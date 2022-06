La Liga de las provincias debuta en Chaco con agenda caliente

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) La Liga de las provincias que integran 15 gobernadores y una gobernadora oficialistas tendrá este viernes en Chaco su primera reunión afuera del centro de gravedad en el que nació: el Consejo Federal de Inversiones. El cónclave se realizará en un contexto de tensiones por la crisis del gasoil que llegó a las puertas de la Casa Rosada, razón por la que varios mandatarios de las provincias del norte y el centro argentinos pusieron al rojo vivo los teléfonos de la Secretaría de Energía y del ministerio de Transporte. Como si no bastara, el cuestionamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández a la "tercerización de los planes" estatales, en directa alusión a los movimientos sociales, envalentó a algunas autoridades que ahora reclamarían que la totalidad de esas asistencias sean administradas en cada distrito, sin la mediación de organizaciones que están en los barrios. Con esa agenda candente, el encuentro estará atravesado por el horizonte electoral, que asoma tapado de nubarrones para el Frente de Todos.

También podés leer La alianza de Cristina con la Liga de las provincias: planes, economía y 2023

El cónclave se concreta un día después de que se constituyera en Santiago del Estero el Parlamento del Norte Grande, un espacio que está integrado por quienes ocupan las vicegobernaciones de las 10 provincias del NOA y NEA, que hicieron un fuerte llamado a terminar con las asimetrías y profundizar el federalismo. "Es en consonancia con la media sanción en el Congreso de la creación de la Región Norte Grande y también para acompañar las gestiones de los gobernadores de las 10 provincias que llevan adelante a través del Consejo Regional que preside el gobernador santiagueño Gerardo Zamora", sostuvo la presidenta del Parlamento, la riojana Florencia López.

El vicegobernador tucumano Sergio Mansilla fue más específico al afirmar que "hay representantes de distintos partidos políticos, pero las resoluciones salen por unanimidad. Nos vamos a hacer fuertes para brindarles herramientas a nuestros gobernadores para pelear en temas que nos unen y nos afligen a todos, como lograr un federalismo real". Este nuevo espacio tiene un peso específico propio que no puede ser desdeñado por la Casa Rosada. Las 10 provincias concentran cerca de 10 millones de personas y equivalen a un 22 % del territorio nacional, pero sobre todo impactan en términos políticos: reúnen casi el 42 % de las bancas del Senado y un 25 % en Diputados.

Agenda urgente

En varios distritos involucrados en la reunión de este viernes hubo bloqueos de rutas por la escasez de gasoil que afectaron a las actividades productivas que están en pleno desarrollo, como en Tucumán. Además, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), advirtió que si persiste la deuda de la Nación hacia el sector, la semana próxima suspenderá los servicios nocturnos y les dará prioridad a los que funcionan en hora pico. En este contexto, otra vez, los subsidios para el transporte estarán en la mesa de discusiones.

Respecto del debate sobre los planes de asistencia social y el impulso para que sean administradas en cada distrito, sin la mediación de los movimientos sociales, en la cumbre de la Liga podría haber un pronunciamiento en esa dirección, bajo la consigna de convertir esas asistencias en puestos de trabajo. "En Tucumán hay una porción importante en manos de los movimientos, se coordina bien con el gobierno provincial, pero lo ideal sería que todos dependan de una misma gestión", señaló un funcionario del Poder Ejecutivo a Letra P.

También podés leer La crisis del gasoil derrama desde el norte y toca las puertas de la Casa Rosada

Aunque se cuidaron para no hacerlo público, Letra P pudo saber que algunos mandatarios se sorprendieron por la letra chica del DNU del Presupuesto 2022 que firmaron la semana pasada el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. De los $ 46.000 millones previstos para el transporte público que se consignaban en el presupuesto rechazado, la reasignación de partidas redujo esa cifra a $ 38.000 millones, un 17% menos. El documento enterró el compromiso del Ministro de Transporte que conduce Alexis Guerrera asumido en febrero, en Misiones, ante los mandatarios norteños, de incrementar los subsidios un 72 % en relación a 2021.

El malestar se produce justo en un momento en el que la mayoría de las provincias de todo pelaje político coincide en que la cifra para este año no debería ser menor a $ 70.000 millones. Incluso hay proyectos que se debaten en el Congreso que van en esa dirección en los que, en el trazo grueso, coinciden oficialismo y oposición. “Se debe tomar una decisión de fondo de una buena vez, no puede ser que todos los meses haya que golpear las puertas del Ministerio de Transporte para que no se paralice al transporte público”, reflexionó ante Letra P un miembro del Poder Ejecutivo chaqueño.

También podés leer Transporte: el peronismo núcleo pulsea, pero no le tuerce el brazo al Gobierno

Las autoridades distritales tienen en el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a una suerte de embajador en el Poder Ejecutivo que ha logrado resolver algunos desajustes presupuestarios. Ahora, la llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Desarrollo Productivo les tiende otro puente para acceder a la resolución de desigualdades en la competitividad de las economías regionales y poder terminar con asimetrías en materia de tarifas energéticas, entre otros temas. El "Pichichi" tiene inmejorables vínculos con algunos gobernadores. Se quedó en la puerta de la Casa Rosada en las elecciones de 2015 y ahora se convertiría en otro interlocutor válido. Por eso, el pliego de demandas que surja del cónclave también llegaría a sus manos.

También podés leer Salario Universal: Cristina presiona, pero a Guzmán no le cierran los números

En rigor, este viernes el gobernador Jorge Capitanich será el anfitrión del segundo encuentro del Consejo Federal Hidrovía junto a sus pares Axel Kicillof, de Buenos Aires; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Gildo Insfrán, de Formosa y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones. Se realizará en el Centro de Convenciones Gala y contará con la presencia de los ministros Guerrera, Scioli, de Interior, Eduardo de Pedro; y el interventor de la Administración General de Puertos (AGP), José Beni.

Después del mediodía se realizará el encuentro de la Liga de las provincias, integrada por los mandatarios de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Misiones, San Luis, Salta, Formosa, Chaco, Chubut y Tierra del Fuego y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.