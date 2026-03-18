Marzo trae un brusco cambio de clima

Con independencia de la temperatura ambiente, entre septiembre y octubre últimos costó que la primavera se instalara en el gobierno de Javier Milei . Tras los comicios bonaerenses ganados por el peronismo, una mezcla de escándalos – notablemente los audios de Diego Spagnuolo y el Karinagate , y enseguida el Narcogate de José Luis Espert – y de penurias financieras sólo encontró remedio en el rescate de Donald Trump y en la remontada que permitió el triunfo oficialista en las legislativas. Al revés, el nuevo cambio de estación parece ahora apresurarse .

Desde el verano caliente de poder, fiesta facha y victorias en el Congreso, la administración de extrema derecha parece internarse, prematura y velozmente, en un otoño destemplado .

Algunas de las acechanzas de aquella primavera remolona se repiten : la corrupción en los principales despachos, la inflación rebelde –marzo ya está perdido y probablemente por encima del 3%–, el dinero que no alcanza . Otras, como la inestabilidad cambiaria, parecen haberse disipado temporalmente. Pero surgen algunas nuevas, en particular, la guerra en Irán que se prolonga y extiende su impacto económico nuestro país.

De hecho, bastó ayer con un ataque israelí a infraestructura petrolera clave de Irán para que la República Islámica llevara a cabo una primera represalia contra el complejo gasífero de Catar y pusiera en vilo a las demás monarquías petroleras del golfo Pérsico. Así, el crudo de Brent, de amplia referencia internacional, cruzó cómodamente la barrera de los 100 dólares por barril y cerró la rueda por encima de temibles 110 .

Todo el ambiente financiero se complicó y, salvo obviamente las acciones de las petroleras nacionales, otros activos sensibles cerraron en rojo, en especial el riesgo país, que finalizó por encima de los 600 puntos básicos, su valor más alto en el año.

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Mientras, en la política doméstica, el Aero Adorni parece naturalizarse como todas las cosas poco claras de siempre, pero el Libragate no deja de arrojar novedades. Ahora, el historial de pagos atribuidos por el Presidente y a su hermana Karina de parte de Mauricio Novelli, lo que permite trazar la extensa genealogía de una relación que se hizo ilegal cuando Milei se transformó primero en diputado y luego en jefe de Estado. ¿Seguirá deparando sorpresas esa cloaca telefónica?

La renuncia de los principales involucrados a desmentir ese contenido da cuenta, por lo menos, de una duda, lo mismo que el silencio pertinaz de la Argentina republicana.

En tanto, encuestas conocidas ayer tienen el valor de captar el primer impacto de los dos escándalos del momento y coinciden en diagnosticar una temporada otoñal para el Presidente.

Una cuestión de sensación térmica

Una de esas encuestas, de la consultora Tendencias –nacional, 3417 casos, online CAWI y con margen de error de +/- 1,7%– se terminó el sábado, en pleno escándalo por los vuelos de Manuel Adorni y cuando el Libragate recién comenzaba a ponerse espeso.

La misma ubica en 55,7% la imagen negativa y regular-negativa de Milei, y deja en 44,3% la positiva y la regular-positiva. Encima, las puntas se separan bruscamente.

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Asimismo, entre muchos otros puntos interesantes, el 43,3% atribuye el mal momento económico al actual gobierno, contra 33,3% que aún habla de la maldita herencia. Y el pesimismo campea.

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Recordemos, como te conté el lunes, que Zuban Córdoba y Asociados había cifrado en su último trabajo la desaprobación de Milei en 58,7% –en alza– contra un aval de 35,4% –en baja–.

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Diferencias metodológicas aparte, se coincide en la tendencia.

Lo que desvela a los argentinos

En tanto, la última encuesta de la consultora Trespuntozero de Shila Vilker –1350 casos, nacional, online CAWI, con margen de error +/- 2,7%– también registró un marcado deterioro de la evaluación del Gobierno: 59,8% a 37,2%. Como en el sondeo recién citado, la evolución de esa curva desde la asunción del actual gobierno indica una ampliación del rechazo neto sin precedentes hasta el momento.

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Más allá de los números grandes, ciertos detalles ilustran la amenaza temprana del otoño. El diferencial de quienes registran hacia Milei sentimientos como el enojo, el miedo, la tristeza o la corrosiva indiferencia supera por un margen de 60% a 33,8% al de quienes todavía experimentan esperanza, admiración, entusiasmo o interés.

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Por lo dicho, no llama la atención que los bajos salarios y la corrupción peleen palmo a palmo por el primer lugar entre los principales temas de preocupación ciudadana, seguidos un poco más atrás por dos vinculados al primero: la desocupación y la pobreza.

