Los balances de Mercado Libre, Molinos y Arcor: las dos caras del consumo

Al presidente Javier Milei le gusta usar a Mercado Libre como termómetro de un consumo que, dice, está en su “pico histórico”. Las ventas a través de la plataforma de Marcos Galperin crecen. Su balance mostró, en 2025, una nueva expansión. Pero los resultados de Arcor y Molinos , dos emblemas del consumo masivo, no paran de caer.

“Otra mentira: el consumo está en su peor momento”, se quejó Milei, el lunes, en la Fundación Libertad , al recibir un enésimo premio. “Pico histórico. Muchachos, cambió la forma en la cual se vende”, refutó a quienes no la ven. “Agarran y dicen: 'No, porque cerró el local de no sé qué cosa'. ¿Y vos cómo compras? Por Mercado Libre. Por Temu . Por el otro. Vamos. Cambió la forma en que se consume. Pero es demasiado trabajo mirar el balance de Mercado Libre”, siguió, al disertar sobre el huevo y la mermelada .

Mercado Libre, en efecto, volvió a crecer en 2025. Su facturación en Argentina, en dólares, trepó 32,2%, hasta u$s 6347 millones. El e-commerce aportó u$s 3821 millones, mientras que Mercado Pago generó u$s 2526 millones. La cantidad de ítems vendidos creció más de 30% interanual en los últimos dos trimestres del año, según sus números.

La expansión de Mercado Libre cambia la dinámica del consumo desde la pandemia. El boom de las compras al exterior “puerta a puerta”, vía Shein , Temu y la plataforma de Galperin, dieron un nuevo envión a esta novedad.

Según un relevamiento de Analytica en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las compras directas al exterior de los hogares alcanzaron los u$s 103 millones en marzo, con un crecimiento de 123% interanual. En los últimos meses, el ritmo de operaciones parece haberse estabilizado entre los u$s 90 y los u$s 100 millones por mes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnalyticaARG/status/2046573017128489414&partner=&hide_thread=false Las importaciones vía courier alcanzaron U$S103 millones en marzo, un incremento de U$S12 millones respecto a febrero. Se trata del mayor registro histórico para un mes de marzo y del segundo valor más elevado para cualquier mes, sólo por detrás de diciembre pasado. En… pic.twitter.com/dVFTgZGDj6 — Analytica Consultora (@AnalyticaARG) April 21, 2026

“Para dimensionarlo, las ventas de indumentaria, calzado y electro en centros de compra se aproximan a los u$s 200 millones por mes”, dijo Claudio Caprarulo, director de la consultora. A grandes rasgos, y asumiendo que casi todo lo que se compra de esta manera es indumentaria y electrónica, los argentinos se traen de China medio mes de compras que, antes, se hacían en los shoppings.

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y Kantar relevó que el volumen de mercancías vendidas online creció 28% interanual en 2025. Los principales rubros, en unidades, fueron Alimentos, bebidas y artículos de limpieza y Artículos para el hogar. En la mayoría de los rubros relevados, la facturación creció más del doble que la inflación.

facturacion cace kantar La facturación a través de canales electrónicos duplica a la inflación en varios rubros, según CACE.

Según especialistas, hay una parte del consumo masivo que se escapa de las estadísticas tradicionales. Por ejemplo, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mide, principalmente, las ventas de comercios a la calle.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) suma también escrituras, bienes durables y servicios y relevó, en marzo, una caída del consumo del 1,3%. “El consumo masivo pausó su recuperación, mientras que el consumo de bienes durables enfrenta meses que serán fundamentales para determinar el carácter del año tras un 2024 y 2025 de notable mejoría”, indicó la entidad que preside Natalio Mario Grinman, uno de los libertarios más fervientes.

Todos son datos parciales. La consultora First Capital relevó, en base a datos del Banco Central, que el gasto de los hogares con tarjeta de crédito -el medio de pago más usado para traerse cosas del exterior- cayó 6,8% real en el primer trimestre. Los hogares se van quedando sin cuerda, incluso, para tarjetear.

Según la consultora Scentia -la más citada por todas las firmas de consumo masivo-, las ventas en los supermercados, autoservicios y otros canales del sector cayeron 22% desde el cambio de Gobierno y están 11% por debajo de los niveles de 2022, antes de que empezara el operativo atún con el que las familias cambiaban pesos que perdían valor rápidamente por todo lo que pudieran acumular.

scentia marzo Las ventas de alimentos, perfumería y artículos del hogar siguen por el piso, incluso en canales electrónicos, según Scentia.

El consumo masivo de alimentos, elementos de perfumería y farmacia y artículos del hogar no para de caer. Scentia reportó un retroceso del 5,1% interanual en marzo y un rojo acumulado del 3,1% en el trimestre. La expansión de los canales online, que la firma también releva, no compensan la caída de volúmenes en tiendas físicas.

Los balances de Arcor y Molinos

Las grandes empresas de consumo masivo sólo encuentran, como explicación, que el bolsillo no acompaña. Mirar los balances de Arcor y de Molinos lleva el mismo trabajo que observar el de Mercado Libre.

Arcor cerró 2025 con una ganancia que revirtió la pérdida del ejercicio anterior, pero registró una caída en las ventas al mercado interno del 7,8% contra 2024, año en el que también había recortado su negocio. Los volúmenes vendidos cayeron 5% en un año, de 797.000 a 757.000 toneladas, informó la empresa de la familia Pagani. Para ganar plata, informó, ajustó costos y procesos, gracias a su integración vertical.

balance molinos El balance de Molinos arrojó pérdidas. Las grandes alimenticias venden menos.

Molinos no evitó los números rojos. En 2025 anotó una pérdida de $40.700 millones o u$s 28 millones. La alimenticia de los Pérez Companc informó que sus ingresos por actividades ordinarias cayeron $200 millones en dos años, a pesar de la exportación de su división agropecuaria. El volumen de entregas a distribuidores y comercios cayó 7% anual.

Un repunte, pero hasta ahí

Los indicadores preliminares de actividad de marzo de consultoras y cámaras sectoriales mostraron un repunte desde aquel febrero malísimo, pero las empresas de consumo masivo consultadas no esperan milagros ni pedos de buzo. Más bien, asumen que la actividad se estancará en estos niveles, porque el bolsillo de las capas populares no se recompone.

Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, ya ajustó su expectativa de crecimiento para este año a un módico 2%. Otras firmas también recalculan hacia un escenario más conservador.

La actividad volverá a expandirse apalancada por los sectores exportadores. El Círculo Rojo ya tomó nota de que la gente mira de lejos y empezó a temer por la supervivencia de un modelo que le garantiza buenos negocios a quienes apostaron temprano a la energía, la minería y el agro.

El bolsillo popular -con más clics en Mercado Libre y menos supermercados- mira de lejos la fiesta de otros.