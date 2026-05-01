Con Javier Milei en baja, el peronismo federal dio un paso al frente para salir de la trampa bonaerense

Con una lógica horizontal y una concurrencia que superó por mucho las expectativas previas de la organización, el peronismo huérfano de referentes nacionales se dio cita en Parque Norte para poner la piedra fundacional de un espacio que busca salir de la interna bonaerense y sentarse a la mesa de discusión en las elecciones 2027.

El lema “El peronismo debate para ser alternativa nacional” reunió, según el registro de la organización, a más de 4.000 dirigentes de todo el país, que desbordaron los salones del predio del sindicato de Comercio para discutir ideas, entusiasmados por la caída en los índices de popularidad de Javier Milei , que abren una puerta a la pelea por la presidencia.

“Esto no es en contra de ningún compañero, es un proceso colectivo transversal y federal, es un espacio de debate”, anunció Juan Manuel Olmos , presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y encargado de dar inicio al acto de cierre del evento. Para entones, ya habían terminado los tres paneles de debate sobre desarrollo federal sostenible, trabajo y producción y economía con inclusión, que congregaron la participación de figuras de todo el país durante toda la mañana de este viernes 1 de mayo.

La aclaración de Olmos aparecía como necesaria frente a las ausencias evidentes del encuentro. El presidente de la AGN, los diputados Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel , y el intendente de Pilar, Federico Achaval , que se cargaron la organización del evento, se comunicaron hace semanas con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof ; el exministro de Economía Sergio Massa ; el riojano Ricardo Quintela y el senador Sergio Uñac para darles detalles sobre el evento, pero les aclararon que no invitarían a ningún referente nacional con aspiraciones presidenciales . Olmos también conversó sobre el tema con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner .

“Como decía el general Juan Domingo Perón, queremos debatir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”, explicaron en el espacio, que dio el puntapié inicial este viernes, pero tiene previsto celebrar otros cinco encuentros antes de fin de año en distintas provincias del país para profundizar la mirada federal.

Un peronismo sin candidatos

La ausencia de nombres nacionales de peso funcionó como un imán para dirigentes cansados de la discusión hegemonizada por el kirchnerismo y el antikirchnerismo y, en su nueva fase, profundizada por la guerra interna entre el cristinismo y el gobernador Kicillof. La exclusión fue explícita, por omisión.

808640ac-d2eb-4a00-a4a6-487393719743 Peroniismo federal. Granados, Achaval, Olmos, Tolosa Paz y Michel.

En Parque Norte, un sector buscó empezar a organizar todo aquello que no está conducido por Cristina, Massa ni Kicillof. En los discursos, las únicas menciones históricas fueron a Juan Domingo y Eva Perón y Néstor Kirchner, una elusión “cómoda para todos”. Cristina brilló por su ausencia en los discursos. Los oradores entienden que su figura no concita adhesiones unánimes.

El caso Córdoba

Sin la interna kirchnerista sobre la mesa, un grupo de dirigentes se dedicó a hablar del plan económico de Milei y a discutir cuestiones concretas de la gestión. Entre las novedades estuvo la participación de un grupo de jefes comunales e intendentes de Córdoba, la provincia que hace casi 20 años mantiene distancia del peronismo nacional y parece haber entrado a una fase de reapertura de la mano del gobernador Martín Llaryora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2050269759217021137&partner=&hide_thread=false Gisela Barrionuevo habló en nombre del peronismo cordobesista en el encuentro federal que diferentes sectores del justicialismo celebraron este 1 de mayo en Parque Norte



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“Nuestro peronismo es muy particular, sin embargo, nuestro movimiento ha sabido mutar, ha sabido reinventarse. Tenemos un peronismo ecléctico, que ha sabido sumar variantes para sobrevivir en una provincia que no es fácil, pero que necesita de esta reconversión del peronismo. Nos pone muy contentos que nos hayan convocado”, dijo en el cierre Gisela Barrionuevo, jefa comunal de Santa Eufemia y una de las voces elegidas para el cierre.

