"Los que crean que una elección se gana sumando sellos se confunden"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El diputado provincial socialista Joaquín Blanco reconoce que el tiempo de su verano lo marcan sus hijos, en la playa o en la colonia de vacaciones. Sin embargo, cuenta que se hizo tiempo para leer las novelas “Seda”, de Alessandro Baricco, y “La uruguaya”, de Pedro Mairal, y se confiesa sorprendido con “After Sun”, la película que retrata la relación entre una hija y su padre. Pero la política no frena, así que le explica a Letra P las razones que llevan al socialismo a jugar dentro del frente de frentes, critica a la gestión de Omar Perotti y se encolumna detrás de Clara García para disputar la gobernación.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

-¿El socialismo ya está adentro del frente de frentes?

-La confirmación va a llegar cuando se apruebe en un congreso partidario. Queda claro que venimos trabajando en el armado de una alternativa amplia para superar al perottismo. El socialismo siempre ha tenido una postura frentista, no exenta de contradicciones, y estamos trabajando para que sea protagonista de un espacio electoral competitivo porque entendemos que es un momento donde hay que ofrecer una propuesta honesta, seria, que deje atrás el mal gobierno de Perotti en Santa Fe.

-¿Ese congreso tiene fecha?

-Está supeditado al calendario electoral, así que estamos a la espera de que Perotti de una buena vez por todas deje de especular y lo publique, y eso permita a los partidos políticos ordenar su agenda interna.

También podés leer El PS limita el frente de frentes a Santa Fe y no apura su estrategia nacional

-¿Cómo fue el proceso de priorizar coincidencias por sobre disidencias puertas adentro del frente de frentes?

-El gobierno de Santa Fe fracasó, particularmente en Rosario con respecto al tema seguridad, pero en todos los órdenes: salud pública, educación, obra pública, niñez, juventud, políticas sociales. Ese fracaso no imposibilita la enorme plasticidad ideológica que tiene el peronismo para poder unirse detrás del poder a pesar de la impronta marcadamente conservadora del gobierno de Perotti, esa diversidad los vuelve una expresión electoral muy competitiva y exige a la oposición pensar nuevas estrategias para ofrecer un instrumento electoral que pueda superar al perottismo. El sentido programático del frente de frentes todavía está en disputa, evidentemente falta mucho diálogo, aunque van a ser un ordenador las PASO. Desde el socialismo, a partir de una ronda de debate interno, queremos ser protagonistas de lo que viene, así que estamos en un camino de armado de un frente nuevo.

-¿Cuál es la receta para canalizar las diferencias y que no se terminen comiendo lo que fueron logrando en el frente de frentes?

-Tres cuestiones: un programa base unificado para todos los candidatos; reglas de funcionamiento como toda coalición, para su gobierno, para su faceta parlamentaria, para sus gobiernos locales, mecanismos institucionales muy aceitados para tomar decisiones; y que esto no sea una sumatoria de sellos partidarios. La paciencia está en un mínimo histórico, el voto no es un cheque en blanco, eso exige una capacidad de respuesta muy fuerte. Imagino un tiempo en el cual hay que tener mucha apertura a la participación ciudadana, a las instituciones, mucha flexibilidad y entender que vivimos una sociedad extremadamente exigente y que seguramente eso va a plantearnos desafíos a los cuales no estábamos acostumbrados. Los que crean que una elección se gana sumando sellos de partidos políticos, se confunden.

También podés leer “Las alianzas nacionales se definirán en el congreso partidario”

-¿La relación con el gobierno provincial puede ser un factor de diferencias?

-En absoluto, el Partido Socialista ha sido el principal partido de oposición desde el día en que asumió Omar Perotti. Él eligió atacar a Miguel Lifschitz el día de su asunción y eso marcó la relación. No puede volver a pasar en la política santafesina el nivel de improvisación y de estafa a la sociedad con el eslogan de "la paz y el orden", por eso desde el socialismo planteamos un acuerdo interpartidario: todos los candidatos a gobernador o gobernadora tienen que acordar en la campaña electoral las cinco medidas que se tienen que llevar adelante para pacificar la provincia y comprometerse públicamente a no hacer política electoral barata con el tema seguridad. Tiene que ser el aprendizaje doloroso de estos tres años perdidos en materia de seguridad.

-¿El socialismo va a ir con candidatos en todas las categorías?

-Estamos trabajando para eso. Tenemos una compañera como Clara García que ha hecho una gran elección en 2021, en un momento muy delicado para el Partido Socialista, junto con un grupo de compañeras y compañeros con enorme valentía tomaron la posta y salieron adelante a hacer una campaña hermosa, posicionando un mensaje de esperanza del Partido Socialista en la provincia. La fuerza de Clara nos motiva, nos hace sentir que tenemos mucho más futuro que pasado. También tenemos a nuestros intendentes que están haciendo enormes gestiones, tenemos una amplia red de concejales. El socialismo es un partido que a pesar de la pérdida de Hermes (Binner) y de Miguel se ha renovado y que tiene una enorme capacidad de plantear el futuro. Todo ese potencial tiene que estar expresado electoralmente.

También podés leer Losada y el socialismo suman fotos para la interna del frente opositor

-¿Hay sectores del socialismo que piden un acuerdo con el intendente Pablo Javkin y el diputado Julián Galdeano?

-El socialismo tiene que dialogar con todos los sectores de la oposición para construir la mejor alternativa, somos un partido frentista. Se irá descubriendo cuál es la mejor estrategia. Pero el socialismo desde 1983 a la fecha ha protagonizado procesos electorales y estamos en un momento de mucha fortaleza. Falta, hay que seguir trabajando, pero con la convicción de que el socialismo tiene una propuesta de futuro con mucha seriedad.

-El intendente de Santa Fe Emilio Jatón tuvo cruces con José Corral. ¿Eso afecta su ingreso al nuevo armado?

-En la ciudad de Santa Fe estamos en presencia de una gran gestión. Le va a corresponder a Emilio saber cuándo es el momento para tener definiciones políticas, pero evidentemente es una gestión que está siendo muy bien valorada por los santafesinos y santafesinas y que necesitamos esperar para saber cuáles son los momentos señalados para que la propuesta electoral del socialismo sea parte de un gran entendimiento con otros aliados

-¿Y en Rosario quién le parece el o la mejor candidato o candidata?

-Tenemos muy buenos nombres, el socialismo se ha renovado en Rosario, tenemos un electorado que vota socialismo, que está con la expectativa de saber quién es el candidato. Lo vamos a definir colectivamente.