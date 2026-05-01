Hugo Passalacqua diferenció a Misiones del "retiro del Estado nacional" durante la apertura de sesiones

El gobernador Hugo Passalacqua ratificó la "cultura del encuentro" y la mirada federal y solidaria con que se identifca el provincialismo que gobierna Misiones desde hace dos décadas y se diferenció así "del país central" que comanda el presidente Javier Milei , a quien no mencionó durante su mensaje de apertura de sesiones legislativas.

El mandatario norteño trazó diferencias con el modelo libertario cuando habló de la necesidad un "Estado suficiente y activo", ni grande ni burocrático, pero sí presente ; y reiteró los reclamos que cruzan a la mayoría de los gobernadores por el recorte de los envíos desde Buenos Aires de fondos que pertenecen a las provincias.

En ese mismo sentido, Passalacqua afirmó ante la asamblea legislativa misionera que la administración nacional "no nos envía recursos, simplemente nos devuelve lo que nos corresponde" y precisó que la provincia aporta mensualmente cerca de 476.000 millones de pesos en impuestos nacionales como IVA, ganancias e impuesto al cheque, pero recibe apenas 170.000 millones de pesos.

El mandatario enumeró los diferentes ítem que el Estado nacional dejó de financiar desde diciembre de 2023, como los fondos de compensación al transporte y el incentivo docente, entre varios más. Respecto de la desregulación de la actividad yerbatera, Passalacqua fue lapidario. "Esta desregulación no es libertad, es una asimetría profunda que deja el escenario donde se permite que el pez grande se devore al más chico", lanzó.

En ese contrapunto con "los intereses del país central", el gobernador misionerista planteó una dicotomá conceptual. "Hay una construcción de sociedad que me gusta. Solidaria y tolerante, sensible con quienes más lo necesitan" y que "prioriza los reclamos federales y rechaza toda forma de violencia, ya sea simbólica o verbal", aseguró.

Como contrapartida, apuntó que "hay otra sociedad que algunos pretenden edificar que, francamente, no me gusta y lo debo decir: la egoísta, que discrimina y excluye, la que abandona a los más humildes, la que se ampara en soluciones mágicas (del mercado o del Estado absolutista), la que reemplaza al diálogo por la agresión, la intolerante y soberbia que convierte al que piensa distinto en enemigo, y la que responde a los intereses del país central".

Anuncios para Misiones

En la Cámara de Representantes de Misiones, Passalacqua brindó su informe de gestión y formuló también anuncios, entre los que sobresalió la suspensión del pago a cuenta en el “Control Fiscal en Ruta”, denomnado "aduana paralela" en la provincia. La medida estará vigente desde el 1 de julio y por un término de 12 meses en primera instancia.

Además, anunció la creación de "Ahora Chacra", un nuevo programa para el agro, entre otras medidas para el sector, que incluye la extensón del 100% de exención de Ingresos Brutos al productor agropecuario registrado.

Por otra parte, el gobernador informó que a partir de mayo los jubilados y pensionados provinciales recibirán un incremento en sus haberes, aplicado a la movilidad previsional del IPS. A la par del anuncio, recordó que Misiones sigue peleando con la Nación por la deuda que la ANSES mantiene con la caja provincial.

El discurso completo de Hugo Passalacqua