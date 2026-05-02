El método de Rolando Figueroa: el empuje de Vaca Muerta para cambiar el mapa de Neuquén

Con los indicadores en alza en un tiempo de números rojos, Rolando Figueroa celebra la gestión en Neuquén ampliando su marco de alianzas y proyectando su gestión al año 2030. Esta semana firmó convenios con las empresas que trabajan en Vaca Muerta y, en un movimiento que cruza transversalmente su estrategia, las sumó a las políticas sociales de la provincia.

“Vamos a cambiar el mapa de Neuquén”, dice Figueroa cuando habla de las nuevas rutas y las mejoras en los caminos de la provincia. La frase podría aplicarse a otros hitos de la gestión, pero también a la política que, puntualmente en su provincia, cambió el modo de hacer las cosas.

Como ya contó Letra P , esta semana se reunió en la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta con los representantes de algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas del país, para avanzar con la firma de una adenda al Memorandum de Entendimiento que establece los mecanismos para el financiamiento privado de obras viales estratégicas.

“El fideicomiso creado por las empresas para financiar estas obras es un ejemplo a nivel nacional. Es la primera vez en la historia que se hace esto y puede ser replicado por el resto de las provincias”, afirmó el gobernador luego de la rúbrica que aparece como el punto cúlmine de una alianza estratégica que desde hace tiempo se construye en la Patagonia .

Figueroa reconoce la existencia del boom Vaca Muerta, pero saca pecho por su gestión. Explica que las petroleras siempre trabajaron en la provincia y que las atribuciones de los gobiernos provinciales siempre fueron las mismas. Lo que cambio, destaca, es la decisión política de avanzar en la dirección que su equipo proyecta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2049825874212450318&partner=&hide_thread=false LLEVAMOS ADELANTE UN MODELO INÉDITO PARA DESARROLLAR OBRAS VIALES JUNTO A LA INDUSTRIA



Un esquema que nos permite acelerar obras que son imprescindibles para el desarrollo. Para competir en los principales mercados del mundo tenemos que ser muy competitivos, y para lograrlo… pic.twitter.com/ciDzKpIZI7 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 30, 2026

La estrategia consiste, explican, en sumar a las empresas al desarrollo neuquino, una idea que tiene en los acuerdos para financiar las obras de infraestructura una pata central, pero también se expresa en la puesta en marcha del Instituto Vaca Muerta y en las becas Gregorio Álvarez, el programa educativo de financiamiento mixto que busca universalizar el acceso a la educación pública en todos sus niveles.

“Si querés una concesión, tenés que dejarle algo a la provincia”, resume el propio Figueroa cuando explica el planteo básico que hace a las empresas que suma a su plan de gobierno de un modo concreto.

La nueva joya de la producción nacional le permite a la provincia mostrar números positivos en empleo y en producción, algo inédito en la Argentina libertaria caracterizada por la recesión y la caída de la actividad. Tocará su punto de más alto de desarrollo en 2030 y en el gobierno neuquino saben que deben prepararse para acompañar el salto que proyecta una producción que podría llegar al millón de barriles diarios y unos 17 mil nuevos puestos de trabajo.

La herencia del MPN

Para dar forma al horizonte en el cual el gobierno de Neuquén proyecta un superávit que podría alcanzar los 1800 millones dólares fue necesario ordenar la economía. Cuando en 2023 Figueroa se convirtió en el primer dirigente de la historia en ganarle una elección provincial al MPN, se encontró con una deuda pública que sumaba unos 1.267 millones de dólares. A abril de 2026, esa deuda había sido reducida en un 43% y, dice, piensa saldarla casi por completo (98%) al final de la década.

Los malos números acumulados por la gestión emepenista se comenzaron a revertir a partir de una ingeniería económica a cargo del ministro Guillermo Koenig, que también es el representante provincial en el directorio de YPF y aprovechó los recursos de Vaca Muerta, aunque también tuvo a los intendentes, casi en su totalidad del MPN, como aliados fundamentales.

Figueroa es reconocido como un dirigente “del interior”, de allí su cercanía con la realidad de los pueblos y los parajes que conoce como casi ningún otro dirigente de su provincia. Una de sus obsesiones es aprovechar el boom energético para saldar la deuda histórica que la provincia mantiene con los poblados más alejados de las grandes ciudades. Pretende llegar con la red de gas a tantos parajes como sea posible y plantar soluciones alternativas financiando conexiones domiciliarias donde sea necesario.

