El menú 2027 de Rogelio Frigerio, entre la confianza en el voto anti-K y las dudas de La Libertad Avanza

Rogelio Frigerio aún no resolvió cuándo serán las elecciones de 2027 en Entre Ríos . Por ahora dispone de tiempo, pero después del Mundial de fútbol todo se acelerará. Mientras tanto, se mueve entre la certeza de condensar el voto antikirchnerista en la provincia y el equilibrio entre la pertenencia al PRO y la alianza con La Libertad Avanza .

El gobernador tiene la potestad de decidir si unifica la jornada electoral con los comicios nacionales o desengancha la elección provincial. Si elige la segunda opción, las fechas estipuladas en el nuevo Código Electoral son mayo para las PASO y junio para las generales. Sin embargo, múltiples factores incidirán en la resolución de esa encrucijada.

Tras el éxito de la alianza con LLA en las legislativas de 2025, todo estaba encaminado para repetir el pacto electoral de cara a al año entrante. En la Casa Gris sostienen esa posibilidad, pero apuntan que todo diálogo con el Gobierno es bajo la premisa de ser aliados en la gestión, más allá de si van de la mano o no en alguna jornada electoral futura.

En el círculo cercano a Frigerio aseguran que la fecha de las elecciones en la provincia no está entre los temas de conversación, a pesar de que algunos voceros del peronismo insisten con que el gobernador les dijo a los intendentes que desdoblaría los comicios.

Sin embargo, la incertidumbre de LLA sí está dentro de las variables que debe administrar el mandatario entrerriano. El Gobierno no tiene claro si le conviene que las provincias afines desdoblen o unifiquen. “No tienen un criterio uniforme de qué es lo que les conviene, porque pueden llegar con un clima perdedor si las únicas que adelantan son las provincias en las que seguro gana la oposición”, explicó alguien que está al tanto de las conversaciones sobre las dudas de la Casa Rosada.

La alianza con La Libertad Avanza

La crisis financiera y su impacto en las ciudades erosionó la confianza en la comodidad con la que ganó LLA el año pasado. Esa vorágine triunfalista se diluyó entre índices inflacionarios que se mantienen elevados y coparticipaciones diezmadas. En ese contexto, Frigerio se mueve con la seguridad de saber que aún posee la ventaja de representar la alternativa al “populismo”.

El consultor Jorge Majluff, titular del Grupo Mercado, afirmó esta semana que en Entre Ríos hay plus de “no peronismo”: un 5% adicional al resto del país. Frigerio no tiene en la geografía provincial un rival que le dispute la representación de ese electorado. El espacio violeta no logró consolidar nombres propios, ni siquiera Joaquín Benegas Lynch, que no se expone en la provincia.

Frigerio y Caputo

El nombre del senador circuló hace un par de semanas cuando el sitio Análisis, en plena crisis del Gobierno ante las denuncias que enfrenta Manuel Adorni, reveló que habría adquirido una propiedad en La Paz y puso en cuestionamiento el origen de su patrimonio.

En ese escenario, la relación de Frigerio con la Casa Rosada se construyó sin intermediarios. Solo en abril se reunió con cuatro funcionarios clave: Karina Milei, Diego Santilli, Lule Menem y Toto Caputo. Del ministro de Economía obtuvo anticipos de coparticipación y saldo de la deuda con la Caja de Jubilaciones. Sobre el encuentro con Milei y Santilli aseveran que fue institucional y que no salió de esa sala ninguna definición electoral que allane el camino a la reelección del gobernador.

El escenario electoral en Entre Ríos

La afinidad con el rumbo del Gobierno que Frigerio ratifica cada vez que le preguntan por Javier Milei se traduce en los primeros sondeos que aparecieron esta semana en la provincia.

Letra P accedió a un relevamiento de Aresco que ratifica que, si LLA y Frigerio van juntos, el escenario es de victoria. La medición muestra al espacio libertario con un 30,6% de intención de voto, mientras que el espacio del gobernador aparece en tercer lugar con un 12,4%. El PJ conserva su base electoral y aparece en segundo lugar con el 27,9%.

Frigerio Karina Lule Santilli y Cornejo

La imagen del gobernador es la más alta de todos los dirigentes que midió la encuesta: Frigerio conserva un 47,7% de imagen positiva y un 37,9% de negativa, con un diferencial positivo de +9,8. Una curiosidad que dejó esa medición es que el único dirigente que tiene el mismo diferencial positivo es el peronista Guillermo Michel, con 30,8% de positiva y 21% de negativa.

El próximo paso de Frigerio

En ese escenario, el gobernador cuida todos los flancos para seguir conteniendo al voto no peronista. Mantiene un equilibrio entre su pertenencia al PRO y su juego con reglas propias en la provincia.

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El lunes se difundió una foto con Fernando de Andreis, ladero a tiempo completo de Mauricio Macri. En el frigerismo sostienen que no hubo otro tema en la reunión más que la visita del expresidente a Entre Ríos. La gira, que incluye a Santa Fe, aún no tiene fecha definida.

Horas antes de verse con el secretario del partido amarillo, Frigerio participó del relanzamiento del espacio de Mujeres de PRO Entre Ríos, plataforma que la presidenta Nancy Ballejos encontró como excusa para sacar a la cancha a sus candidatas.