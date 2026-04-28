PARAR LA PELOTA

Porvenir 3: "Las irrupciones por venir", una apuesta editorial contra la saturación digital

Una revista en papel propone repensar los hitos que marcaron al país y recuperar el debate colectivo frente a la inmediatez digital.

Por Letra P | Periodismo Político
Porvenir3

En Buenos Aires, el proyecto editorial Porvenir 3 lanzó su tercer número titulado “Las irrupciones por venir”, con la participación de Federico Scigliano, María Moreno y Valeria Di Croce, entre otros. La iniciativa apuesta al formato papel y al pensamiento crítico frente a la saturación digital.

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Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Porvenir 3 y las irrupciones que marcaron a la Argentina

La nueva edición de Porvenir 3 se presenta como una intervención en el campo cultural y político, con un enfoque centrado en los momentos de quiebre que redefinieron la historia argentina. Bajo el eje “Las irrupciones por venir”, la publicación no intenta anticipar escenarios futuros, sino analizar las condiciones que hacen posible el cambio.

En ese recorrido, la revista revisita episodios clave como el 17 de octubre de 1945, la transición democrática, la conflictividad de los años setenta y la crisis de 2001. También incorpora procesos más recientes, como el impacto del kirchnerismo y la expansión del feminismo como fuerza social y política.

Porvenir2

La propuesta editorial busca reconstruir una genealogía de las transformaciones colectivas, con el objetivo de comprender cómo emergen las rupturas en distintos contextos históricos. Este abordaje se inscribe en una mirada que privilegia el análisis crítico por sobre la inmediatez informativa.

Voces, debate y circulación comunitaria de ideas

El número reúne a figuras destacadas del ámbito intelectual y cultural como Sabrina Morán, Diego Sztulwark, Romina Zanellato, Cecilia Abdo Férez, Pablo Taricco y Marcos Schiavi, además de incluir textos del pensador italiano Antonio Gramsci. La diversidad de voces apunta a enriquecer el debate desde múltiples perspectivas.

La presentación del ejemplar se realizó en La Paz Arriba, en la Ciudad de Buenos Aires, con un panel integrado por Valeria Di Croce, Agustina Brizio, Romina Zanellato y Diego Sztulwark. La actividad incluyó micrófono abierto, lo que reforzó el carácter participativo del proyecto.

Lejos de concebirse como un producto de consumo masivo, Porvenir se define como un dispositivo de construcción colectiva. Su filosofía de “circulación comunitaria de las ideas” busca generar espacios de intercambio cara a cara, en contraposición con la lógica fragmentada de las redes sociales.

Una revista en papel frente a la lógica digital

Uno de los rasgos distintivos de Porvenir 3 es su decisión de prescindir de la presencia digital constante. La publicación apuesta exclusivamente al formato papel como forma de promover una lectura más reflexiva y sostenida en el tiempo.

Esta elección editorial se posiciona como una crítica a la dispersión que generan las plataformas digitales y al consumo acelerado de contenidos. En ese sentido, la revista propone recuperar la experiencia de lectura como instancia de reflexión profunda.

El proyecto Porvenir se inscribe dentro de una tradición vinculada al pensamiento nacional-popular, con el objetivo de reactivar discusiones sobre política, cultura y sociedad en clave contemporánea. Su circulación incluye librerías independientes de distintas provincias y venta online.

Con esta tercera edición, la iniciativa consolida su identidad como espacio de análisis y debate, en un contexto donde la velocidad informativa suele desplazar la profundidad. La apuesta por el papel, en este marco, funciona como una declaración de principios.

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