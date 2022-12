Jatón: “El frente de frentes no se puede pensar solo desde la Legislatura”

SANTA FE (Corresponsalía) El intendente santafesino Emilio Jatón marcó el fin del calendario como una formalidad y pronosticó un enero a pura rosca: “Hay muchas definiciones políticas en las que hay que avanzar, además de que la gestión es vertiginosa. No son momentos para estar lejos de la ciudad”, le dijo a Letra P. Y es que la trama de los acuerdos que desde hace ya meses teje y desteje la oposición provincial, empezará a tomar forma en las próximas semanas.

-¿Va a buscar la reelección?

-Estoy trabajando en mejorar la calidad de vida de los santafesinos y no estoy solo. Tengo un equipo, pertenezco a un proyecto político y esa charla todavía no la tuvimos porque la gestión tiene una intensidad diaria que no tiene respiro, pero es una conversación que se viene ahora. En los primeros días del 2023 nos vamos a empezar a juntar a ver qué hacemos. Me tiene sin cuidado ser candidato o no, lo que sí me preocupa es que el proyecto y los objetivos que tenemos en marcha no se pierdan. Voy a defender eso desde el lugar que lo tenga que hacer.

-¿Cree en el armado del frente de frentes?

-Es necesario que las fuerzas políticas que conformaron el Frente Progresista tengan un lugar de encuentro porque hay que repensar la política en la provincia. Y hay que hacerlo no sólo desde la Legislatura, hay que sumar a los gobiernos locales y las distintas fuerzas, hay muchas ganas de participar y de cambiar las cosas. No sé bajo qué nombre, pero el camino es buscar los objetivos comunes y encontrarse lo antes posible. Los objetivos funcionan como grandes sellos, hay que buscar esos temas comunes y a partir de allí empezar a hablar de quiénes van a conducir esa discusión.

-¿Pablo Javkin es un nombre puesto para liderar ese espacio opositor?

-Eso lo tiene que definir el propio Javkin. Yo estoy hablando mucho con él sobre gestión, pero en los próximos días vamos a tener una charla más fina, como seguramente la tendré con otros integrantes del armado y de ahí van a salir quiénes y con quién vamos a conformar el nuevo frente.

-Maximiliano Pullaro, que ya está lanzado para la gobernación, en la ciudad de Santa Fe eligió como candidata a Adriana Molina que para ustedes es oposición. ¿Lo habló con él?

-Pullaro es un político que sabe lo que hace. Creerá que esa es la mejor opción para la ciudad. Insisto en que voy a defender la ciudad sea quién sea que esté como oponente. Respeto las decisiones de Pullaro porque también he tenido conversaciones con él y trabajé con él cuando fue ministro. Pero cada uno tiene que defender su territorio y yo voy a defender el mío.

-¿Se puede pensar en un frente de frentes a nivel provincial y que en las ciudades haya otra estructura para competir?

-Lo primero que hay que buscar son puntos de unión: puede ser ambiente, educación, seguridad, después las ideas se vuelcan a las ciudades. Tenemos un plan para la ciudad de Santa Fe, sabemos cuáles son las deficiencias y las fortalezas y si podemos hacer que el programa que se defina a nivel provincial baje a la ciudad, va ser importante.

-El exintendente Mario Barletta es otro nombre que suena para disputar el municipio. ¿Ya lo ve como competidor?

-Estamos dialogando con su espacio todavía y con sus representantes en el concejo de Santa Fe. Esas conversaciones están en marcha.