La presencia de Barrionuevo junto a otros dirigentes cordobeses, aunque con poco volumen territorial, y de provincias en las que el peronismo está de capa caída fue celebrada por los organizadores y asistentes, que sintieron una suerte de reverdecer y llamaron “salir a militar para volver a poner de nuevo al peronismo en 2027” en la Casa Rosada.

Economía 2027

Más allá del entusiasmo, los armadores del encuentro buscaron transmitir algunas ideas concretas sobre un posible programa económico para 2027, con un discurso que tuvo grandes novedades respecto de los últimos gobiernos kirchneristas. Se habló de “progreso social sostenido con orden macroeconómico”, y equilibrio fiscal para “alcanzar el equilibrio social que permita un nivel de salarios y distribución de la riqueza que construya una sociedad más justa”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2050252358358056990&partner=&hide_thread=false Participan más de 4000 personas del encuentro del peronismo en Parque Norte



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“Nuestro intendentes y gobernadores gobiernan con superávit. Nosotros queremos superávit, pero queremos el superávit de Néstor, con la economía creciendo y generando puestos de trabajo, no el superávit mentiroso de Milei”, dijo Michel, que consiguió el acompañamiento de buena parte del peronismo de Entre Ríos. El diputado llamó a construir “con alegría, un peronismo amplio que represente a todos los sectores, a todas las provincias”.

Michel fue otro de los encargados del acto de cierre, donde los organizadores procuraron mostrar federalismo y horizontalidad en los discursos y llamado a todos aquellos que quisieran participar. “No les vamos a preguntar de dónde vienen, no vamos a señalar con el dedo a ningún compañero. Vengan, que el peronismo debate para ser una alternativa nacional”, arengó Tolosa Paz.

La hora de los intendentes

El cierre del encuentro estuvo a cargo de intendentes que convocaron a pensar en 2027 con espíritu federal. Los voceros elegidos fueron Martín Pérez (Río Grande, Tierra del Fuego), Barrionuevo, Belén Abdala (Forres, Santiago del Estero), Pablo Grasso (Río Gallegos, Santa Cruz), Rosario Romero (Paraná, Entre Ríos) y Achaval. Romero llamó a “salir del desasosiego, con esperanza” y a conformar “un peronismo que persuada, que no genere divisiones en la sociedad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2050294572882776342&partner=&hide_thread=false Achával realizó el cierre del encuentro federal del peronismo en #ParqueNorte



"La causa siempre es la del pueblo argentino"



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Achaval fue el encargado de presentar a cada uno de los intendentes y el elegido para el cierre del acto, con un discurso mucho más enfocado en lo nacional que en la cuestión local. Aunque tiene aspiraciones para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, el intendente de Pilar habló de la necesidad de que el peronismo tenga un discurso federal y nacional, enfocado “en la causa del pueblo argentino y la grandeza de la Patria”. Achaval estuvo en el escenario acompañado por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.

Confluencia 2027 contra Javier Milei

Entre los oradores del acto estuvieron, también, dos cosecretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, que también celebraron el encuentro y llamaron a “imaginar el futuro” con un triunfo en 2027. Por los paneles también pasaron la exgobernadora fueguina Rosana Bertone; el empresario salteño José Urtubey; el diputado de San Luis, Ernesto Pipi Alí; el senador santafesino Marcelo Lewandowski; el diputado jujeño Guillermo Snopek; el chubutense Juan Pablo Luque, el tucumano Pablo Yedlin y el formoseño Luis Basterra, entre otros.

Por los pasillos también estuvieron los legisladores porteños Leandro Santoro y Matías Lammens y los exministros del gobierno de Alberto Fernández Juan Cabandié y Juan José Bahillo.

Todos hablaron de la necesidad de que el peronismo pueda construir una alternativa para volver a ser gobierno en 2027 aunque, en general, primó la mirada que sostiene que será difícil confluir detrás de una misma candidatura. En Parque Norte, el peronismo federal ya busca un lugar en la mesa que discutirá cómo será el armado que pueda contener a todos los sectores.