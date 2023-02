Cunha: "El frente no puede jugar en contra de JxC"

SANTA FE (Corresponsalía) El presidente del PRO de esta provincia, Cristian Cunha, esquivó la playa este verano, a diferencia de 2022 cuando encadenó reuniones de rosca interminable en Miramar y Cariló con los diputados provinciales radicales Maximiliano Pullaro y Julian Galdeano. Cuenta que esas conversaciones permitieron armar la mesa provincial de Juntos por el Cambio (JxC) y que fueron parte de los cimientos de la foto de coalición opositora que se publicó hace dos semanas. “Terminé la última reunión el 28 de diciembre pasado, menos mal se fueron todos de vacaciones y pude descansar un poco”, cuenta sobre su verano a Letra P y define su lugar en la mesa de construcción: “Yo estoy con la cuchara y la mezcla, hay que tener mucha cintura política en estas negociaciones, con los propios y los ajenos”.

-¿Cómo se saldaron las diferencias que permitieron llegar a la foto?

-Es consecuencia de muchísimo dialogo. Nos juntamos en el PDP para que todos estén incluidos. Antes habíamos tenido una reunión en las oficinas del PRO, a la que vino todo el arco socialista, estuvo Nicolás Aimar por Emilio Jatón, Esteban Lenci por Alberto Ricci, Joaquín Blanco y Enrique Estévez por el lifschitzmo, Rubén Galassi del sector de Antonio Bonfatti. También nos juntamos con Pablo Jakvin. Las reuniones que hemos tenido, sobre todo con el PS, permitieron saldar muchos prejuicios, fueron importantes. Para el PRO lo más importante es ganar la presidencia de la Nación y para eso, desde Santa Fe lo que tenemos que hacer es ganar la provincia. Para eso hay que formar una coalición, y tiene que ser un acuerdo que también permita gobernar.

-¿La del PRO Santa Fe es una premisa que apunta a lo nacional entonces?

-El PRO tiene dos premisas: ganar la Nación y que esta coalición provincial vaya de la mano de la mirada de JxC a nivel nacional. Hoy está clarísimo, por ejemplo con un tema como seguridad, que hay cuestiones que la provincia no las puede resolver sin el apoyo de la Nación. En este momento estamos con el grupo de Whatsapp de los equipos técnicos de los distintos partidos trabajando para unificar la propuesta de gobierno y planificar desde las coincidencias. Queremos lograr una coalición amplia que también comulgue con una mirada nacional antikirchnerista, que en definitiva es JxC en sus diferentes matices.

-¿Qué pasa si algún sector avanza en un acuerdo nacional por una tercera vía?

-Va a ser complejo.

-Galassi marcó como posibilidad que cada uno de los partidos tuviera una ascendencia distinta a nivel nacional.

-Sí, porque el Frente Progresista nunca estuvo integrado por un partido que tuviera una chance presidenciable real, ni un partido que haya nacido de la Nación y luego llegado a la provincia. Yo no lo veo a Pullaro ni a (Carolina) Losada alentando a un candidato nacional, ni a (Facundo) Manes ni a (Gerardo) Morales, porque tienen una mirada provincial. No pido que todo el frente salga con la camiseta de JxC puesta, pero nosotros no podemos avanzar en un armado que vaya en contra.

-¿Es un punto ya saldado?

-Son cuestiones que se están discutiendo todavía.

-¿Cómo debería llamarse el frente de frentes?

-Hoy a nivel nacional hay un porcentaje altísimo de personas que no quieren al kirchnerismo y visualizan una marca en JxC de la cual es difícil correrse. Es una charla que se dará con sentido común y pragmatismo. Todos dejamos cosas en el pasado, y acá hay un bien mayor que es ganarle al kirchnerismo y eso va a pesar en la decisión.

-¿El PRO están pensando candidatos para todas las categorías en Santa Fe?

-Hoy apuntamos a todas. Vamos a tener una reunión con Mauricio (Macri), y veremos, no descartamos armar listas mixtas, de los 11 partidos que están en este frente hay siete que son de JxC.