Raúl Jalil subrayó el peso de la minería en el desarrollo de Catamarca durante la apertura de sesiones

Catamarca: Raúl Jalil subrayó el peso de la minería en la economía local durante la apertura de sesiones

El gobernador Raúl Jalil , resaltó este viernes el crecimiento de las exportaciones de Catamarca y la protección del empleo en un contexto económico nacional y mundial complejo durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura y señaló que su distrito es "una provincia minera por mandato constitucional".

Al inaugurar el 137° período legislativo, el mandatario norteño remarcó también la recuperación del PBI y el rol clave de la minería , con foco en la generación de puestos de trabajo, infraestructura y reglas claras para la inversión .

Jalil subrayó que en el primer trimestre de este año Catamarca exportó al mundo por 177 millones de dólares contra un volumen de 89 millones de dólares en el mismo periodo de 2025. En ese marco, dijo que ese logro es "parte de un crecimiento sostenido" en el mapa del comercio internacional. "Nuestros productos hoy llegan a Estados Unidos, China, países europeos, Brasil, Vietnam y los países árabes", detalló.

"Hoy Catamarca exhibe una recuperación de su Producto Bruto Interno, que oscila entre los 3.800 y 4.000 millones de pesos. Esta es una cifra comparable a los años de actividad de la minería metalífera plena, y la proyección sigue siendo de crecimiento para los próximos años", añadió.

"Catamarca es una provincia minera por mandato constitucional. Esto quiere decir que debemos administrar nuestros recursos estratégicos con una mirada ambiental, económica y social", sostuvo Jalil ante la asamblea legislativa.

La economía y el empleo en Catamarca

El mandatario puntualizó que la provincia "está lejos de los puertos" y que el problema estructural de "mover la producción catamarqueña" era más caro, llevaba más tiempo y dejaba a Catamarca "afuera de oportunidades que otros aprovechaban". "Por eso invertimos donde había que invertir: en las rutas, en los corredores y en los pasos", apuntó para defender su gestión en infraestructura.

Pese a que desde el 10 de diciembre de 2023 mantiene una sintonía afinada con el gobierno libertario que abjura del rol del Estado, Jalil destacó la presencia estatal en Catamarca para defender las fuentes de trabajo locales.

En lo que denominó “un contexto global adverso”, resaltó que en el sector textil, que concentra a más de 2.000 trabajadores, el Estado provincial protegió "la fuente laboral de 1.870 trabajadores, es decir el 93% del sector, con subsidios que van directamente al bolsillo del trabajador".

"Acompañamos con $622 millones adicionales en sostenimiento del empleo en otras industrias e invertimos $309 millones en logística productiva. Hoy, hay trabajadores de 85 empresas alcanzadas por medidas de sostenimiento productivo. Esos resultados se miden donde importa: en exportaciones y divisas”, agregó.

El discurso completo de Raúl Jalil