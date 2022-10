"No tiene lógica un frente de frentes provincial sin correlato nacional"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, consideró que en las elecciones de 2023 “sería ilógico ir por un lado en la provincia y por otro en la Nación, no tiene sentido”. Lo dijo en respuesta al comunicado del PRO de hace unas semanas en el que presionan al resto del arco opositor para que el armado de un frente de frentes esté “apoyado sobre un proyecto nacional de JxC” y que el Partido Socialista, al que pertenece, rechazó de plano. De todos modos, el mandatario evitó hablar de apoyos a candidaturas y le pegó a los amarillos: “Quieren ser los líderes de la movida y están lejos con ese pensamiento”. “Puede pasar que el frente de frentes no llegue a buen puerto, si cada uno quiere meter su barco primero sonamos, hay que dejar los egos de lado”, pidió.

El armado del frente de frentes en la provincia se vio revolucionado por la información que reveló Letra P de que el gobernador Omar Perotti planeaba retrasar el calendario electoral y nacionalizar las elecciones. Esa movida subió las acciones de una coalición con correlato nacional, requisito que el PRO exigió en un comunicado semanas atrás, teledirigido al socialismo y a CREO, el sello del intendente de Rosario, Pablo Javkin, movida que en el partido de la rosa calificaron como “prepotente”.

Ricci reconoció que la idea de un frente de frentes sin correlato nacional no le cierra. “No tiene lógica armar un frente de frentes para ganarle al justicialismo en la provincia y no acompañar un frente para ganar la Nación”, sostuvo, justificándose en la necesidad de tener un Gobierno para enfrentar ciertas problemáticas en la provincia: “Si queremos ir para adelante en Santa Fe necesitamos apoyar un gobierno nacional apalancado en el provincial”. La opinión importa porque el mandamás de la ciudad vecina a Rosario es uno de los dirigentes socialistas con más poder territorial de la provincia.

A pesar de su opinión, Ricci no se apartó de las críticas del socialismo a los modos del PRO y puso en valor quizás el activo más importante de su partido frente a una negociación: “Lo que tienen los dirigentes del Frente Progresista es experiencia en gestión, junto con un sector del radicalismo de (Maximiliano) Pullaro, que no la tienen otros”.

En lo que no dio definiciones el intendente villagalvense es en materia de candidatos: “Esto recién empieza, todavía no sabemos quiénes se van a postular, entonces hay que ser un poco cautos en eso”, dijo Ricci, que mencionó a la diputada Mónica Fein y al también diputado Enrique Estevez como personas “que tienen buena llegada con gente del radicalismo” y que pueden ser los referentes socialistas en los próximos comicios. “Hoy están dando vueltas dos o tres candidatos pero la realidad puede ser otra”, resumió.

Finalmente, el dirigente reafirmó que las PASO son una herramienta clave para definir un candidato, “siempre y cuando sea dentro de un frente de frentes”, porque “si no no les ganas, cuando vos empezás a dividir sabés que la base del justicialismo es un 30%, si bien no tienen un candidato definido ni tampoco tienen grandes nombres”. La postura, dijo, es la que surgió de las reuniones con los intendentes de Rosario, Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón y el sector de la UCR que responde a Mario Barletta. “Si queremos armar un frente de frentes nadie puede pedir que lo sigan”, exigió; “eso está lejos del socialismo”.