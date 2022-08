El tambero peronista para el gabinete campo-friendly de Massa

ROSARIO Y PARANÁ (Corresponsalías Santa Fe y Entre Ríos) Un hombre de campo, moderado. Así definen a Juan José Bahillo en los pasillos de la casa de gobierno de Entre Ríos, los productores del agro y los industriales. Fue intendente de Gualeguaychú en dos oportunidades y también vocal de la Sociedad Rural de su ciudad. También cosecha experiencia como legislador provincial y nacional. Es, además de político, un productor agropecuario heredero de una empresa familiar en el sur de la provincia.

Ocupa, hasta que se efectivice su lugar como nuevo secretario de Agricultura de la Nación en el superministerio que conducirá Sergio Massa, la certera de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos. En su nuevo rol, trabajará con dos de las personas que sonaban para el puesto: Gabriel Delgado, en la Unidad de Apertura de Nuevos Mercados de Proteínas, y Jorge Solmi, en la Unidad de Coordinación Federal Operativa. También se suman Sandra Mayol en la Subsecretaría de Asuntos Institucionales, Sabrina Vettel y Katia Blanc.

En el campo de su provincia lo definen como una persona que se banca las críticas. “Rompió con la visión del campo como enemigo”, sostuvo un dirigente rural que compartió la mesa de negociación hasta la semana pasada. Este es un punto positivo para rearmar el diálogo con la Mesa de Enlace nacional luego de que el Presidente apuntó contra los productores por no vender granos.

Bahillo cultiva el diálogo con todos los sectores de la producción entrerriana y, desde que es ministro, también con la región núcleo. De hecho, la última actividad pública de su cartera fue en Córdoba junto a su par Sergio Busso, donde participó de una jornada de trabajo sobre bioenergía en la ciudad de Villa María. Busso, Bahillo y el ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, casi siempre se mueven en tándem bajo los lineamientos de la Región Centro. Esta tríada se encargó, en 2021, de decirle al Gobierno que el cierre de las exportaciones de carne no era una medida correcta.

Su jefe hasta hoy, el gobernador Gustavo Bordet, lo despidió con una conferencia de prensa donde remarcó que el desafío de Bahillo será “profundizar las políticas en beneficio de nuestras economías regionales de la provincia y no abandonar algo que siempre caracterizó a nuestra gestión, que es el diálogo, la búsqueda de consensos, generar encuentros y no desencuentros, para construir un camino que nos lleve a las metas que todos queremos”. Esta vez, como un gesto a las provincias que promovieron, con un operativo de pinzas, el fin de la modorra presidencial, no fue Massa desde su cuenta en Twitter el encargado de dar a conocer el apellido del nuevo funcionario, sino que se hizo desde el interior. Recién unas horas después, la noticia fue corroborada por el hombre de Tigre.

“Es un productor activo”, resume Jorge Paoloni, productor arrocero y dirigente sectorial de esa actividad, cuando Letra P le consulta por Bahillo. “Conoce el sector y ojalá tenga los medios para trabajar”, agrega y sintetiza con una anécdota la pertenencia del nuevo funcionario nacional al sector agropecuario: “Cuesta explicar el sector arrocero en Buenos Aires; cuando él presentaba notas a Julián Domínguez, es como si las hubiéramos escrito nosotros”.

En la Mesa de Enlace nacional se limitaron a decir que no miran nombres, sino que esperan conocer cuál será el camino del nuevo secretario y del nuevo ministro. Apenas se conoció la confirmación de Massa en su nuevo rol, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, ratificó que hubo un intercambio de mensajes con el tigrense para “tomar un café”. En la dirigencia rural, esta situación se tomó como un guiño para encarar una nueva relación. Ahora se sumará Bahillo a ese encuentro.

La característica componedora del nuevo funcionario también fue destacada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), que calificó de “estratégico" que el diálogo y el consenso mantenido por el funcionario con diversos sectores productivos pueda tener su correlato a nivel nacional.

Al sondear la genealogía de la designación de Bahillo, hay que indagar en la figura de Guillermo Michel, también oriundo de Gualeguaychú, que fue confirmado al frente de la Aduana y forma parte del grupo de economista del circulo del flamante superministro.