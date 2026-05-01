Vuelve el vocero: el Gobierno reabre el lunes la Sala de Prensa de la Casa Rosada con una conferencia de Adorni

El Gobierno decidió reactivar el vínculo formal con la prensa acreditada y reabrirá este lunes la Sala de Periodistas de la Casa Rosada con una conferencia encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni . El espacio fue cerrado a la prensa acreditada el 23 de abril.

La reapertura se producirá 12 días después de una decisión inédita en democracia: la administración de Javier Milei había prohibido el ingreso de todos los periodistas acreditados a Balcarce 50, en el marco de una denuncia por presunto espionaje vinculada a la difusión de imágenes internas de la sede de Gobierno. La medida incluyó la desactivación del sistema de huellas y dejó sin efecto las acreditaciones vigentes, bajo el argumento de “garantizar la seguridad nacional” .

El cierre de la sala de prensa -un espacio que funcionó incluso durante la última dictadura- tensó al máximo la relación con los medios y generó cuestionamientos por su impacto en la libertad de expresión. Organizaciones periodísticas, dirigentes políticos y hasta la Iglesia reclamaron la reapertura, mientras el Ejecutivo endureció su discurso contra la prensa y avanzó con denuncias judiciales contra periodistas .

#Gobierno En la misma secuencia, Milei descarga su odio sobre la prensa y sus colaboradores reparten sonrisas y saludos, como si nada Una familia muy normal https://t.co/7KOP5AqNnz @JuanRezzano pic.twitter.com/AuxhHnis2n

Qué busca el Gobierno

En ese contexto, la decisión de volver a habilitar el acceso y convocar a una conferencia aparece como un giro táctico, aunque se contradice con el comportamiento del propio Presidente durante su visita al Congreso en defensa de su jefe de Gabinete, cuando volvió a agredir a periodistas, a quienes llamó "corruptos", "chorros" y "asesinos".

Según la comunicación oficial, los periodistas acreditados deberán presentarse con DNI y credencial para ingresar a los espacios habilitados, como la Sala “Decano Roberto Di Sandro” y la Sala de Conferencias, dentro de un esquema de acceso regulado y con horarios definidos.

El protocolo fija condiciones estrictas: ingreso de lunes a viernes entre las 6:30 y las 21, uso obligatorio de credencial visible, circulación limitada y cumplimiento de normas de conducta y vestimenta formal. También establece cupos -25 periodistas en la sala de prensa y 36 en conferencias- y criterios de prioridad en caso de sobrecupo, basados en alcance, especialización y regularidad de cobertura.

ANEXO I - RESOLUCION 1319-2025_260430_211000

La vuelta de Manuel Adorni

El regreso de Adorni al atril, en este marco, no es un detalle menor. Tras semanas de repliegue y con su figura atravesada por escándalos de corrupción, el vocero vuelve a ocupar el centro de la escena en un intento de ordenar la comunicación oficial, luego de su paso por el Congreso, donde, beneficiado por el formato de la presentación del informe de gestión y siguiendo al pie de la letra el libreto que le prepararon, salió ileso del asedio de la oposición.

Este viernes, sumó a su reaparición una entrevista en la radio de El Observador, en la que aseguró que “jamás” pensó en renunciar, que las acusaciones en su contra fueron "mentiras sistemáticas” y que la causa judicial "no va a prosperar porque no tiene ningún sustento”.