Figueroa intendentes Rolando Figueroa, estas semana, junto a los intendentes de Neuquén.

En la praxis política, ese perfil le habilita un trato directo con los representantes locales y una especial capacidad para pensar el trabajo en equipo, algo que destacan los integrantes de su gabinete, que con el paso de la gestión fue tomando una morfología cada vez más multipartidaria. Casi un espejo del provincialismo que otrora representaron los Sapag, pero aggiornado a los nuevos tiempos.

La nueva identidad neuquina

Todo ese combo de proyecciones dan forma a la batalla cultural con la que Figueroa va moldeando una nueva identidad en Neuquén. Según los números que maneja la provincia, durante el último año llegaron 21 mil personas y suman 48 mil desde la asunción de “Rolo”, como casi todo el mundo llama al gobernador en su tierra.

El propio Figueroa reconoce que el crecimiento poblacional da cuenta de la expectativa generada sobre la región, pero advierte que también puede representar un problema si a ese aluvión no se lo acompaña con políticas concretas de formación y contención.

Cuando asumió había 700 escuelas tráiler en la provincia que, también con los aportes de los privados y una ingeniería económica que permitió el acceso a créditos con tasas bajas en el exterior, busca transformar durante su gestión. La llegada de nuevos chicos a la provincia lo obliga a pensar en, al menos, 160 escuelas más.

En ese campo específico se destaca el plan de becas Gregorio Álvarez, considerado único en América Latina por su esquema mixto de financiamiento que combina recursos públicos con aportes de empresas e instituciones. Actualmente, alcanza a más de 20 mil beneficiarios en distintos niveles educativos. Junto al Instituto Vaca Muerta representa la que tal vez sea la apuesta a futuro más clara en el universo hidrocarburífico provincial.

Rolando Figueroa firma con empresas para becas Gregorio Álavrez Chevron y Pampa Energía sumaron esta semana su aporte a las becas Gregorio Álvarez.

En el desarrollo de la nueva identidad nequina, el gobierno provincial se predispone a trabajar para pensar más allá de la explotación energética y proyecta planes para industrias alternativas.

Piensa sembrar pasturas en las miles de hectáreas de tierras fiscales que existen en Vaca Muerta y usar el agua del fracking para desarrollar sistemas de riego, aunque la actividad que asoma como más destacada es el turismo. Por eso, el plan vial cofinanciado con los privados incluye el desarrollo de rutas y caminos que tienen a los destinos provinciales como eje. Por eso también, el año pasado unificó las áreas de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales bajo una misma cartera y puso al frente a Leticia Estéves, una de las dirigentes destacadas del armado.

El factor Javier Milei

En el trazado de la estrategia también es indispensable sostener una relación institucional cordial con la Casa Rosada. Sabe Figueroa que el crecimiento de La Libertad Avanza es el único escollo electoral que podría hacer peligrar los planes de continuidad que imagina para su gestión a partir de 2027.

Aunque la aceptación de su gestión ostenta buenos números, superando según algunas mediciones a su imagen personal, sabe que el humor social variable puede jugarle una mala pasada si en algún momento se distrae de sus objetivos centrales. Por eso mide el juego, no anticipa las jugadas y elige no confrontar.

Más allá de las alianzas de ocasión, su espacio político, La Neuquinidad, tiene dos representantes en el Congreso. Karina Maureira en la Cámara de Diputados y Julieta Corroza en el Senado. Esta última aparece como su ladera más importante, por la importancia que cada una de sus posturas puede adquirir en el debate nacional.

Sufre como todos sus pares por la caída de la coparticipación y el retiro del Estado nacional de la obra pública y los programas sociales específicos, pero ataja la tendencia a la baja con el desarrollo local. También con el traspaso de algunas obras de infraestructura que, con ayuda de las empresas y el trabajo con las intendencias, logró reavivar.

La hiperfragmentación legislativa le permite una capacidad de negociación crucial para las urgencias libertarias. Desde el momento en que terminó acomodando el RIGI y la Ley de Bases a las necesidades de su provincia, Figueroa entendió que en ese lugar se abría un camino que ya no iba a desaprovechar.