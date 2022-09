"No es momento de eliminar las PASO"

BALCARCE (Enviado) El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, ponderó este viernes en la cumbre intendentista las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a propósito del silencioso operativo que un sector del peronismo puso en marcha para intentar eliminarlas de cara al 2023. "No es momento", remarcó el principal armador político de PRO en la Séptima sección electoral.

Tanto en público, como en privado, la cúpula de Juntos por el Cambio avisó que rechazarán cualquier proyecto de reforma, tanto en el Congreso nacional como en la Legislatura bonaerense, en la que la oposición tiene una fuerza considerable. La postura tiene lógica, es que los candidatos y candidatas dirimieron sus diferencias internas en 2021 en numerosos ámbitos: el más destacado fue el enfrentamiento entre Diego Santilli, en representación de Propuesta Republicana, y Facundo Manes, por el lado de la Unión Cívica Radical. De cara los comicios del año que viene, si bien hay otros anotados para la gobernación, el conglomerado opositor pretende seguir con la misma estrategia de elecciones anteriores.

"Las PASO para nosotros es una gran herramienta para dirimir candidaturas. Por ahora no hay nada firme, solo escuché rumores de que se quieren eliminar, pero me parece que estamos a muy poco tiempo. No sería momento hoy de eliminar las PASO. Se puede trabajar con tiempo, pero ahora falta demasiado poco", aseguró Galli en diálogo con Letra P en el marco de la cobertura especial de la cumbre en Balcarce, a la que asistieron 47 intendentes varones y la única jefa comunal mujer, Soledad Martínez (Vicente López).

Tal como dio cuenta Letra P, son varias las razones por las cuales algunos intendentes agitan la suspensión de las PASO, pero la principal es evitar lidiar con internas en sus distritos que generen desgaste en un panorama que sabe complejo desde el vamos.

Al otro lado de la grieta, esta herramienta electoral es para la oposición una "garantía" de unidad para enfrentar al oficialismo. En principio, hay al menos cuatro anotados en el partido amarillo para enfrentar a Kicillof, que por el momento es el único candidato del Frente de Todos que buscará su reelección. Una dupla pisa más fuerte: Santilli, que cuenta con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta; y el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, que trabaja bajo la línea política de Mauricio Macri. Pero también se anotan los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Javier Iguacel (Capitán Sarmiento).