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Lo interesante de estos últimos dos ítems es que contradicen la narrativa oficial sobre un presunto un aumento del empleo –de hecho, se supo ayer que 2025 cerró con un aumento de la desocupación hasta 7,5% de la población activa– y de que dejar de trabajar en una fábrica para comenzar a conducir una moto de aplicación es lo mismo.

Lo mismo cabe decir del relato de Milei de que ha sacado de la pobreza, según la hora del día en que hable, a ocho, diez o 12 millones de argentinos.

Aunque aún relevante y en leve alza desde hace nueve meses, la inflación desaparece como gran tema de inquietud, probablemente por su nivel relativamente estable. Un punto para Milei.

Cuando Trespuntozero pregunta por vivencias personales y no por diagnósticos generales, sorprende el modo en que la problemática de los bajos salarios se dispara: 43,8% de los consultados se siente afectado por ese drama.

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La caja negra de voto libertario

Lo más interesante del Diagnóstico Cuantitativo Nacional de marzo que repasamos pasa por lo más micro, esto es por las opiniones de los no encuadrados y fundamentalmente de los votantes de Milei, que parecen empezar a tomar distancia. Eso es lo que podría hacer del futuro algo distinto del pasado.

Entre los mileístas de octubre de 2023, el 22,9% pasó de experimentar sentimientos positivos a negativos respecto del Presidente. En tanto, 18,4% de los exvotantes del libertarismo se lamenta por los bajos salarios, el 26,5% por la corrupción renacida y sendos 11,9% por la desocupación y la pobreza.

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En el plano personal, entre quienes votaron al actual mandatario hace algo más de dos años aparece como descollante la inquietud por los bajos salarios, con un 38,1% de las respuestas.

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Ante la consulta por la cercanía con espacios políticos, el 25,6% de los otrora simpatizantes mileístas no se inclina por ninguno y el espacio por ahora retiene menos del 70% de la primera vuelta. Con todo, el peronismo debería prestar atención, porque la desafección también lo alcanza.

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Un momento de fuerte incertidumbre

Este desarrollo puede parecer prematuro dado el tiempo que media entre el presente y la próxima elección presidencial, pero hay que tener en mente dos factores importantes: por un lado, el gobierno ya está lanzado a ese operativo; por el otro, varios de los asuntos delicados del momento podrían tener –podrían, se insiste– una evolución negativa en el mediano plazo. ¿Quién sabe, por ejemplo, cómo seguirá la guerra en el Golfo y cómo afectará al país?

Cuando el equipo de Shila Vilker preguntó por los riesgos que se perciben a futuro, sorprende, además del nivel de alarma multidimensional de medio país, que aparezca –en el quinto lugar– la posibilidad de un juicio político al Presidente y que se junten las curvas de quienes lo ven posible y de quienes opinan en contrario ¿Será el impacto inicial del Libragate?

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Si el 59% de los consultados, dice ya no poder sostener la paciencia con el plan económico y apenas el 14,6%, se declara dispuesto a aguardar hasta el final del mandato, resulta interesante que entre los exvotantes de Milei dichos porcentajes, trepen a 29,4 y 20,6, respectivamente.

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Más allá de las mediciones sobre la autenticidad que se atribuye al jefe de Estado y su agresividad, llama la atención que es 52,9% de quienes supieron votarlo en octubre del 23 ya no se diviertan con sus ocurrencias. Acaso peor es que el 19,4%, se aburra cuando lo escucha.

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Después del otoño…

El repaso que concluimos revela tanto un desgaste provisional de la imagen de Milei –el mayor que este haya registrado desde su irrupción– y un desencanto ya relevante dentro de su base electoral, como dos datos que deberían preocupar a la oposición: el sostenimiento de un núcleo duro, minoritario, pero relevante como piso electoral, y la incapacidad que por el momento sigue mostrando el peronismo, la oposición realmente existente, para volver a enamorar.

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El futuro siempre es incógnita.

¿Qué corruptelas seguirán saliendo a la luz desde los despachos de un gobierno al parecer demasiado cruzado por internas y demasiado poblado por gente voraz y desprolija?

¿Cuánto durará todavía la guerra que desvela al mundo y cuál será su impacto sobre el proceso de desinflación?

¿Qué margen deja el modelo para que el ajuste perpetuo no ahogue de modo definitivo una recuperación relevante de la actividad y los ingresos populares?

¿Qué posibilidades tiene el peronismo de ser todo lo kirchnerista que necesita para no perder su base más fiel y todo lo crítico de ese pasado que requiere para recuperar el electorado perdido?

Las respuestas se empiezan a gestar en tu cabeza.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.