones; a efectos de la pregunta no importa) puede afectar negativamente al Gobierno. En otras palabras, si su continuidad pone en riesgo la administración de Milei. Un efecto positivo para el oficialismo: Adorni se está llevando la marca mientras se reeditó el caso $LIBRA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2036820575818011040&partner=&hide_thread=false Ante una consulta de @PConurbano para Letra P, Adorni expresó que todas las renuncias de los miembros del Gobierno están a disposición de Milei desde el momento en que fueron nombrados pic.twitter.com/WPJ4wWYzOK — LETRA P (@Letra_P) March 25, 2026

En la Casa Rosada dicen que todavía no midieron el impacto del Adornigate y que están esperando a que se cumpla un mes para consolidar los datos en encuestas de opinión sobre sus repercusiones. Por otra parte, intentan minimizarlo y evitan compararlo con el caso Espert. Por lo pronto, no es un año electoral, pero, en su calidad de Jefe de Gabinete y voz autorizada del Gobierno, es poco probable que el escándalo se disipe en el mediano plazo.

A fines de abril, el ministro coordinador irá al Congreso para brindar su primer informe de gestión: muchas de las preguntas serán sobre su patrimonio y sus viajes, incluso podrían estar alguna de esta cinco que sigue sin responder.