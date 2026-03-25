LA CAÍDA DEL VOCERO

La tiranía de Manuel Adorni ya fue: fin

Volvió al atril con la prepotencia de siempre y una máquina de humo. Lo pelearon y no le compraron ninguna de sus buenas noticias. La voz quebrada del Gobierno.

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

La conferencia de prensa fallida que Manuel Adorni ofreció este miércoles, con los objetivos irreconciliables del Gobierno de reconstruir la figura de su principal gladiador mediático y correr el foco de los escándalos de corrupción que lo tienen como uno de sus máximos protagonistas, marcó una cruda realidad para el jefe de Gabinete: su tiranía ya fue. Fin.

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Justamente, esa formulita de tres letras que Adorni usa en cada uno de sus posteos, detrás de la cual puede adinivinarse su mueca de canchero en uso de toda su capacidad de soberbia, explica el rasgo autoritario de la comunicación adornista, versión más acabada de la prepotencia de un gobierno que llevó hasta el paroxismo la retórica religiosa del bien y del mal, la lógica binaria amigo - enemigo que le criticaba al kirchnerismo.

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Con ese monosílabo al final de cada uno de tuits, Adorni le da a sus verdades carácter de sentencias irrefutables, inapelables, indiscutibles. Palabras santas. Una comunicación unilateral sin espacio -ni la más mínima hendija- para el debate, el contrapunto, la oposición de pareceres.

Esa tiranía llegó a su fin. Fin.

Volvió (una caricatura de) Manuel Adorni

Este miércoles, Adorni volvió al atril dispuesto a hacer abuso del poder del Estado que su gobierno vino a despreciar y destruir, el mismo que le permitió, a través de un crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), cumplir el sueño de la casa propia y el mismo que le habría financiado su escapada de luxe a Punta del Este en un avión privado que pagó la consultora de un amigo contratada por la TV Pública. No pudo.

Los cuatro periodistas y la periodista que salieron sorteados para preguntar se le pararon de manos: lo pelearon, le repreguntaron, repelieron sus agresiones.

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Con el viejo truco de la responsabilidad republicana de no entorpcer a la Justicia, el vocero anunció de entrada que no respondería preguntas sobre los escándalos que lo pusieron bajo la luz de la sospecha. Ni bola: las cinco preguntas y todas las subpreguntas y las repreguntas fueron al hueso de sus presuntos agujeros patrimoniales y sus viajes aparentemente de prestado.

Las bombas ninja de Manuel Adorni

Más: con la esperanza naif de desviar la atención, Adorni anunció una batería de proyectos que, a su juicio, confirman que la sociedad argentina asiste a la era más reformista de la Historia. Al cierre de esta nota, el big three de los medios argentinos no tenía un solo título sobre ninguna de esas iniciativas. Todo lo contrario: Clarín, La Nación e Infobae enfocaban su cobertura en sus omisiones, su intento de resistir, sus ataques a la prensa y otras inconveniencias. Ráfaga de tiros por la culata.

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La crisis del vocero es 100% autoinfligida. Nadie lo empujó a decir que viajaba a Nueva York a "deslomarse" ni a subir a su esposa al avión presidencial ni a irse a Punta del Este en avión privado pagado por -otra vez- un amigo que tiene una productora contratada por la TV Pública -él jura que lo pagó, pero hasta el cierre de esta nota no había comprobante alguno que respaldara esa afirmación- ni a omitir propiedades de su esposa.

En la huella de José Luis Espert

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Manuel Adorni, javier MIlei y José Luis Espert.

Manuel Adorni, javier MIlei y José Luis Espert.

Como dijo Sebastián Iñurrieta en una nota en la que señala las semejanzas entre la espiral de mentiras y revelaciones que sepultó la carrera de José Luis Espert y el vértigo de contradicciones del jefe de Gabinete, la palabra de Adorni ha perdido valor y autoridad, lo que resulta muy gravoso para la credibilidad del gobierno que se arroga la épica de venir a construir "la política de la moral".

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Aunque parece más una broma pesada del joker Santiago Caputo -una obra de ingeniería del caos del enemigo íntimo de Karina Milei, la madrina de Adorni- que una estrategia urdida con buenas intenciones, el Gobierno puede esmerarse en construirle un blindaje al cruzado más temerario de su violencia discursiva, pero no hay caso: el vocero ya es una caricatura de sí mismo; el francotirador se escupió la pólvora.

O sea, ya fue. El fin llegó, lo acepte o no el Gobierno.

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